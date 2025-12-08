食品業界初導入。EC配送時の脱炭素化を推進するcomvey「シェアバッグ(R)︎」、「自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming」で2025年12月8日「有機農業の日」サービス提供開始。

株式会社comvey

株式会社comvey（コンベイ、本社：東京都中央区、代表取締役：梶田 伸吾）は、株式会社Replow（リプラウ、本社：東京都港区、代表取締役：小野寺 理騎）が展開するお米の通販サイト「自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming(ナチュラルファーミング)」公式ECサイト( https://www.naturalfarmingshop.com/ )に、郵便ポストに返却できるごみゼロ梱包「シェアバッグ(R)︎」およびオペレーションシステムが導入されたことをお知らせ致します。本サービスの導入により、利用者の梱包ストレスを解消できるほか、配送で発生する梱包ゴミを最小限に抑え、ダンボール回収やゴミ焼却時に発生するCO2排出量を85%以上削減、脱炭素化を推進することが可能となります。

「自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming」公式ECサイトでシェアバッグを選択可能

商品ページの「梱包方法」でシェアバッグを選択すると、商品がシェアバッグで届きます。シェアバッグを選んだ消費者は、ゴミやCO2排出量の削減に貢献できるだけでなく、梱包ストレス(※)を軽減したりクーポンなどの特典を獲得できます。

※梱包ストレス・・・梱包が過剰すぎる、かさ張る、解体やゴミ出しが面倒、環境への罪悪感を感じるなど、EC購入後に消費者が感じる梱包に対するストレス

「Natural Farming」公式ECサイト：https://www.naturalfarmingshop.com/

特集ページ：https://www.naturalfarmingshop.com/blog/2025/12/04/110000

公式Instagram：https://www.instagram.com/naturalfarming_official/

12月8日「有機農業の日(オーガニックデイ)」について

「有機農業の推進に関する法律」（通称：有機農業推進法）が成立してから10周年を記念し、2016年に、一般社団法人 次代の農と食をつくる会により、12月8日が「有機農業の日」として制定されました。有機農業とは、化学肥料や化学農薬を原則使わず、可能な限り環境に配慮した栽培方法であり、土壌環境や生物の多様性など農業生態系を守ることにつながります。

ご導入ブランドのご紹介

■「自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming」について

「わたしによくて、未来にいい」米づくりを応援する米屋 Natural Farmingは、独自基準に基づき、化学農薬・化学肥料・家畜由来の堆肥を使用しない、ナチュラルなお米だけを厳選して取り扱う専門店です。

代表の小野寺理騎氏は、五ッ星お米マイスター / 米・食味鑑定士の資格を持つお米の専門家です。全国各地の美味しいお米を作る生産者を発掘するため、全国各地・年間100軒以上の農家さんを訪問し、北海道から鹿児島まで年間200種類を超える食味鑑定を実施。生産者ごとの食味の違いを把握し、個々のお客様や食関連企業に最適なお米を提案しています。産地を巡る日々のなかで、多くの生産者と出会い、「こだわり」や「想い」、そして地域の未来について語り合ってきました。高齢化や担い手不足、肥料価格の高騰など、農業界が抱える課題と向き合いながらも、自然環境を守り、安全な食を追求し続ける生産者たちの姿に触れ、米屋として何ができるのかを考え続けてきました。そこでたどり着いた答えのひとつが、「人だけが美味しい世界は永遠には続かない」ということです。

地球にとっても美味しいお米とは、より自然に近いお米だと考え、農薬・化学肥料・家畜堆肥を一切使用しない生産者を応援したいという想いから、Natural Farmingを展開しています。

ご導入の背景

■株式会社Replow様からのコメント

代表取締役 小野寺 理騎 氏

私たちは、地球にやさしいお米をつくる生産者を応援する一方、ネット通販を通じて商品を届ける以上、輸送によるフードマイレージや梱包ごみなど、CO2排出に関わる課題を抱えています。Natural Farmingでは、ゼロウェイストの考え方に基づき、パンフレット類を極力同梱せず資源削減に努めてきましたが、お米の鮮度維持にはプラスチック袋が不可欠であり、出荷時の段ボール使用を完全に避けることはできません。こうした矛盾を「仕方がない」で終わらせず、改善し続けることが事業者の責務だと考えています。今回、comvey社の「シェアバッグ(R)︎」を導入することで、ごみ削減とCO2排出削減の双方に寄与でき、私たちの描く持続可能な未来に一歩近づくと感じています。自社だけでは解決が難しい領域を補完いただける点も、導入を決めた大きな理由です。

「シェアバッグ(R)︎」サービス概要

■バッグを折り畳んで、ポストに返却

comveyのシステムが導入されたECカートでは、消費者は梱包方法をダンボール等の通常の方法にするかシェアバッグにするかを選択できます。届いたシェアバッグはポストに投函するだけで返却が可能、返却確認ができたら消費者はクーポンを獲得できます。comveyへ返却されたバッグはクリーニング・修繕が施されたのち、再びEC事業者へと提供されます。

サービス詳細： https://comvey.jp/

導入ブランド一覧：https://linktr.ee/comvey

■シェアバッグのCO2削減効果

comveyのシェアバッグは、従来のダンボール梱包と比べ、10回の配送で85%以上のCO2排出量を削減することができます。50回～100回程度リユースすることが可能で、使用限度に達した場合はパートナー企業と共にバッグ素材の95%以上を水平リサイクルし、もう一度シェアバッグの材料として活用されます。

■comveyが目指すもの

未来の地球や人間の暮らしのために私たちが今できること。それは、今後社会に必要とされるであろう文化を、少しずつ、着実に創っていくことだと考えています。comveyは「美しい物流をつくる」というミッションのもと、これまでの物流の概念を再定義し、様々なステークホルダーと力を合わせながら、「これからのEC社会にフィットした新しい物流の仕組み」を創造していきます。

株式会社Replow 概要

会社名：株式会社Replow

所在地：東京都港区南青山二丁目2番15号 ウィン青山942

代表取締役： 小野寺 理騎

会社HP：https://www.replow.net

「自然栽培米・有機栽培米専門店 Natural Farming」公式ECサイト：https://www.naturalfarmingshop.com/

株式会社comvey 概要

会社名：株式会社comvey

所在地：東京都中央区日本橋２丁目１－３ アーバンネット日本橋二丁目ビル１０階

代表取締役：梶田 伸吾

会社HP：https://comvey.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/comvey_official/

導入ブランド一覧：https://linktr.ee/comvey

本リリースに関するお問い合わせ先：support@comvey.jp