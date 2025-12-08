¡íÊ¸²½¤ò¤Þ¤È¤¦¡í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡£V&A¤ÈËÂ¤°¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤È¥¢ー¥È¤Î¿·¤·¤¤´Ø·¸
¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥ÉÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤ÈV&A¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥ÈÇîÊª´Û¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀÅ¤«¤ÊÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯½©Åß¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç9¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÉþ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç
¥í¥ó¥É¥óÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëV&A¤Ï¡¢1852Ç¯¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢½÷²¦Â¨°ÌÃæ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Ìó280ËüÅÀ¤Î¥¢ー¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÆ«¼§´ï¡¢Ä¦¹ï¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½êÂ¢¤¹¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹©·Ý¤ÈÁõ¾þÈþ½Ñ¤ÎÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£
ÁÏÀß»þ¤è¤ê¡Ö·Ý½Ñ¤ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤¤¿¤Æ¡¢¿·È¯¸«¤ä³Ø½¬¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢¿·»ÜÀß¡ÖV&A¥¤ー¥¹¥È¡¦¥¹¥È¥¢¥Ï¥¦¥¹¡×¤¬Åì¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£
ÄÌ¾ï¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¼ýÂ¢¸Ë¤ä½¤Éüºî¶È¤Î¸½¾ì¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê»î¤ß¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡ÖV&A East Museum¡×¤Î³«´Û¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢V&A¤Ïº£¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬V&A¤ò¤´Ë¬Ìä¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤È¹ñºÝÅª¤Ê¿®Íê¤Î¹â¤µ¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎËÄÂç¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤ÏËè¥·ー¥º¥ó¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¿Þ°Æ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£Áª¤Ö´ð½à¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£¼«Á³¤ä²Ö¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Þ°Æ¤ò¸½Âå¤Î¿§¤ÈÁÇºà¤ÇºÆ¹½À®¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÀ¸»º¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ìÃå¤º¤Ä¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤Ï¡¢¥µ¥Æ¥ó¤Î±ð¤Ë±Ç¤¨¤ë19À¤µª±Ñ¹ñ¤ÎÊÁ¤ò
2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤ÎÂåÉ½ºî¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¤È¡Ö¥Õ¥íー¥é¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥·¥êー¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤ÈV&A¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2017Ç¯½©Åß¤Î½é²ó¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¥µ¥Æ¥ó¤ò¥á¥¤¥óÁÇºà¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢V&A¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿ô¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Á³¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿2¤Ä¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025 A/W¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë
Ìø¤ÎÍÕ¡¢ÅÀÉÁ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥´¡¢¥¢¥«¥ó¥µ¥¹¤ÎÍÕ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Á¡ºÙ¤ÊÌÏÍÍ¡£1877Ç¯¤Ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ë¤«¤µ¤È²º¤ä¤«¤ÊÀ¸Ì¿¤Î½Û´Ä¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥ê¥¹¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢»É½«·Ý½Ñ¤ò¸£°ú¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥á¥¤¡¦¥â¥ê¥¹¤¬¼«¤é¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤ò¤³¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¤ÇÁõ¾þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ¹ñ¤Î¥¢ー¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤È¡¢¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤Î¾å¼Á¤ÊÀ¸ÃÏ¤ÈÈþ¤·¤¤¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¹µ¤¨¤á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥íー¥é
¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤ë·Ô¤È²Ö¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥íー¥é¡×¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤¬1891Ç¯¤ËÊÉ»æ¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÕÇ¯¡¢¥â¥ê¥¹¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÊÉ»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢¥Õ¥íー¥é¤â¤½¤ÎÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥â¥ê¥¹¼«¿È¡¢¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÇÛ¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·Ä¾¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤ÆGOTS¡Ê¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ëÀ¤³¦´ð½à¡ËÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£GOTSÇ§¾Ú¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¤¬¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸ÃÏ¤ÎÀ¸»º¡¦²Ã¹©¤äÊÝ´É¡¦Î®ÄÌ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤Ç´Ä¶Åª¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÇ§¾Ú¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¯¿Í¤Î·ò¹¯¤È´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿À÷ÎÁ¤ò»È¤¤¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ç¤«¤Ä¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶︎¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥³¥á¥ó¥È
