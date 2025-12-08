ウォンテッドリー、「プロフィール自動生成」機能をリリース

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、2025年12月8日（月）より、当社が提供するビジネスSNS「Wantedly」において、履歴書や職務経歴書のPDFデータをもとに、AIがプロフィールを生成する機能「プロフィール自動生成」の提供を開始します。同機能はWantedlyのユーザー向けで、無料でご利用いただけます。

プロフィール作成をもっと手軽に

「プロフィール自動生成」は、履歴書や職務経歴書のPDFデータをWantedlyにアップロードすると、AIが記載の情報の中から必要な情報を抽出し、Wantedlyプロフィールを生成するものです。プロフィール生成は約1分で完了します。

プロフィール作成をAIの力でサポートすることで、より多くの方に、Wantedlyで自身のキャリアを記録してもらいやすくします。またプロフィールの内容が充実していると、自身がやりたいことや、価値観にマッチする企業からスカウトを受け取りやすくなるため、ユーザーと企業とのマッチング機会の増加にもつなげます。

たったの4ステップでプロフィールが完成

「プロフィール自動生成」の利用手順は以下のとおりです。同機能はブラウザ版のみ対応しています。

１.プロフィールページ内の専用ボタンをクリック

ご自身のプロフィールページ内の専用ボタンをクリックし、PDFのアップロード画面を開きます。

２.履歴書もしくは職務経歴書をアップロードする

画面の案内に沿って、内容を記載した履歴書もしくは職務経歴書（ファイルタイプはPDF、サイズは1.0MB以下）をアップロードします。1度にアップロードできるのは、1ファイルのみです。履歴書と職務経歴書の内容をそれぞれ反映させたい場合は、2回に分けてプロフィールの自動生成を行ってください。

３.プレビュー画面で内容を確認、編集

プレビュー画面で、生成されたプロフィールの内容の確認を行います。AIが作成しているため、文脈や事実関係が正確ではない場合があります。必ずご自身で確認し、必要に応じて修正を行ってください。

４.プロフィールを公開

内容確認や編集が完了したら「この内容で保存する」をクリックして、プロフィールを公開します。公開後も、プロフィールページ内で自由に内容の修正や追記ができます。

