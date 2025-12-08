「こういう商品を探していた！」と「DENBA体験会」盛況！ライフスタイル提案型ショップでイベント実施

株式会社フォーシーズHD

化粧品やアロマ商品を展開する株式会社フォーシーズ HD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 寺田智美、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は、癒しの空間が広がるライフスタイル提案型雑貨店「PURA VIDA（プーラビーダ）」にて、2025年11月15日（土）、16日（日）はイオンタウン西熊本店内にある「西熊本店」、11月21日(金)、22日(土)は霧島町文化公園西側にある「霧島店」にて、当社スキンケアブランド「Cure」、アロマブランド「AROMA BLOOM」の商品販売や、「DENBA」の体験会などのプロモーションを行いました。

■お客様への温かな思いが溢れる店内での体験会

西熊本店 DENBA体験会スペース霧島店 DENBA体験会スペース

「お客様に毎日の生活を楽しんで、温かみのある暮らしを送っていただきたい」という思いが溢れるPURA VIDA店内。お客様の半歩先を行く商品の品揃え、贈り物をする人や贈られる人の笑顔も考えた商品提案で、幅広いお客さまを幸せにしている店舗です。

今回は、西熊本店9周年、霧島店21周年の生誕祭イベントに参加させていただき、こちらでお取扱いいただいている、当社のスキンケアブランド「Cure」の商品やAROMA BLOOMの人気商品「メタックスアロマティックローション」のプロモーションと共に「DENBA体験会」を実施しました。

住所：熊本県熊本市南区上ノ郷2丁目16-1 営業時間：10:00～20:00（店休日あり）

■PURA VIDA 西熊本店

2016年11月にオープン。イオンタウン西熊本店の中にあり、入ると木目調の癒しの空間が広がる雑貨店。出産祝や内祝等のギフトも充実しており「ありがとう・おめでとう」「楽しい・嬉しい」と贈り手も貰い手も笑顔になれるギフト提案を行っております。

住所：宮崎県宮崎市霧島4-111-1 営業時間：11:00~20:00（店休日あり）

■PURA VIDA 霧島店

2004年11月にオープン。赤い屋根が目印で、店内は落ち着いた色調が癒しの空間を作り出している雑貨店。宮崎ならではの宮崎モチーフのオリジナル雑貨や、作家さんや職人さんが大切につくられた作品などをセレクト。「誰かのために贈りたいもの・わたしのためになるもの」その先の笑顔に繋がるライフスタイルを提案しております。

■「楽になった！」「こういう商品を探していた！」

体験会に参加いただいた方からは、その体感に驚きの声も上がり、盛り上がりました。

実際に体験された方からは

・油が酸化しにくい「DENBAフライヤー」や「DENBAの食品鮮度保持技術」の事は知っていました。これは人に使うマット！と聞いて納得！

・リハビリなどを考えていたので、こういう商品を探してました！

・温かな感じがあり楽になった気がする！

・DENBA空間にいると楽になった気がする！

・Sleepの 高さもクッションもちょうどいい！

というお声をいただき「DENBA Health Charge：396,000円(税込)」「DENBA Sleep：198,000円(税込)」をご購入いただきました。

■「ずっとリピートしています！」「プレゼントに！」

DENBA Health ChargeDENBA Sleep

以前より「メタックスアロマティックローション」や「Cure」の商品も多数お取扱いいただいております。店舗ディスプレイやPOPもスタッフの皆さまでとても工夫されており、お客様だけでなく、商品にも愛情をもってくださっていることが分かるスペースでした。

お客様からは

・今日は親子で来ました！この間旅行に行って使ったら足が楽になって。そこからずっとリピートしています。

・この商品を姪っ子に渡しました。看護師をしている私にもいいかなと、気になって買いに来ました。

・プレゼントにいいかな！と思って来ました。

・痛みが楽になった気がしています。

・肩腰が辛いので今晩から使ってみます！

など、多くの嬉しいお声をいただき、ご購入いただきました。

■PURA VIDAの「お客様の笑顔や感動のお手伝い」という想いと共に

Cureのスキンケア商品メタックスアロマティックローション

商品を購入される際に、試供品、テスターを使ったり、口コミを見る、店舗での説明など、様々な情報が購入の後押しになります。PURA VIDAのスタッフの皆様のご提案力により、当社のブランド・商品のアピールだけでなく、お客様との信頼関係も構築されていることを感じました。

当社は今後も体験会を通じ、気になっている商品が実際に試せるチャンスを作り、多くの方々のお悩みに寄り添ってまいります。体験会ご希望の方はぜひ、お問合せください。

■DENBA商品販売場所

店舗：アロマブルーム全８店舗：東京2店舗／埼玉3店舗／千葉1店舗／神奈川2店舗

コールセンター：0120-117-005（平日10：00～19：00）

※価格等は変更になる可能性がございます。最新情報は店舗、WEBにてご確認ください。

■Cure商品

全国のドラッグストア・バラエティショップなどでもお取扱いいただいております。

■メタックスアロマティックローション

店舗：アロマブルーム全８店舗：東京2店舗／埼玉3店舗／千葉1店舗／神奈川2店舗

