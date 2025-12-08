【脱毛サロン ストラッシュ】12月8日より“つるもち肌でハワイへ行こう！キャンペーン”を開始。夢の海外旅行が当たるスペシャル企画！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が運営する脱毛サロンストラッシュは、2025年12月8日（月）より『つるもち肌でハワイへ行こう！キャンペーン』を開催いたします。

今回のキャンペーンは、公式LINEでアンケートに回答するだけで応募できる“誰でも参加しやすい”企画です。南国リゾートが当たるメイン特典に加え、ご来店いただいたお客様を対象としたWチャンス特典もご用意しています。

■『つるもち肌でハワイへ行こう！キャンペーン』概要

【応募方法】

１.ストラッシュ公式X（旧：Twitter）のキャンペーン対象投稿を引用ポスト

２.ストラッシュ公式LINEにてアンケートへ回答

【応募期間】

2025年12月8日（月）～ 2026年1月7日（水）

【プレゼント】

〇メイン特典

・ハワイ旅行（1組2名様）

・応募条件：

1 ）専用のQRコードまたはURLよりストラッシュ公式LINEアカウントを登録

2 ）LINEアンケートに回答

〇Wチャンス特典

・旅行券3万円分（5名）

・応募条件：

1 ）専用のQRコードまたはURLよりストラッシュ公式アカウントを登録

2 ）ストラッシュへ来店し対象メニューをご契約

キャンペーンに参加する :https://x.com/stlassh

※Wチャンス特典については、プラチナ18回美肌コースをご契約の方から抽選で当たります。

※当選者には、ストラッシュ公式LINEアカウントよりご連絡いたします。

【応募規約】

■ご応募について

・当アカウントのフォロー、対象投稿の引用ポスト、LINEアンケート回答で応募完了となります。

・フォロー解除、引用ポスト削除、アカウント非公開、DM受信不可設定の場合、当選対象外となります。

・不正行為が確認された場合は無効となる場合があります。

■景品送付について

・応募期間終了後、当選者にのみストラッシュ公式LINEアカウントより連絡いたします。

・当選者の決定はランダムで行います。

■その他

・当選商品の転売・換金・第三者譲渡は禁止です。

・キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。

■【業界唯一*¹】ストラッシュの『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』とは

肌へのアプローチ方法はさまざまに広がっており、「美肌ケアとムダ毛ケアを同時に進めたい」というお声も増えています。そこで脱毛サロンストラッシュでは、『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』を独自開発しました。エレクトロポレーションは、特殊な電気パルスを用いて保湿成分を角層まで届ける美肌ケアとムダ毛ケア（脱毛）を、同時に行える点が特長です。針を刺さないポテンツァ*²とも呼ばれ、「つるもち肌を目指したい」「痛みが少ないケアを選びたい」方を中心に、多くのお客様から支持を集めています。

*¹ エレクトロポレーションと脱毛脱毛を同時に行う施術としては脱毛サロン業界初（当社調べ／2025年9月時点）

*²「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

■ 谷まりあさんからのコメント

【コメント】

脱毛サロンストラッシュのイメージモデルに就任しました！

今回はフェミニンキュートな私を見ることが出来ます(ハート)

ぜひ公式サイトをチェックしてみてね～！！

【プロフィール】

1995年7月28日生まれ。東京都出身。

2016年よりファッション誌の専属モデルとして活動し、その後多数の雑誌に出演。 また、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」にて出川ガールズとして出演している他、ドラマにも出演。 モデル、タレント、女優とマルチに活躍し、Instagramは353万人超えのフォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。

【総会員数33万人突破*¹】脱毛サロン『STLASSH（ストラッシュ）』

ストラッシュは、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に全国へ店舗展開を進め、現在では62店舗を構える女性専用の脱毛サロンです。これまでに累計314万回*¹を超える施術実績を重ね、総会員数は33万人*¹を突破しました。

“通いやすさ”と“肌へのやさしさ”にこだわったサービスが特長で、脱毛が初めての方から、日頃から美容ケアに関心の高い方まで、幅広いお客様にご利用いただいております。

中でも注目されているのが、「針を刺さないポテンツァ*²」とも呼ばれる独自の『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』。

特殊な電気パルスを使用して、ジェルに含まれる『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』などの保湿成分を角層まで届けるスキンケア施術とムダ毛ケアを同時に行うことができ、「脱毛しながら美肌ケアができる新感覚の施術」と多くのお客様から評価をいただいています。

さらに、サロン品質にこだわって開発したスキンケアシリーズ『HADATERASU（ハダテラス）』も展開。脱毛とスキンケアの両面から“つるもち肌”をサポートする体制を整えています。

ストラッシュは今後も、より多くのお客様の“自分らしい美しさ”に寄り添いながら、美容をもっと身近に感じていただけるサービスづくりを追求してまいります。

*¹ 2025年1月時点

*² 「針を刺さないポテンツァ」は、美容機器によるスキンケア施術をわかりやすく表現した名称であり、医療施術「ポテンツァ」とは異なります。

『STLASSH（ストラッシュ）』の脱毛が選ばれる理由

【 1 】独自開発の脱毛機『STRIKE（ストライク）』を採用

熱破壊式（IPL脱毛）と蓄熱式（SHR脱毛）をW照射可能な自社開発の脱毛機『STRIKE』を使用しています。照射面を冷却しながら施術するので、痛みを感じにくいのが特長です。

また、10秒間で約1,000本のムダ毛に光を当てることができます。全身施術も最短60分とスピーディーで、忙しい方も無理なく通っていただけます。

【 2 】脱毛と同時に美肌ケアを叶える『エレポレ脱毛（エレクトロポレーション脱毛）』

肌のうるおいに欠かせない『羊膜エキス』『CICA』『グルタチオン』など、ジェルに配合された保湿成分を、特殊な電気パルスを活用して角層まで届ける『エレクトロポレーション』と『脱毛』と同時に行うストラッシュ独自の施術です。

【期待できるポイント】

・毛穴・黒ずみケア

・肌のトーンアップ

・脱毛後の保湿ケア

・ハリ・弾力ケア

脱毛しながら美肌を目指したい方に選ばれている人気メニューです。

*⁴ 年齢に応じた肌のお手入れ

【 3 】“最短2週間ペース”毛周期に合わせて効率よくアプローチ

毛には『成長期・退行期・休止期』というサイクル（＝毛周期）があり、一般的に“成長期の毛”が光に反応しやすいとされています。

ただし、身体の毛はすべて同じタイミングで生え変わるわけではなく、毛穴ごとにバラバラのペースで成長しています。そのため、1回の施術で反応しやすい毛には限りがあり、さまざまな毛に順番にアプローチしていくためには一定の間隔で継続して通うことが大切です。

ストラッシュのエレポレ脱毛は、肌への負担が少ないので最短2週間に1度のペースで通っていただけます。短い間隔で施術を重ねることで、毛が成長するタイミングを細かく捉えやすく、効果を実感しやすくなります。