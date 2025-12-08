【脱毛サロン ストラッシュ】谷まりあさんを起用した新ビジュアルを公開！12月8日より公式ホームページを全面リニューアル。

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する女性専用脱毛サロン『STLASSH（ストラッシュ）』は、2025年12月8日（月）より、人気モデルでタレントの谷まりあさんを起用した新ビジュアルを公開するとともに、公式ホームページを全面リニューアルいたしました。

■ 新ビジュアル『#エレポレ脱毛』で『つるもち肌』へ

今回の新ビジュアルは、ストラッシュを象徴するブルーを基調に、うるおいと透明感を感じられる柔らかなトーンで仕上げました。

谷まりあさんの柔らかな表情が加わることで、ストラッシュが大切にしてきた“上質さ”と“肌へのやさしさ”をより自然に感じていただけるデザインに仕上がりました。背景にふわりと浮かぶ“うるおいのシャボン”は、エレポレ脱毛で目指す『つるもち肌』を表現したモチーフです。

見た瞬間に“かわいい”“きれいになれそう”と感じていただける、ストラッシュらしい世界観に仕上げました。

■ 谷まりあさん起用の新ビジュアルを公式サイトで公開

HPデザイン

12月8日（月）より、公式ホームページにも今回の新ビジュアルを全面的に反映し、ストラッシュの世界観をひと目で感じられるデザインへ刷新しました。

HPデザイン２.

トップページでは、WEBCMと連動した“うるおいのシャボン”を繊細にあしらい、エレポレ脱毛で目指す「うるおいをまとったつるもち肌」を視覚的に表現。柔らかなブルーを基調に、余白や光の入り方まで統一することで、ブランド全体の透明感と軽やかさがより鮮明に伝わるサイト構成となっています。また、谷まりあさんの新ビジュアルを随所に配置し、見るたびに気持ちがふっと明るくなるような“肌にやさしい脱毛体験”をイメージしています。

■『つるもち肌でハワイに行こう！キャンペーン』を同時開催

公式ホームページを見る :https://stlassh.com/

渋谷での屋外広告公開を記念し、抽選で海外旅行が当たる『つるもち肌でハワイに行こう！キャンペーン』を実施。脱毛サロン『ストラッシュ』を知っていただくきっかけづくりを目的に、どなたでも気軽に参加できるキャンペーンです。

---参加方法-----

１.ストラッシュ公式X（旧：Twitter）の

キャンペーン対象投稿を引用ポスト

２.ストラッシュ公式LINEにてアンケートへ回答

-----------------

美容に関心のある方はもちろん、脱毛に踏み出せずにいる方にも参加していただける内容です。

■ 谷まりあさんからのコメント

ストラッシュ公式Xをフォローする :https://x.com/stlassh

【コメント】

脱毛サロンストラッシュのイメージモデルに就任しました！

今回はフェミニンキュートな私を見ることが出来ます(ハート)

ぜひ公式サイトをチェックしてみてね～！！

【プロフィール】

1995年7月28日生まれ。東京都出身。

2016年よりファッション誌の専属モデルとして活動し、その後多数の雑誌に出演。 また、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」にて出川ガールズとして出演している他、ドラマにも出演。 モデル、タレント、女優とマルチに活躍し、Instagramは353万人超えのフォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。

【累計施術数314万回突破】脱毛サロン『STLASSH（ストラッシュ）』

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに 累計314万回*¹を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*¹を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*²」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*¹「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

*²2025年1月時点

「STLASSH（ストラッシュ）」の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発の脱毛機『STRIKE（ストライク）』を採用

熱破壊式（IPL脱毛）と蓄熱式（SHR脱毛）をW照射可能な自社開発の脱毛機『STRIKE』を使用しています。照射面を冷却しながら施術するので、痛みを感じにくいのが特長です。

また、10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができます。全身施術も最短60分とスピーディーで、忙しい方も無理なく通っていただけます。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケアを叶える『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』

肌のうるおいに欠かせない『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』など、ジェルに配合された保湿成分を、特殊な電気パルスを活用して角層まで届ける『エレクトロポレーション』と『脱毛』と同時に行うストラッシュ独自の施術です。

【期待できるポイント】

・毛穴・黒ずみケア

・肌のトーンアップ

・脱毛後の保湿ケア

・ハリ・弾力ケア

脱毛しながら美肌を目指したい方に選ばれている人気メニューです。

*⁴ 年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】“最短2週間ペース”毛周期に合わせて効率よくアプローチ

毛には『成長期・退行期・休止期』というサイクル（＝毛周期）があり、一般的に“成長期の毛”が光に反応しやすいとされています。

ただし、身体の毛はすべて同じタイミングで生え変わるわけではなく、毛穴ごとにバラバラのペースで成長しています。そのため、1回の施術で反応しやすい毛には限りがあり、さまざまな毛に順番にアプローチしていくためには一定の間隔で継続して通うことが大切です。

ストラッシュのエレポレ脱毛は、肌への負担が少ないので最短2週間に1度のペースで通っていただけます。短い間隔で施術を重ねることで、毛が成長するタイミングを細かく捉えやすく、効果を実感しやすくなります。