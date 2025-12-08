アートの未来を形づくる：メリエム・ベナニが「BOSS OUTSTANDING ACHIEVEMENT AWARD」を受賞

ヒューゴボスジャパン株式会社

マイアミビーチで開催された初のArt Basel Awards Nightにて、アーティストのメリエム・ベナニが、初となる「BOSS AWARD for Outstanding Achievement」を受賞しました。本アワードは、HUGO BOSSがプレゼンティング・パートナーを務めるアート・バーゼル・アワードで、HUGO BOSS CEOのダニエル・グリーダーおよびクリエイティブ・ディレクターのマルコ・ファルチョーニより授与されました。

「BOSS AWARD for Outstanding Achievement」は、目的意識に基づき、社会的関連性が高く、未来のアートシーンに貢献する優れた芸術表現を称える賞です。アート・バーゼル・アワードの枠組みの中で、BOSSが主体となって厳選した本賞は、広範な文化的影響力を持つアーティストとその作品にスポットライトを当てています。この賞は、変化を促す革新的な作品を称え、大胆さ、個の本質、野心、責任感というBOSSの価値観を体現するアートを祝福します。

モロッコ生まれでニューヨークを拠点とするメリエム・ベナニは、映像、サウンド、アニメーション、彫刻、大規模インスタレーションなど幅広い制作手法を用いて作品を生み出しています。彼女はストーリーテリングにおいて、ユーモアやポップカルチャー的な美意識、デジタル言語を融合させ、没入感があり遊び心に溢れながらも批評性のある作品を生み出すことで知られています。

初代BOSS AWARD受賞者のメリエム・ベナニは次のように語っています。「『BOSS AWARD for Outstanding Achievement』を受賞し、長年にわたり幅広い文化に語りかける革新的なアートを支援してきたBOSSという象徴的なブランドから私の作品を評価いただけたことを心から光栄に思います。創造性を育み、新たな、あるいは新進の声を広く届けるためには、アーティストを支援することが極めて重要です。今回の受賞によって、アートが対話やつながりを生み出す力をさらに探求する機会が得られたことを嬉しく思います。この評価は、視点に揺さぶりをかけ、私たちが共有する経験の美しさを称える作品を今後も生み出していくうえでの大きな励みとなります。」

対象は、あらゆる媒体で活動する現役アーティストに広く開かれています。とりわけアート界の内外で議論を形成しつつある新進のクリエイターに注目しています。受賞者は、独自性を有し、近年制作されたオリジナリティあふれる作品によって評価されます。また、その作品と活動はアート界を超えて広範な影響力と共鳴を生み出す潜在性を示す必要があります。

「BOSS AWARD for Outstanding Achievement」には10万ドルの賞金が授与され、受賞者はこのうち5万ドルを、本人が選ぶコミュニティや社会的な取り組みへ寄付することができます。残りの5万ドルは、アーティストがBOSSと共同で開発するプロジェクト、コミッション、または文化的活動に投資されます。

「ファッションは私たちの日常に深く根差し、個人と社会をつなぐ架け橋であり、時に機能性とアートの境界を曖昧にします。BOSSは最初のコレクションから最新のファッションショー『BOSS Paradox』に至るまで、ファッションと現代アートの対話を促進し続けており、その融合は常に革新性、創造性、そして未来を見据えたアイデアをインスパイアしてきました」

と、HUGO BOSSクリエイティブ・ディレクターのマルコ・ファルチョーニは語ります。

今年2月に創設されたアート・バーゼル・アワードは、現代アート界の9つのカテゴリーにおいて36名のメダリストを選出します。カテゴリーには、著名なアーティスト、確立された作家、新進アーティスト、異分野のクリエイター、キュレーター、アート機関、メディア関係者、ストーリーテラー、そしてアライ（支援者）などが含まれます。独自のピアレビュー方式を通じ、メダリストたちはその中から11名のGold Award受賞者を選出します。これらの受賞者は昨夜の式典で最高位の栄誉を授与されました。

