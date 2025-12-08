両備グループが「学食100円プロジェクト」スタート　しっかり食べて、もっと学べるキャンパスへ

両備ホールディングス株式会社

物価高騰のなか、「食費を抑えるために、朝食や昼食を抜いてしまう」――そんな声が学生から聞こえるようになってきました。

両備グループ（事務局：岡山市北区下石井 2-10-12 杜の街グレース オフィススクエア、グループCEO：小嶋光信）は、学生の皆さんが、健康で、安心して学び続けられる環境づくりを応援したいとの想いから、「両備グループ学生応援プロジェクト」（通称：学食100円プロジェクト）を本日12月8日より始動しました。

包括提携協力協定を結ぶ国立大学法人 岡山大学（津島キャンパス）と学校法人創志学園 IPU・環太平洋大学の学食で、対象の朝食（岡山大学のみ）やランチを1食100円で提供し、「しっかり食べて、もっと学べる」日常をささやかながら後押しします。両備グループは、両大学とともに地域の未来を担う人財を育むパートナーとして、学生生活に寄り添った取り組みを今後も続けてまいります。

（左）岡山大学 日替わりランチ1種類を提供、毎日異なるメニューが楽しめる、（右）▲IPU・環太平洋大学 通常メニューから人気の定食4種類を厳選、選べるラインナップ

「両備グループ学生応援プロジェクト」概要

実施開始日：12月8日（月）

実 施 期 間：5日間（１か月のうち特定の1週間）×2年間

対 象 校：・国立大学法人 岡山大学 （対象は津島キャンパスのみ）

・学校法人創志学園 IPU・環太平洋大学

※両備グループと包括提携協力の協定を締結している大学

提 供 内 容：学食の対象ランチを100円でご提供 （一日あたり数量限定）

※岡山大学は朝食（バイキング）も対象。朝食は12月15日～提供開始

※IPU・環太平洋大学は長期休暇期間は提供なし

朝食も応援！岡山大学ではバイキング形式（食べ放題）の朝食も100円で提供

会社概要

■両備グループ URL：https://ryobi.gr.jp/

事務局 ：岡山県岡山市北区下石井2-10-12 両備ホールディングス株式会社本社内

代表者 ：両備グループCEO 小嶋 光信

主なグループ企業：両備ホールディングス株式会社、株式会社両備システムズ、岡山交通株式会社、和歌山電鐵株式会社、株式会社中国バスなど