Priv Tech、トランスコスモス株式会社と「プライバシーコンサルティングサービス」を共同展開

Priv Tech株式会社

Priv Tech株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中道 大輔、以下、Priv Tech）は、トランスコスモス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役共同社長：牟田正明、神谷健志、以下、トランスコスモス）と協業し、企業のデジタルマーケティングにおけるデータ利活用とプライバシー保護の両立を支援する「プライバシーコンサルティングサービス」を展開いたします。

■背景と目的

近年、個人情報保護法や電気通信事業法の改正をはじめ、国内外でデータプライバシーを巡る規制が強化されています。

企業は、データ活用を推進する一方で、ユーザーへの透明性確保や同意管理、外部送信規律対応など、複雑かつ専門性の高い課題に直面しています。特に、マーケティングの現場では「プライバシー保護」と「ビジネス成果」の両立が難しく、実務に即した対応と継続的な改善体制が求められています。

Priv Techは、これまで自社開発の同意管理プラットフォーム「Trust360」やプライバシーコンサルティング、代理人サービスなどを通じて、企業のプライバシー対応を支援してきました。

多様な業界・企業に対して実践的な支援をより広く届けていくため、実装支援力と幅広い顧客基盤を有するトランスコスモスと「プライバシーコンサルティングサービス」を共同で展開いたします。

Priv Techの持つプライバシー・法務の専門知見と、トランスコスモスの顧客支援力を組み合わせることで、企業が安心してデータを利活用できる環境づくりを推進してまいります。

■サービスの特徴

「プライバシーコンサルティングサービス」は、国内外のプライバシー規制に対応しながら企業のデータ活用を最適化するための包括的な支援サービスです。

両社の連携により、プライバシー対応から実装・運用までをワンストップでサポートします。

１．現状分析と改善点特定

・現行ポリシーやデータフローを精査

・Web/アプリのスキャンによるCookieや外部送信の実態把握

２．戦略的なポリシー改定支援

・利用目的の特定（例：パーソナライズ広告配信、サービス改善のための分析）

・平易な表現や図解を用いたユーザーフレンドリーな設計

・外部送信規律・オプトアウト対応の明確化

３．実装支援と運用サポート

・同意管理プラットフォーム「Trust360」の導入支援

・電気通信事業法「外部送信規律」への対応自動化

・社内教育・運用ルール策定のサポート

■提供メニュー（一部）

・新規施策に伴うプライバシーポリシー改定支援 （期間：3～6か月）

・日本法プライバシーポリシー改定支援 （期間：3か月）

・Cookieポリシー作成支援（サイトスキャン・ひな型作成） （期間：1～2か月）

・Trust360 電気通信事業法対応 （導入期間：2週間～1か月）

・Trust360 同意管理（CMP）導入 （導入期間：2週間～1か月）

■期待される効果

・顧客信頼の獲得とブランド価値の向上

・マーケティングデータの円滑な活用とROI改善

・法的リスクや炎上リスクの回避

・プライバシー保護を強みとした競争優位性の確立

※「プライバシーコンサルティングサービス」において、トランスコスモス株式会社及びPriv Tech株式会社は、非弁行為を実施いたしません。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

■トランスコスモス株式会社について

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界30の国と地域・180の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。

【トランスコスモス株式会社 会社概要】

会社名 ：トランスコスモス株式会社

住所 ：〒170-6016 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

設立 ：1966年6月

代表者 ：代表取締役共同社長 牟田正明、神谷健志

事業内容 ：デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンター・BPOなどの

総合アウトソーシング事業

URL ：https://www.trans-cosmos.co.jp/

提供サービス ：デジタルマーケティングサービス

ECワンストップサービス

コンタクトセンターサービス

ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）サービス

【Priv Tech株式会社 会社概要】

会社名 ：Priv Tech株式会社

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階

設立 ：2020年3月2日

代表者 ：代表取締役 中道 大輔

事業内容 ：AIリスクマネジメント・セキュリティ・プライバシー事業

URL ：https://privtech.co.jp

提供サービス ：Trust 360 同意管理

https://privtech.co.jp/service/trust360/

Trust 360 電気通信事業法対応

https://privtech.co.jp/service/trust360/telecommunications-business-act/

プライバシーコンサルティング

https://privtech.co.jp/service/privacy-consulting/

AIリスクマネジメントサービス

https://service.privtech.co.jp/ai-risk-management

サイバーセキュリティサービス

https://security.privtech.co.jp/