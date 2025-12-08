SyFu、Finverseと提携──アジア5カ国・40の金融機関の決済データ連携を実現し、支払いがそのままGameFiへ

株式会社GINKAN

決済データを活用したDePIN（Decentralized Physical Infrastructure Network）プロジェクト「SyFu」は、このたび、アジア太平洋地域を代表するオープンバンキングプラットフォームである Finverse Technologies Limited（本社：香港、以下「Finverse」）と戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携により、香港・シンガポール・フィリピン・ベトナム・マレーシアの5カ国において、銀行およびカード決済データをSyFuアプリへ直接統合することが可能となります。

これによりユーザーは、新たにカードを発行することなく、日常の支払いデータをそのままデジタル資産へと変換できるようになり、「支払いがそのままGameFiになる」体験の提供範囲が大きく拡大します。

アジアの決済データがGameFiへ直結

Finverseは、アジア太平洋地域を代表するオープンバンキングAPIプロバイダーで、香港・シンガポール・フィリピン・ベトナム・マレーシアの5カ国において、約40の銀行・金融機関と接続しています。

また、電子的な銀行引き落としやQRコード決済といった自動決済方式にも対応しています。

同社のAPIは、暗号化通信と堅牢なセキュリティ基盤により、スムーズかつ低コストでのデータ連携を実現しています。

今回の提携によって、SyFuはFinverseのAPIを通じて、アジア主要国のカード決済データをリアルタイムで取得できるようになりました。ユーザーはいつも使っているカードをそのまま利用するだけで、

BIND（チェックイン＋決済データの紐付け） を通じてトークン（EVT）やNFTを獲得し、「支払いがそのままGameFiになる」体験を享受できます。



SyFuはすでに欧州で Salt Edge（50カ国・5,000以上の金融機関） と連携しており、今回のFinverseとの提携により、アジア6カ国の金融機関を新たにカバー。欧州 × アジアの二軸で、世界規模の決済データネットワークを確立しました。

現在SyFuで対応している国・銀行については、以下の専用ページにてご確認いただけます。

▶ 現在の対応国・銀行一覧：https://ginkan.notion.site/coverage?v=2549efb4e1e180f89e27000c615335ab

なお、今回のFinverseとの提携により、香港・シンガポール・フィリピン・ベトナム・マレーシアの金融機関が、プロダクトへの接続完了後に順次追加される予定です。

※技術的・規制的な理由により一部金融機関が非対応となる可能性もありますが、対応状況は随時更新されます。

DePINインフラとしての信頼性と拡張性

本提携による主なインパクト- アジア市場における決済データの自動連携を実現- 欧州 × アジアを結ぶ世界規模のDePIN基盤を構築- 高セキュリティで安全なグローバル展開が可能に

Finverseとの連携により、SyFuはアジア市場でのDePIN展開をさらに加速します。

高セキュリティかつスケーラブルなAPI接続を基盤として、日常の決済データを “ユニバーサルクレデンシャル（経済貢献証明）” として活用できる仕組みが整備されました。

これにより、NFTを活用したロイヤリティプログラムや購買証明、DID／SBTを利用したユーザー信用度の可視化など、Web3と実経済をシームレスにつなぐ新たなユースケースが、アジアから世界へ広がっていきます。

今後の展望

SyFuは、日本国内（マネーフォワードME）、欧州（Salt Edge）に続き、今回のFinverse提携によってアジア主要国を含むグローバル連携体制を確立しました。



今後は、決済データをブロックチェーン上で可視化することで、「消費がそのまま資産となる」新しい経済圏の形成を目指します。さらに、企業とのデータ連携や、SBT（ソウルバウンドトークン）を活用した次世代型の信用スコア設計など、持続可能なDePINインフラの構築を推進していきます。

フィンテック×Web3の先進的ユースケース

今回の提携は、オープンバンキングAPIをWeb3・GameFi領域へ応用する、アジア地域における先進的なユースケースのひとつです。

SyFuはFinverseとともに、“消費データの資産化” を軸に、アジアの金融インフラとWeb3エコシステムを結びつける新しいモデルを提示していきます。

コメント

SyFu ファウンダー 神谷知愛（Tomochika Kamiya）

「今回のFinverseとの提携は、SyFuが掲げるアジアでのDePIN構想を大きく前進させる重要な一歩です。ユーザーはカードを切り替える必要もなく、日常の支払いがそのまま経済貢献として可視化され、デジタル資産へと変わる体験を得られるようになります。

欧州とアジアの両地域にまたがるグローバルネットワークが整ったことで、Web3とリアル経済を融合させた新しい価値循環を、ここからさらに拡大していきます。」

Finverseについて

Finverseは、香港に本社を置き、香港・シンガポール・マレーシア・フィリピン・ベトナムの5つのアジア市場で展開するオープンバンキングプラットフォームです。同社は 40以上の金融機関とデータおよび決済連携 を行っており、リアルタイムでの金融データ接続を可能にするセキュアなAPIを提供しています。

Finverseは、企業が安全・低コスト・効率的に金融サービスを構築できるよう支援しています。

Finverse Webサイト: https://www.finverse.com/(https://www.finverse.com/)

SyFuについて

「SyFu」は、決済データを活用したDePINプロジェクトであり、日常の支払いをデジタル資産に変えるWeb3ライフスタイルアプリです。ユーザーは、普段の消費行動を通じて NFTを育成し、トークンや各種報酬を獲得できます。この過程で蓄積される決済データは、個人の経済貢献を証明するユニバーサルクレデンシャルとして機能し、Web3と実経済をつなぐ新しい信用・価値モデルを形成します。

SyFu公式Webサイト：https://syfu.io/(https://syfu.io/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XXBICLMEZXg ]

[ SyFu公式リンク ]

・SyFu公式ウェブサイト：https://syfu.io

・SyFu Card Webサイト：https://card.syfu.io

・ Discord：https://discord.gg/kPMczw5rfe

・X: https://x.com/syfuofficial

・X（JA）: https://x.com/syfujapan

・Telegram: https://t.me/syfupj