ブランドプラットフォーム「Be Your Own BOSS」のもと、BOSSはスポーツ、ファッション、カルチャー、アートといった多様な分野で活躍し、決意、エネルギー、情熱に満ちたマインドセットを体現する先駆者たちを称えています。アート・バーゼル・アワードのGold Award受賞者たちは、ビジュアルアートからファッション、デザイン、パフォーマンスに至るまで、創造的な領域全般においてカルチャーを形成し、革新を推進するリーディングボイスと言える存在です。彼らの大胆な創造性、先見性、そして揺るぎない姿勢は真のインスピレーションであり、「真のBOSS」であることの意味を体現しています。

マイアミビーチのニュー・ワールド・センターで開催されたArt Basel Awardsの授賞式とアフターパーティには、受賞者のほか、注目を集める新鋭アーティスト、著名なアートコミュニティのメンバー、そしてセレブリティゲストやブランドの仲間たちが集まりました。特筆すべきゲストにはカリード、キンバリー・ドリュー、クリスティーナ・ナッジャー、ガブリエル・リチャードソン、エミリー・ベイ・ミラー、イーサン・ガスキルが含まれ、全員がBOSSの装いで式典に参加しました。

式典の中心的な見どころとなったのは、没入型のウォークウェイ・インスタレーション「1995-2025: 30 years of Arts Sponsorship」です。この展示では、過去30年にわたりHUGO BOSSがアートを支援してきた歴史に光を当てました。主なハイライトとして、1998年にアーティストのジェームズ・ローゼンクイストが制作した「Paper Suit」（テーラリングのクラフトマンシップと紙の消費性を融合した作品）、ソロモンR.グッゲンハイム財団・美術館と共同でアーティストに授与してきた長年のHUGO BOSS Prize、そして上海のロックバンド美術館(Rockbund Art Museum)と設立した「HUGO BOSS ASIA ART Award」をクローズアップしました。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

アート・バーゼル・アワードについて:

2025年にArt Baselによって創設された「Art Basel Awards（アート・バーゼル・アワード）」は、現代アート界における卓越性を讃える世界初のグローバルな表彰制度です。毎年、国際的な専門家で構成された審査員団が、芸術の未来を形づくる実践と貢献を行っている個人や団体に対してメダルを授与しています。

受賞者は、「ビジョンと革新性」「技術と表現力」「社会的関与」「広範な影響力」という4つの主要な評価軸に基づいて選出されます。

アート・バーゼル・アワードは、受賞者の活動をさらなるステージへと押し上げるために、報酬金という形での即時かつ柔軟な支援に加え、国際的な交流の機会、慈善活動の機会、個別に設計されたパートナーシップ、そして注目度の高い委託プロジェクトなどの支援を提供します。

また、アート・バーゼルは年間を通じて行うキャンペーンや取り組みを通し、メダリストの活動をグローバルに発信しています。スイス・バーゼルで開催される年次カンファレンス「Art Basel Awards Summit（アート・バーゼル・アワード・サミット）」では、世界のアート界および隣接するクリエイティブ業界のリーダーたちが一堂に会し、先進的な対話が展開されます。

アート・バーゼル・アワードは、BOSSとのパートナーシップにより開催されています。詳細は artbaselawards.com をご覧ください。

最新情報は、InstagramおよびWeChatの @artbaselawards をフォローしてください。

#ArtBaselAwards

アート・バーゼルについて:

アート・バーゼルは、1970年にバーゼルのギャラリストたちによって設立され、現在ではバーゼル、マイアミビーチ、香港、パリ、カタールで世界屈指のモダンアートおよび現代アートのフェアを開催しています。各フェアは開催都市や地域の特色を反映しており、参加ギャラリー、展示作品、そして現地の文化機関との協力によるプログラム内容にその独自性が表れています。

アート・バーゼルの取り組みは、アートフェアの枠を超え、アート・バーゼル・アプリや、アート・バーゼルとUBSによるグローバル・アートマーケット・レポート、アート・バーゼル・アワード、アート・バーゼル・ショップなどのデジタルプラットフォームへと拡大しています。

アート・バーゼルのグローバルリードパートナーはUBSです。 詳しくは、artbasel.comをご覧ください。

BOSS.COM

INSTAGRAM: instagram.com/boss

FACEBOOK: facebook.com/hugoboss

YOUTUBE: youtube.com/boss

TIKTOK: tiktok.com/@boss