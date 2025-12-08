無意識のうちに黒色を選んでしまうときは、疲れのサイン!?『色が助けてくれること』発売（12/10）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『色が助けてくれること 気分の9割は「色」で決まる』（七江 亜紀 ：著）を2025年12月10日に発売いたします。

色の力で心を整え、色の力で機嫌をとる。

疲れているのに、落ち込んでいるのに、頭の中は悩みでいっぱい。そんなとき、「色」に目を向けると、気持ちがすっと切り替わります。色は、言葉よりも早く心に届く刺激。青を見て落ち着いたり、黄色やオレンジで元気づけてもらったり、ピンクに癒やされたりーーこうした、無意識のうちに影響を受ける「色」との関係性を、色彩心理学の視点で日常への「色」の取り入れ方とともに紹介します。

目次

第１章 あなたにとって「色」とはなんですか？

第2章 色が助けてくれる心と体

第3章 色が助けてくれるコミュニケーション

第4章 色が助けてくれる暮らしの整え

第5章 色の力

著者略歴

七江亜紀（ななえ・あき）

色のひと(R)／カラークリエイティブ・ディレクター。

色で結び、色で解き、色で伝える│色が持つ力を最大限に活かし、豊かな暮らしと確かな企業価値をデザイン。「普遍の魅力を持つ色」を通じて、どんな時代にも左右されない個人や企業の“らしさ〞の確立と可能性をひらく。企業のカラーブランディングや商品開発、個人向けコンサルティング、講演・執筆など幅広く活動。著書に『いろ習慣』（中央公論新社）、『働く女性のための色とスタイル教室』（講談社）、『色が教えてくれること 人生の悩みの9割は「色」で解決できる』（大和書房）などがある。

書籍概要

書名 ：色が助けてくれること 気分の9割は「色」で決まる

著者 ：七江 亜紀

発売日：2025年12月10日

判型 ：文庫判

頁数 ：248ページ

定価 ：990円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp