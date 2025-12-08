【12/22（月）無料セミナー開催 環境省登壇】2025-2030年 脱炭素”実行期”に求められる自治体の役割と取組みとは
株式会社エスプール（本社：東京都千代田区、代表者：浦上 壮平）は、2025年12月22日（火）15:00より、無料オンラインセミナー「2025-2030 脱炭素”実行期”の自治体の役割と取組み」 を開催します。2030年脱炭素社会の実現に向けて、2025年からの5年間は“計画から実行へ”と大きく舵を切る重要な期間となります。本セミナーでは、この実行期に自治体に求められる役割や、取り組みを推進するうえで押さえるべき最新情報をお届けします。
セミナーのお申し込みはこちら :
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9817643054671/WN_Kl66EDiUQJ2IIPrqfUQCOA#/registration
◎セミナー概要
2030年脱炭素社会の実現に向け、2025年からの5年間は、国・自治体・企業が「計画」から「実行・効果創出」へと移行する、極めて重要な期間です。自治体には、温室効果ガス削減策の実装、地域特性に応じた脱炭素モデルの構築、民間事業者との連携など、これまで以上に実務的で迅速な対応が求められています。
本セミナーでは、環境省 地域脱炭素政策調整担当参事官室より講師をお招きし、令和8年度予算のポイント、最新の政策動向、自治体が押さえるべき実務視点について解説します。また、地域脱炭素を推進するための具体的なステップや、他自治体の先進事例など、日々の業務に活かせる実践的なヒントもご紹介します。
脱炭素施策を加速させたい自治体職員の皆さまにとって、2025年のスタートダッシュに向けた絶好の機会となる内容です。ぜひご都合の合う方はご参加ください。
◎登壇者プロフィール
環境省 大臣官房 地域脱炭素政策調整担当参事官
服部 弘
環境省入省後、除染等の東日本大震災からの復興事業、廃棄物処理を中心に従事。今年７月から現職。2050年までに温室効果ガスの排出量と吸収量の合計を実質的にゼロにする、ネット・ゼロの実現に向けた脱炭素施策に従事。地域と共生する再エネの導入等の取組を進めている。
◎こんな方にオススメ
・最新の脱炭素施策・補助金制度の情報を効率よく収集したい方
・脱炭素計画を進めたいが、具体的な進め方に悩んでいる方
・他自治体の成功事例を参考にし、組織内提案に活かしたい方
◎開催概要
テーマ ：2025-2030年 脱炭素”実行期”に求められる自治体の役割と取組みとは
会場 ：オンライン開催
日程 ：2025年12月22日（月）15:00～17:00
参加費用 ：無料
ご参加対象者：自治体首長、企画課、環境課、まちづくり課などの職員の方
定員 ：1,000名
締切 ：2025年12月22日（月）14:00
主催 ：エスプール自治体みらいカンパニー
注意事項
※ご参加には事前登録が必要です。
※録音・録画はご遠慮ください。
＜オンライン参加について＞
・原則として、聴講者の映像・音声の発信はできません。
・Q&A 機能を通じてご質問を受け付けます。
＜登録情報について＞
・ご登録いただいた情報は、参加者リストとして講師に提出する場合がございます。
・配信用 URL は、開催当日までに登録メールアドレス宛に送付いたします。
・企業向けセミナーのため、フリーメールでの登録はご遠慮ください。
・お客様候補に該当しないと判断した場合、参加をお断りする場合があります。
◎問い合わせ先
株式会社エスプール 自治体みらいカンパニー
Tel：03-6853-9415
Mail：jichitaikankyo@spool.co.jp
◎会社概要
商 号：株式会社エスプール 自治体みらいカンパニー
所 在：東京都千代田区外神田1-18-13 秋葉原ダイビル10階
代表者：浦上 壮平
事業内容：地球温暖化対策に関する計画策定から実行までの支援
設 立：1999年12月1日
HP：https://jichitaikankyo.spool.co.jp/