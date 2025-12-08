株式会社バレッグス、リクルート社をゲストに迎え12月21日「賃貸経営サポートセミナー」を開催

株式会社バレッグス

株式会社バレッグス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：大本 朋之 ）は、2025年12月21日（日）に、当社主催の「賃貸経営サポートセミナー」を開催することをお知らせいたします。

今回は、株式会社リクルート様よりゲスト講師をお招きし、繁忙期後の入居戦略のヒントを、SUUMOが抱えるビッグデータから分析し、限定でオーナー様に提供いたします。

概要

来場登録はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedQzFhZGIIAzWv212vmvKisVLUmEJ-u4cGTW0H8a0oxgU1Xw/viewform

本セミナーは、不動産オーナー様向けに、賃貸市場の最新動向と空室対策の実践的な戦略を解説するものです。当社主催のもと、株式会社リクルート様をゲスト講師にお招きし、データに基づく確かな戦略と、当社が培ってきた地域密着の知見を提供することで、オーナー様の安定的な賃貸経営をサポートします。

背景

当社は「つながりを大切に、この街の暮らしを豊かに。」を使命としています 。これまでも、オーナー様の安定的な資産運用と地域社会の活性化を目指し、オーナーセミナーを継続的に開催してまいりました。

本セミナーの企画・運営は、当社の使命を体現する活動として、社員が主体となり推進しています。これは、地域社会への貢献と企業の使命実現を従業員一人ひとりの具体的な行動として具現化する、当社の継続的な取り組みを具体化するものです。外部データを活用し、より具体的で質の高い情報提供を行うことで、「開かれた企業」としての透明性を高め、地域活性化に貢献してまいります。

本セミナーについて

本セミナーは、以下の二部構成で実施されます。

【第一部】SUUMOデータで読み解く！繁忙期後の空室対策のポイント

登壇者: 中原 美景氏（株式会社リクルート グループマネージャー）

内容: リクルートのSUUMO賃貸部門で営業職として活動し、現在はグループマネージャーとして首都圏エリアを中心とした不動産会社様の業務支援・集客支援を行う中原氏が登壇 。SUUMOのビッグデータを活用し、入居率の改善策や客付け支援のヒントを解説します 。

【第二部】バレッグスによる地域密着の成功事例と実践的な改善策

登壇者: 上月 亮太氏 （株式会社バレッグス）

内容: 地域に根差した賃貸管理会社としての強みを活かし、東京の城南エリアを中心とした最新のリノベーション・リフォーム成功事例や売却事例を紹介し、資産価値を維持・向上させるための実践的な運用戦略をお伝えいたします。

開催レポート：過去のオーナーセミナー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EySYOrUuwtk ]

2025年4月19日(土)に開催されたバレッグス主催「賃貸経営サポートセミナー」の様子をダイジェストでお届けします！ この動画では、セミナー開催に向けたスタッフの準備の様子から、当日の受付、熱気あふれる講演、そして和やかな懇親会まで、セミナーの1日を丸ごとお見せします。 賃貸経営に役立つ情報満載のセミナーの雰囲気や、参加者の皆様の真剣な眼差し、スタッフとの交流の様子をご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Jx0ilRHEWlQ ]

2025年8月30日(土)に開催されたバレッグス主催「賃貸経営サポートセミナー」の様子をダイジェストでお届けします！ この動画では、当日の受付、熱気あふれる講演、そして和やかな懇親会まで、セミナーの1日を丸ごとお見せします。賃貸経営に役立つ情報満載のセミナーの雰囲気や、参加者の皆様の真剣な眼差し、スタッフとの交流の様子をご覧ください。

当日の講演ダイジェストや会場の様子を動画にまとめました。今回のセミナーにご興味をお持ちの方は、参加をご検討いただく際の参考として、ぜひ一度ご覧ください。

開催概要

来場登録はこちら :https://docs.google.com/document/d/1QNeKXCeXxJB1o9l5-gWQ_2sqtkIxNWGRaYi6YXj4khM/edit?tab=t.0- セミナー名： 賃貸経営サポートセミナー- 開催日時：2025年12月21日（日） 15:00～17:00（14:30受付開始）※セミナーは16:30終了予定。その後、懇親会を開催します。- 会場： 東京都目黒区鷹番2-20-6 4階 / 東急東横線「学芸大学」駅より徒歩2分- 形式： 会場参加- 定員： 30名- 参加費： 無料- 対象者： 不動産オーナー（初参加歓迎）- 申込方法： 下記URLの専用フォームよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedQzFhZGIIAzWv212vmvKisVLUmEJ-u4cGTW0H8a0oxgU1Xw/viewform

- 申込締切： 2025年12月19日(金) 18時まで

【本イベントに関するお問い合わせ先】

株式会社バレッグス 賃貸管理部

TEL： 03-5720-8301

mail：pm@balleggs.co.jp

株式会社バレッグスについて

株式会社バレッグスは、「つながりを大切に、この街の暮らしを豊かに。」を使命とし、不動産コンサルティング事業、プロパティマネジメント事業、建設・リノベーション事業、売買仲介事業、賃貸仲介事業など、住まいと暮らしに関する生涯にわたるサービスを提供しております。地域社会の発展に貢献し、お客様から最も信頼されるパートナーとなることを目指しています。

本社所在地：東京都目黒区鷹番2-5-21

代表者：代表取締役社長 大本 朋之

設立年月：1991年3月

URL：https://balleggs.jp/

事業内容：不動産賃貸仲介業務、不動産賃貸管理業務、売買仲介業務、仕入再販・仕入開発分譲業務、リノベーション工事及び戸建住宅新築工事の請負業務

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バレッグス 経営企画室 cpo@balleggs.co.jp

公式サイト：https://balleggs.jp/