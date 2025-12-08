再配達ゼロへ。スマートキーで受け取る、新しい日常「ヴィコスマート DB」発売

株式会社ユニソン

エクステリアメーカーの株式会社ユニソン（本社：愛知県豊田市／代表取締役社長：浅岡直人）は、物流の「ラストワンマイル」課題や再配達問題への対応を目的としたポスト一体型宅配ボックス「ヴィコスマート DB」を、2025年12月15日(月)より全国で発売いたします。

「ヴィコスマート DB」は、スマート解錠に対応した電子錠、複数回の荷物受け取りが可能な構造、さらに設置後に外扉を取り付けられる施工性の高さなど、機能性・安全性・施工のしやすさを兼ね備えた新世代の宅配ボックスです。再配達率の削減、置き配によるトラブル防止、施工現場での利便性向上など、多様なニーズに応える商品として誕生しました。

背景

物流の最終工程である「ラストワンマイル」では、再配達によるドライバー負担の増加、CO2排出量の増大、配送効率の低下といった問題が深刻化しています。国土交通省が2025年6月に発表した調査によれば、全国の再配達率は8.4%と改善傾向にあるものの、政府が目指す6%以下には届いていません。また、再配達を避けるための「置き配」には、盗難や天候による荷物の破損といったリスクが依然として残っています。

加えて、EC市場の拡大により、小型荷物や大型郵便物の配送が増加していますが、これらはポストに入らないことが多く、結果として再配達につながるケースも少なくありません。こうした状況を受け、ユニソンは非対面で安全に、かつ複数個の荷物を一度に受け取れるポスト一体型宅配ボックスの開発に着手しました。

商品の特徴

1. スマート解錠対応の電子錠システム

スマートフォンアプリを用いた解錠が標準機能として搭載されています。さらに、オプション品を追加することで、以下の3つのスマート解錠方式にも対応可能です。

カード認証

FeliCa・MIFARE対応の交通系ICカードや玄関用カードキーを登録して解錠できます。スマートウォッチやスマートフォン内のICカード情報も利用可能です。

指紋認証

指をタッチするだけで解錠。鍵を持たずに使えるスムーズな認証方式です。

リモコン操作

少し離れた場所からワンタッチで解錠が可能です。リモコンを追加することで、家族それぞれで使用可能です。

施錠は、宅配物を投入後に、宅配業者が内扉のつまみを回すことで完了します。荷物を取り出し、取出扉を閉めると、自動的に次回の荷物を受け取れる状態になります。

2. 複数回の荷物受け取りに対応

宅配業者は、荷物を投入後に扉のつまみを「Lock」に回すだけで施錠が完了。

さらに、フラップ構造により施錠後も大型郵便物や小型荷物（W200×H70×D350mm程度）の追加投函が可能です。

3. 優れた施工性

ボックス本体の設置後に、外扉を最後に簡単に取り付けられる構造を採用。

宅配ボックスやポストの開口部・操作部を外扉で覆うことで、外観のノイズを排除し、洗練されたファサードを実現します。

特に壁面への埋込み施工においては、目地部分も隠せ、住宅デザインとの一体感を高めます。

4. 住まいに合わせて選べる4つの設置タイプ

門柱タイプ

「ヴィコスマート DB 門柱スタンド(別売)」を使用し、照明・表札・インターホンを一体化。

スタンドタイプ

「ヴィコ DBスタンド TZ(別売)」を使用し、限られたスペースでも設置。取り出しやすさも確保します。

据置きタイプ

「ヴィコ DB 据置き台座(別売)」を使用し、玄関ポーチなどへの設置に適した据置。リフォームにも最適です。

埋込みタイプ

壁面にすっきり収まり、後出し仕様で人目を気にせず取り出せます。設置の際には、「ヴィコ DB 埋込用台座(別売)」が必要です。

5. 建築になじむ6色展開

シンプルかつ美しい外観で、さまざまな住宅デザインに調和します。

マットホワイト

マットベージュ

マットブラック

メタルグレー

チェリー

ウォールナット

発売日

2025年12月15日(月)

参考価格

- ヴィコスマート DB 100 ポスト有り 左開き／右開き 後出し 本体価格：149,800円- ヴィコスマート DB 100 ポスト有り 左開き／右開き 前出し 本体価格：139,800円- ヴィコスマート DB 120 ポスト無し 左開き／右開き 後出し 本体価格：115,800円- ヴィコスマート DB 120 ポスト無し 左開き／右開き 前出し 本体価格：105,800円

カタログダウンロード :https://www.unison-net.com/wp/wp-content/uploads/2025/11/vicosmart_PDF.pdfヴィコスマート DBについて :https://www.unison-net.com/gardenexterior/product/?s=%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88&cate=130初期設定や使い方動画の視聴、360°ビュー、画像ダウンロードはこちらから。

会社概要

株式会社ユニソン

本社所在地：愛知県豊田市駒場町藤池17番1

設立：平成3年11月1日

代表取締役：浅岡 直人

事業内容：ガーデンエクステリア事業、ランドスケープ事業、温熱環境デザイン事業、レジデンシャルファシリティ事業

URL：https://www.unison-net.com/