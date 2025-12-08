HUNTER AW25 新商品発売

Hunter Japan株式会社

実用性とファッションを兼ね備えた、アイコンのオリジナルラバーブーツで知られる、英国の老舗ブランド HUNTER(ハンター)。ハンターのスノーブーツコレクションに新たなライン“HUNTER GRIP(ハンターグリップ)”が昨年誕生し、ブランドが独自に開発したグリップ力に優れた新たなアウトソールを搭載。機能性に特化しながらも、ファッションも楽しめる新しいシルエットが特徴的なブーツで、寒さの厳しい環境化でもスタイルを楽しみながら快適な履き心地で今年も足元をサポートします。

■HUNTER GRIP PUFF DETAC LACE SLIPON TRAINER \28,600(税込)

防水性と滑りにくいグリップ力を兼ね備えたハンターグリップ シリーズに、スリッポンシューズが登場しました。Hunter独自に開発した滑りにくいアウトソール、”Hunter Grip(ハンターグリップ)”を使用した、このスリッポン トレーナーは凍った路面でも、滑りにくい優れた防滑機能を搭載しています。軽量で、-22℃の環境まで対応する高い保温性と、防水性も兼ね備えており、寒さの厳しい冬のレジャーにも最適な一足です。脱ぎ履きがしやすいトレーナータイプのため、雪の日の車移動の際などの使用にも適しています。アッパーにはリサイクル素材を使用しています。

■UNISEX HUNTER GRIP SHORT SNOW BOOT \34,100(税込)

■UNISEX HUNTER GRIP TALL SNOW BOOT \39,600(税込)

*本製品は全ての路面での滑りを防ぐアイゼンやスパイクの代わりになるものではございません。

屋外向け仕様のため屋内での使用は床表面を傷つける可能性があるためご注意ください。

お取り扱い店舗：

ハンター銀座フラッグシップストア、ハンター公式オンラインストア、ミント神戸店、大丸札幌店 婦人靴・婦人靴、ODETTE E ODILE 札幌店、伊勢丹新宿店、ABC Mart札幌ステラプレイス店、USAGI ONLINE STORE 秋田OPA店、United Arrows green label札幌ステラプレイス店、SORA 札幌ステラプレイス店、ムラサキスポーツ(イオンモール札幌発寒店、イオンモール札幌平岡店、札幌パルコ店、イオンモール旭川西店、イオンモール苫小牧店)、香林坊大和(12/11-の展開)、富山大和(12/4-1/28での展開)

HUNTER INTREPID EXTRA PUFFED BAGS

人気のシルバーカラーが新登場します。イントレピッドバックシリーズはボリュームのあるパファーが目を引く、秋冬のお出かけに最適なバックです。

■INTREPID EXTRA PUFFED MINIBOSTON \19,800(税込)

■INTREPID EXTRA PUFFED CROSSBODY \13,200(税込)

■INTREPID EXTRA PUFFED PHONE POUCH \9,900(税込)

発売予定日：12月11日(木)

お取り扱い店舗：

ハンター銀座フラッグシップストア、ハンター公式オンラインストア、ミント神戸店、その他、ハンターストアにて展開

HUNTER APPAREL

■LADIES IN／OUT PAFFER DOWNJACKET \48,400(税込)

クラシックなシルエットが特徴の、実用的なダウンジャケット。撥水性のある生地を使用し、ダウンを中綿に採用することで、予測しづらい天候でも暖かく快適に過ごせます。クリーンでミニマルなデザインはどんなスタイルにも自然に馴染み、日常使いからアウトドアまで幅広く活躍する万能な一着です。袖には、HUNTERのシグネチャーロゴパッチが施され、洗練された印象を添えています。

お取り扱い店舗：

ハンター銀座フラッグシップストア、ハンター公式オンラインストア、ミント神戸店、その他、ハンターストアにて展開

ABOUT HUNTER

1856年にアメリカの起業家ヘンリー・リー・ノリスによってスコットランドで設立されたハンターは、象徴的なオリジナルブーツで有名な英国ブランドです。世界的に有名であるウェリントンのブーツは、28個におよぶパーツを用いて今日でも手作業で作られ、職人の手によって丁寧に1956年と同じ靴型で仕上げられています。ハンターは革新的な由緒ある英国伝統ブランドであり、英国王室の認定を受けています。ブランドは160年以上の歴史の中で、フットウェアの可能性を広げ、天候から足元を保護し、すべての地形にフィットするアウターウェア・バッグ・アクセサリーを提供し続けてきました。

ブランド問い合わせ先： ハンタージャパン カスタマーサービス

0120-563-567 / https://www.hunterboots.co.jp(https://hunterboots.co.jp/)

Instagram公式アカウント @hunterbootsjp(https://www.instagram.com/hunterbootsjp/?locale=ja-JP&hl=ar)

#HunterJapan #ハンターブーツ #ハンター

LINE公式アカウント @hunterboots