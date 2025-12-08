『ペルソナ５: The Phantom X』新★5怪盗として『ペルソナ５』の「奥村 春」が登場！Ver.2.6アップデートを実施

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.2.6のアップデートを実施しました。今回のアップデートでは、『ペルソナ５』（以下、『P5』）とのオリジナルイベント第3弾・後半の開催や、新★5怪盗として『P5』の「奥村 春（コードネーム：ノワール）」が登場します。

また、Ver.2.6のアップデート記念のログインボーナスや、公式放送関連のプレゼントを配布中です。どちらもお見逃しなく！

◆『P5』オリジナルイベント第3弾・後半を開催！

『P5』に登場するパレスと酷似した場所で『P5X』の怪盗団と『P5』の「心の怪盗団」が出会い、協力していくストーリーなどが楽しめるオリジナルイベントの第3弾・後半では、心の怪盗団の「ノワール（奥村 春）」が新登場します。

新たなパレスの探索やボスバトルに挑戦し、契約（ガチャ）に使える「ゴールドチケット」や「プラチナミリコイン」などの豪華報酬を手に入れましょう！

【開催期間】2025年12月25日（木）7:59まで

※期間終了後は通常イベントに切り替わり、一部イベントを除いての継続プレイが可能です。

【コンテンツ紹介】

●運命が交錯する時・宇宙基地編

『P5X』×『P5』の完全オリジナルストーリーが展開します。ノワールを始めとした心の怪盗団の面々と共に、新たなパレスを攻略しましょう。

イベント終了までにステージミッションをクリアすると、期間限定の交換所で「ゴールドチケット」などに交換可能な「『反逆』のコイン・宙」が手に入ります。

【ストーリー あらすじ】

宇宙基地のような場所へ飛ばされた怪盗団。ロックのかかった扉を前にして困っていると、そこへ凛とした声が響き渡る。

「俺は今、ジョーカーではない。美少女怪盗だ！」

●ボスバトル開催！

歪みレベルに応じた強大なボスを撃破し、主人公の専用武器などと交換可能な「喚喜のメダル」を集めましょう。また、撃破済みのレベルには「スタミナモード」が解放されます。「スタミナモード」は、体力を消費しての挑戦が可能で、撃破すると「『反逆』のコイン・宙」などの報酬が獲得できます。

●「奥村 春」がルブランに登場！

四軒茶屋にある純喫茶「ルブラン」に「奥村 春」が登場します。関連する都市生活を行うと、報酬の獲得が可能です。

◆新たな★5怪盗「奥村 春」が登場！

『P5』から新たな★5怪盗「奥村 春」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。専用★5武器「ラストクォーター」は、“武器補給 無音の硝煙”で手に入ります。

【PICKUP怪ドル契約“美少女怪盗、推参！”開催！】

開催期間：2025年12月25日（木）7:59まで

▼ピックアップ怪盗 ★5「奥村 春」（コードネーム：ノワール）

スキルを使用すると、敵にダメージを与えると同時に遠隔攻撃にさまざまな強化効果を付与する。その強化効果の数に応じて遠隔攻撃が強化されていき、敵全体に強力な念動属性ダメージを与える。

スキルと遠隔攻撃を繰り返すことで、継続的に高火力を敵に浴びせることができ、優雅で華麗な戦いぶりで敵を一掃する。また、敵が受けるクリティカルダメージを上昇させることも可能。

▼中国アジア版からの性能調整

▼奥村 春（CV：戸松 遥）性能紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=ptUU2aWKuRs

▼「奥村 春」の性能について、詳しい情報がもっと知りたい方は公式放送をチェック！

https://www.youtube.com/watch?v=7ePaDhXJZug

◆“スペシャルコスチューム”に奥村 春のメイド服コスチュームが登場！

特別な装いでバトルを楽しめる“スペシャルコスチューム”に、「メイド服・奥村 春」が登場しました。コスチュームは「ショップ」で購入が可能です。また、新コスチュームの登場記念として、2026年1月8日（木）10:59まで、購入に必要な「自在結晶」が3,200→2,880個になるオトクなセールを実施中です。

◆Ver.2.6アップデート記念！ログインボーナス＆プレゼントを実施！ 公式放送「Persona X-Stream ver.2.5&2.6」関連プレゼントも

アップデートの実施を記念し、期間中に7日間ログインすると武器補給で使用できる「プラチナミリコイン」×7が手に入る、ログインボーナスを開催中です。

また、上記に加え、アップデート記念として契約などに使用できる「自在結晶」×300をプレゼントするほか、Ver.2.6アップデートの情報をお伝えした公式放送「Persona X-Stream ver.2.5&2.6」ご視聴の感謝を込め、「自在結晶」×300をプレゼント！合計で「自在結晶」×600が手に入ります。

ログインボーナス開催期間：2025年12月25日（木）7:59まで

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2025年12月25日（木）7:59まで

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。