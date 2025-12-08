営業の属人化をゼロにする　データ起点のターゲティングとAIエージェント活用による勝てる組織づくり

株式会社AI Shift

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田晋、東証プライム市場：証券コード4751）のグループ会社である株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下AI Shift）は、今アプローチすべき企業とその理由」がわかる、営業データプラットフォームを提供する株式会社インフォボックス（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：平沼 海統）と共同で、インサイドセールスとフィールドセールスの業務をデータを軸に、AIエージェントで進化させる最新オンラインセミナーを開催いたします。

セミナーの開催背景

SaaS・BtoB企業を中心に、営業プロセスの分業化（IS/FS）が進む一方で、成果が属人化しやすいという課題が表面化しています。

・ホットリード判断が人によってバラつく

・商談中のヒアリングスキルや対話スキルなどが属人化

・議事録や提案資料などが散乱しておりナレッジ化されていない

こうした状況の中、データを軸に“商談創出や実施におけるAI活用”のニーズが急増しています。

本セミナーでは、infoboxによるデータを起点にした商談創出の加速と、AI ShiftによるAIエージェントを活用した商談前・中・後の一気通貫での自動化により、成果をあげる営業組織にするための秘訣をお伝えします。

セミナーの概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/55962/table/189_1_13bb6f9d3e9fd550e30570154fb3cd0b.jpg?v=202512080727 ]

本セミナーはオンラインで開催いたしますので、途中入退出を気にせずご参加いただけます。お気軽にお申し込みください。

▼お申し込みはこちらから▼ :https://cyberagent.zoom.us/webinar/register/WN_mWxvQulwTsC0m0kxc3UsLA

登壇者紹介

株式会社インフォボックス

ビジネスユニット

田辺 純一

新卒で保険会社の営業として入社後、年間優秀賞を受賞。その後はITベンチャー企業に転職し、サービスの立ち上げからセールスイネーブルメントまで幅広く推進。営業、商品企画、組織構築を経験し、有形・無形問わず顧客の課題解決に貢献。2025年からは株式会社インフォボックスにフィールドセールスとしてジョイン。

株式会社AI Shift

AIエージェント事業部

チーフエバンジェリスト / 講師

及川 信太郎

新卒で株式会社サイバーエージェントに入社。AIコールセンター領域でチャットボット・ボイスボットのセールスリーダーを担当後、プロダクト設計およびCS業務を担う沖縄対話センターの責任者を経て、現在はAIエージェントの導入・活用推進をリード。約90,000人への生成AIリスキリングを講師としても提供。





お問い合わせ先

AI Shiftセミナー事務局：seminar_aim@ai-messenger.jp