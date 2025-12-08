『忍たま乱太郎』のラインアート 懐中時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『忍たま乱太郎』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『忍たま乱太郎』の商品の受注を12月1日（月）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/339?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼ラインアート 懐中時計
▽六年生
白地の盤面に、キャラクターの豊かな表情をラインアートで表現し、6時の位置にカラーストーンを配置しました。
また、裏蓋はキャラクターをイメージしたモチーフのデザインを施しております。
ストラップを付属した懐中時計となっており、幅広い種類のカバンにつけられます。
▽一年生
白地の盤面に、キャラクターの豊かな表情をラインアートで表現し、1時の位置にカラーストーンを配置しました。
また、裏蓋はキャラクターをイメージしたモチーフのデザインを施しております。
ストラップを付属した懐中時計となっており、幅広い種類のカバンにつけられます。
▽五年生
白地の盤面に、キャラクターの豊かな表情をラインアートで表現し、5時の位置にカラーストーンを配置しました。
また、裏蓋はキャラクターをイメージしたモチーフのデザインを施しております。
ストラップを付属した懐中時計となっており、幅広い種類のカバンにつけられます。
▽土井半助
白地の盤面に、キャラクターの豊かな表情をラインアートで表現し、1時の位置にカラーストーンを配置しました。
また、裏蓋はキャラクターをイメージしたモチーフのデザインを施しております。
ストラップを付属した懐中時計となっており、幅広い種類のカバンにつけられます。
ゴールドを基調に、使いやすくリッチな印象に仕上げました。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
▽価格
各 \5,478(税込)
▽仕様
種類 ：全4種（六年生、一年生、五年生、土井半助）
仕様 ：クオーツ
防水 ：非防水
原産国：中国
▽材質
ミネラルガラスケース（時計本体部分）：合金
ガラス ：ミネラルガラス
バンド ：合皮
▽サイズ
文字盤 ：縦：2.7cm 横：2.7cm
ケース ：縦：3.6cm 横：3.6cm
ベルト全長：14cm
https://x.com/AMNIBUS
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：support@amnibus.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web https://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP