PABLO監修！看板商品の“とろけるチーズタルト”をパンで再現した「チーズクリームブレッド」が登場
チーズタルト専門店「PABLO」が監修した新商品「チーズクリームブレッド」が登場。PABLOの代名詞である“とろけるチーズタルト”のおいしさを、毎日の食卓で気軽に楽しめるパンとしてお届けします。株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが展開する総合ディスカウントストア「ドン・キホーテ」系列店舗にて、2025年12月1日(月)より一部店舗にて販売いたします。
（株式会社ドロキア・オラシイタ 本社：大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光）
企画背景
PABLOの人気商品「とろけるチーズタルト」は、発売以来多くのお客様に愛され続けています。そのおいしさをもっと手軽に、もっと身近に楽しんでいただきたいという想いから、今回Pasco（敷島製パン株式会社）との共同開発が実現しました。
スイーツをパンという新しい形で表現することで、幅広い世代に楽しんでいただける商品に仕上げました。看板商品の「とろけるチーズタルト」味わいをイメージした、コク深くなめらかなチーズクリームをお楽しみください。
商品概要
商品名：
PABLO監修 チーズクリームブレッド
価格：148円（税込160円）
発売日：2025年12月1日(月)
販売店舗：全国のドン・キホーテ系列店
※販売開始時期・取扱状況は店舗により異なる場合がございます。
製造者：Pasco（敷島製パン株式会社）
PABLO(パブロ)とは
パブロは、お客様に驚きと感動を提供するチーズタルト専門店です。
唯一無二の“とろける食感”を追求した「パブロとろけるチーズタルト」は、2011年の創業以来、世界中のお客様に美味しいサプライズを届けてきました。
まるでテーマパークのような製造工程も楽しめるエンターテインメント感のある店舗、ブランドの枠を超えたコラボレーションなど、わくわくするような“スイーツ体験”をお楽しみください！
PABLO 公式ホームページ(https://www.pablo3.com/)
取材・お問い合わせ先
株式会社ドロキア・オラシイタ
電話：06-6479-3000（10:00～17:00）
広報：山野上 藍（やまのうえ あい）
ドロキア・オラシイタ 公式ホームページ(https://drq.co.jp/)