2025Ç¯½©Åß¤Ï¡¢¥¢ー¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä±¿Æ°¤Î¼çÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥â¥ê¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¥Õ¥íー¥éÊÁ¡×¤È¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ëÊÁ¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¼«Á³³¦¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Ç¡¢Å·Á³ÁÇºà¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥â¥ê¥¹¤Î»×ÁÛ¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌÏÍÍ¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ä¿§¿ô¤òÄ´À°¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½©Åß¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¥¢ー¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä±¿Æ°¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¿·¤¿¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢V&A¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë»Ä¤ë19À¤µª¤ÎÊÉ»æ¿Þ°Æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤ò¤â¤Ä¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥µ¥Æ¥ó¤Î±ð¤¬¿Þ°Æ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¤«¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¡¢140Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢ー¥È¤¬º£¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
19À¤µª¤Î¥¢ー¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä±¿Æ°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»º¶È²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤òÆü¾ï¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀº¿À¤òº£¤Ë°ú¤·Ñ¤®¡¢¿Í¤È¼«Á³¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ»Ë¡¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥¢ー¥È¤È¼ê»Å»ö¤Î½Ð²ñ¤¤
¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤ËÂ¿ºÌ¤Êµ»Ë¡¤Ç¡¢¥¢ー¥È¤òÆü¾ï¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ê¥ó¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ ¿¦¿Í¤Î¼êÄ¦¤ê¤Ë¤è¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤ä¡¢¼ê¿¥¤ê¡¦¼ê»É½«¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢2022Ç¯½Õ²Æ¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥¿¥¤¥ë¡×¤È¡Ö¥Ú¥¢ー¥º¡õ¥Á¥§¥êー¥º¡×¡£19À¤µª¤Î¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÊÉ»æ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²Ì¼Â¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ú¥¢ー¥º¡õ¥Á¥§¥êー¥º¡×¤È´ö²¿³ØÊÁ¤Î¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥¿¥¤¥ë¡×¤ò¡¢¸½ÂåÅª¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥É¤Î¿¦¿Í¤¬¼êÄ¦¤ê¤·¤¿ÌÚÈÇ¤ò»È¤¤¡¢°ìËç¤º¤ÄÀ÷¤á¾å¤²¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Î¹©Äø¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
2022Ç¯½Õ²Æ¡Ö¥Õ¥íー¥é¥ë¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Ú¥¢ー¥º¡õ¥Á¥§¥êー¥º¡×
µ¡³£¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤ÏÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤«¤¹¤ì¤ä¿§¤ÎÇ»Ã¸¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯½Õ²Æ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¿Þ°Æ¤ò¿§°ã¤¤¤ÇºÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢V&A¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¯V&A¤È¤Î¶¨Æ¯¤«¤é¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¿Íµ¤ÊÁ¤ä¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¡¢V&A¤È¤Î¶¨Æ¯¤ÎÊâ¤ß¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸Þ´¶¤È¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
½À¤é¤«¤ÊÈ©¤¶¤ï¤ê¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¡£¥µ¥Æ¥ó¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸÷Âô¡£¤½¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥¢ー¥È¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¡£V&A¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ÎË¤«¤µ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Ä¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥Õ¥Ä±¿Æ°¤¬¤á¤¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ËÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢·Ý½Ñ¤òÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤¬Ä¹Ç¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¼«Á³¤Ë½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢V&A¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Þ°Æ¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¤Î¼ê¤ò·Ð¤ÆÉÛ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦Áõ¤¤¤È¤·¤ÆÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤¬¸ì¤ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì
¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶¤È¿Í¤ò¼é¤ë°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íµ¡ºÏÇÝ¤Ï¡¢´·¹ÔÇÀ¶È¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂ¿¤¯¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÅÚ¾í¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢ÅÚ¾í¤ä¿å¼Á¤Î°ÂÁ´¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò¼é¤ëºÏÇÝÊýË¡¤Ç¤¹¡£²½³ØÈîÎÁ¤äÇÀÌô¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ºÏÇÝ¤¹¤ë¿Í¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ê°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÎÈª¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤È´Ä¶¤ò¼é¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÏº¤ÌäÂê¤È´Ä¶ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë³èÆ°¡Ö¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¡×¤ÎÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÁÇºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÇ§¾Ú¤ÎÃæ¤Ç¤âGOTSÇ§¾Ú¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤Ç´Ä¶ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñÅª¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜÅª¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¯¤ë¿Í¤ÈÃå¤ë¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¥µ¥Æ¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥à¥ó¥Ð¥¤¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥é¥Õ¥È( https://peopletree.co.jp/pages/fairtrade-partner-ch )¡×¤Ç¤¹¡£
1984Ç¯¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¤Î¥¹¥é¥à¤ÇÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤à½÷À¤¿¤Á¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥«ー¥¹¥È¤äÀ¡¢½¡¶µ¤Îº¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¿¤Á¤Ë·±Îý¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢°áÉþ¤äÀ¸ÃÏ¤ÎÀ¸»ºÊýË¡¤«¤é»Ô¾ì¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤ë¡£»Å»ö¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ë¥À½¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¡¢Â÷»ù½ê¤Î±¿±Ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¾©³Ø¶â¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
V&A¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µ»Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥é¥Õ¥È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¿¦¿Í¤Î¼êÄ¦¤êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥É¤Î¥µ¥·¥ã¡¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¯¥é¥Õ¥È( https://peopletree.co.jp/pages/fairtrade-partner-sasha )¤¬¡¢¤Þ¤¿»É½«¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥¿¥Ê¥Ñ¥é¡¦¥¹¥ï¥íー¥º( https://peopletree.co.jp/pages/fairtrade-partner-swal )¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤Ï¡¢À¤³¦18¥õ¹ñÌó145¤ÎÀ¸»º¼ÔÃÄÂÎ¤È¶¨Æ¯¤·¡¢À¸»ºÇØ·Ê¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê»Å»ö¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤Î¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ËÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¿Í¡¹¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼ýÆþ¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ê»Å»ö¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤äÅÅÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤ËÂ§¤·¤¿ÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Êµ»Ë¡¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤Ï¡¢»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦ÁÏ¤Ç¤¹¡£ÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»ý¤Äµ»½Ñ¤äÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì½ï¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ËÌ²¤ë¥¢ー¥È¤¬¡¢±ó¤¤¹ñ¤Î¿¦¿Í¤Î¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃ¯¤«¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¸²½¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢ÀÅ¤«¤Ç³Î¤«¤Ê±Ä¤ß¤Ç¤¹¡£
▶︎¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥³¥á¥ó¥È
½©Åß2017¤ÎºÇ½é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢V&A¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£V&A¤¬È¯¿®¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¾ðÊó¤ä¡¢ËèÇ¯¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¥ó¥É¥Æー¥Þ¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Ëè¥·ー¥º¥ó¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
V&A¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£V&A¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¸½Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤à¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë»Ä¤ë¿Þ°Æ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¸½Âå¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¤Î¸½¾ì¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìËç°ìËç¤¬¡¢»þ¤ò±Û¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÉþ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÃå¤ÎÉþ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¹Ô°Ù¡£
¤½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤È¡¢Ã¯¤«¤Î¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ê¼ê»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤¬¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÎÃ¯¤«¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£V&A¤È¥Ôー¥×¥ë¥Ä¥êー¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀÅ¤«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤³¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚV&A¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥ÈÇîÊª´Û¡¢¥í¥ó¥É¥ó)¡Û
V&A¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç1852Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ê¸²½ÅªÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ë¿·¤¿¤Ê¤Ò¤é¤á¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤âV&A¤Ï¥¢ー¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼Ì¿¿¡¢²È¶ñ¤«¤é±é·à¡¢·úÃÛ¡¢Æ«¼§´ï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÎà5000Ç¯¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÎò»Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
