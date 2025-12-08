広報担当者のAI活用ノウハウ大公開 【無料オンラインセミナー】を12月12日に開催

株式会社MICHIYUQ

株式会社MICHIYUQ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丸山悠未）は、広報担当者向けオンラインセミナー「ぶっちゃけAIどう使ってる？広報担当者のAI活用ノウハウ大公開」を、2025年12月12日（金）15時より開催いたします。

■ セミナー開催内容

セミナーに申込む :https://www.info.michiyuq.co.jp/form/251212webinar

昨今、広報・PRの現場においてAI活用への期待がますます高まっています。しかし、実際にどの程度AIが使われているのか、どのような業務で役立っているのかについては、表に出ることが少ないのが実情です。

今回のオンラインセミナーでは、広報担当者が実務で実際に使っているAI活用のリアルをテーマに、リサーチ、企画、文章作成、AIポリシー策定、議事録作成、クリッピングなど、幅広い実務シーンでの具体的な活用例を紹介します。

■ セミナー開催概要

セミナータイトル：ぶっちゃけAIどう使ってる？広報担当者のAI活用ノウハウ大公開

日 時：2025年12月12日（金）15:00～17:00

場 所：オンライン（Zoom Webinar）

参加費：無料

主 催：株式会社MICHIYUQ

対 象：広報・PR担当者、経営企画、マーケティング担当者、企画職 ほか

■ セミナーのポイント

・広報担当者のリアルなAI活用例をワークフローとともに学べる

・定型業務（議事録・クリッピング等）の効率化事例を知れる

・AI時代に求められる広報スキルの更新につながる

■ セミナープログラム

【オープニング】15:00-15:10【第1部】15:10-15:30

AIで変わる広報・PRの情報発信

～記事制作・文字起こしツールの活用方法も紹介～

オウンドメディア、note、SNS運用の実例をもとに、編集者視点でのAI活用術を紹介。

AIに任せる作業と、人が仕上げるべき領域の“最適バランス”に迫ります。

登壇者：

株式会社プロペラプロジェクトラボ 代表

ライターコミュニティ「ライポタ」主宰 谷村 光二

早稲田大学卒業後、新卒でPR会社「プラップジャパン」に入社。

2016年にPR会社、編集プロダクションを設立。

支援先の上場企業やベンチャー企業等の広報PR業務に生成AIを導入し、効率化や業務改善、経営課題解決に取り組む。企業向けに生成AI研修や生成AIによる文章制作支援も実施。

自身が運営するライターコミュニティでは、初心者からプロまでを対象に「生成AIで書く力を育てる」取り組みを行う。

【第2部】15:30-15:50

AIリサーチで広報の戦略設計が変わる

～リアルに使えるツール紹介～

データ分析、競合調査、トレンド把握など、広報担当者の思考を広げるAIリサーチの実践方法を公開。

リアルに使えるツールの紹介と、戦略設計の変化を解説します。

登壇者：

株式会社MICHIYUQ 代表 丸山 悠未

上智大学新聞学科卒。新卒で近畿日本ツーリストに入社。法人旅行や大型イベントの企画営業を8年経験、経営コンサル事業のベンチャーサーキューションで新規WEBサービスの企画職を経て、 EC、通販のマーケティング支援を行うスタートアップでひとり広報として広報部門を立ち上げを担う。副業でPR会社の令和PRの立ち上げに関わり、広報支援に従事。2024年4月にMICHIYUQを創業し、マーケティングと連動し広報支援を行う。PR TIMES公認プレスリリースエバンジェリスト。PRSJ認定PRプランナー。

【第3部】15:50-16:20

プレスリリース実務におけるAI活用術とAIポリシー導入のリアル

企画・原稿作成におけるAI活用の具体事例を紹介。

さらに、企業でAIポリシーを導入した際の運用課題や判断軸についても言及します。

ゲスト：

株式会社ハッシン会議 広報戦略コンサルタント 青柳 真紗美

元書籍・雑誌記事の編集者。企業出版・経営者の書籍を多く手掛ける中で中小企業における広報活動の重要性に気付き、企業広報・PRにキャリアチェンジ。AI系スタートアップ・不動産テックベンチャーで広報担当者として奮闘。フリーランス広報として複数社の支援を実施しつつ、2022年ハッシン会議に参画。企業の広報部門立ち上げ支援のほか、伴走型eラーニングサービス「Learney」の開発責任者も務める。

中小規模の企業ブランディング、情報発信戦略策定と実行支援、社内報の企画制作に至るまで、企業コミュニケーション全般の支援と最適化を強みとする。

現在1児の母として子育てにも奮闘中。コーポレートコミュニケーション株式会社 代表取締役。

【第4部】16:20-16:40

AIでどこまで広報業務を自動化できる？

Geminiやノーコード自動化ツールを使った効率化事例

議事録作成、情報収集、自動整理など、AI＋ノーコードによる最新ワークフローを公開。

日常業務を“自動化できる領域”を具体的に紹介します。

ゲスト：

株式会社TraceArt 代表 蓑口 恵美

富山県南砺市生まれ。米国大学への留学を経て、東京学芸大学を卒業。外資系の広報代理店に入社後、仕事にやりがいを持つも、大切な人のそばで暮らせない生き方に悩む。ITを活用することで、時代に合わせた人や地域の活かし方があると考え、2014年にランサーズ株式会社へ参画し、ITを活用し幸せに働ける人・地域を創ることをミッションに、Gaiax Startup StudioでZ世代の起業支援を経験。その後シードVCミレイズにてHead of Communications（広報統括）に就任し投資先企業のPR戦略の立案やコミュニケーション支援を行う。独立し2025年株式会社TraceArtを創業。一般社団法人ジソウラボ理事 / 内閣官房シェアリングエコノミー伝道師 / 2児の母

■ 申込方法

【Q&A】16:40-16:55【クロージング】16:55-17:00

以下URLよりお申し込みください。

・本セミナーはZoomWebinarを使用したWebセミナーです。

・お申し込み後、セミナー登録完了メールをお送りいたします。万が一届いていない場合、株式会社MICHIYUQセミナー事務局へご連絡ください。あわせて迷惑メールボックスをご確認くださいませ。

・アーカイブ動画はお申し込みをいただいた方に後日配信いたします。

■会社概要

社名：株式会社MICHIYUQ

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表取締役：丸山悠未

設立：2024年4月16日

会社HP：https://michiyuq.co.jp/