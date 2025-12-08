最大33 GHz帯域対応のUSBオシロスコープPico Technology社「PicoScope 9404A-33」輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、Pico Technology社が開発した広帯域USBサンプリングオシロスコープ「PicoScope 9404A-33」の輸入・販売を開始いたしました。

「PicoScope 9404A-33」は、33 GHzのアナログ帯域幅と最高2 TS/sの等価サンプリング速度を実現する高性能 USB サンプリングオシロスコープです。従来の据え置き型測定器に比べ、コンパクトな筐体ながら高い周波数特性と広ダイナミックレンジを兼ね備えており、光通信・ミリ波通信、RF／高速デジタル信号解析、パルス特性評価などの分野に適しています。

入力チャンネルは4系統を備え、時間相関の取れた多チャネル測定を可能にします。内蔵のタイミングエンジンとリファレンスクロック入力により、外部機器との高精度同期も実現しています。

また、同社独自の「PicoSample 4」ソフトウェアに対応しており、アイダイアグラム・ジッタ解析・Sパラメータ評価などの高度な解析機能を標準搭載。GUIベースで直感的な操作性を提供し、波形解析からデータエクスポートまでシームレスなワークフローをサポートします。

当社では、「PicoScope 9404A-33」をはじめとするPico Technology社製オシロスコープ・データロガー・計測アクセサリを幅広く取り扱っております。研究・開発用途や生産ライン試験など、各種計測環境に最適なソリューションをご提案可能です。

Pico Technology社製品のほか、300社を超える海外メーカーの製品・10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。ご要望ございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

■ 製品概要

お問い合わせ先

