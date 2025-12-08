【休日いぬ部×レジーナリゾート 特別企画第2弾】宿泊体験レポート公開記念！愛犬と泊まれる無料宿泊キャンペーンを開催
株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するペット旅行専門メディア「休日いぬ部」は、スタッフが実際に宿泊した「レジーナリゾート旧軽井沢」「レジーナリゾート軽井沢御影用水」の体験レポートを公開しました。体験レポートの公開を記念し、『レジーナリゾート』様よりご協賛いただいた無料宿泊券を、抽選で2組の方にプレゼントするキャンペーンを開催いたします。
今回休日いぬ部スタッフが実際に「レジーナリゾート旧軽井沢」「レジーナリゾート軽井沢御影用水」へ宿泊し、わんちゃんのためのアメニティや快適に過ごせる設備、そして愛犬と楽しめる滞在の過ごし方 を丁寧にレポートしました。うちの子とどんな時間が過ごせるのかが、イメージしていただける内容になっていますので、軽井沢での愛犬とのご旅行をお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。
「レジーナリゾート旧軽井沢」の宿泊体験レポート：https://kyuzitsu-inubu.com/hotel-special/87095/
「レジーナリゾート軽井沢御影用水」の宿泊体験レポート：https://kyuzitsu-inubu.com/hotel-special/87046/
■無料宿泊キャンペーンの概要
・応募期間：2025年12月21日(日)23:59まで
・応募方法：
1.「休日いぬ部」への無料会員登録
2.会員マイページ内にある『会員限定募集ページ』から応募フォームにアクセス
3.応募フォームに必要事項を入力して応募完了
※応募には会員登録（無料）が必要です。
※当選者には後日メールにてご連絡いたします。
詳細は下記URLよりご確認いただけます
https://kyuzitsu-inubu.com/features/81635/
・対象施設：
【レジーナリゾート旧軽井沢】
・プレゼント組数：1組（1泊2食付き）
・1組あたりの無料人数：大人2名、愛犬2頭まで
・宿泊できる部屋タイプ：フォレストテラスモデレート・フォレストテラススーペリア
・利用期限： 2026年3月31日まで
・利用不可日：2026年2月6日～2月8日、2月13日、休前日
【レジーナリゾート軽井沢御影用水】
・プレゼント組数：1組（1泊2食付き）
・1組あたりの無料人数：大人2名、愛犬2頭まで
・宿泊できる部屋タイプ：リバーテラススーペリア
・利用期限： 2026年3月31日まで
・利用不可日：2026年1月23日～1月25日、休前日
・注意事項：
・満室などの理由により、ご希望日にご宿泊いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
・現地までの交通費は、お客様ご自身でのご負担となります。
・有料サービスの追加などはお客様ご自身でのご負担となります。
■「レジーナリゾート」について
愛犬と過ごすために設計された客室と動線、“愛犬ファースト”のサービスが揃うリゾートホテルブランド。全国のリゾート地で、愛犬同伴可能なレストランや充実のドッグアメニティ、ドッグランなどを備え、初めての旅でも安心して上質な滞在を楽しめます。
<レジーナリゾート旧軽井沢の魅力>
雲場池や旧軽井沢銀座へも歩いて行ける贅沢なロケーションに佇む「レジーナリゾート旧軽井沢」。
木の温もりがやわらかく広がる客室や、一部客室に備えたプライベートドッグラン、愛犬同伴OKのレストランなど、館内のどこにいても軽井沢の自然と寄り添うようなずっと愛犬と一緒”のくつろぎが叶います。
さらに夜は、こだわりのウイスキーを揃えたバーで、愛犬とともに過ごせる贅沢なひとときも。静かな軽井沢の夜に、グラス越しの香りと愛犬のぬくもりが重なる時間は、ここでしか味わえない特別な魅力です。
<レジーナリゾート軽井沢御影用水>
御影用水の水辺に寄り添うように佇む「レジーナリゾート軽井沢御影用水」。大きな窓から水面の揺らぎを望む客室や、天然芝のドッグランなど、 愛犬とともに軽井沢の自然を深く味わえる環境が整います。
さらに、地元食材を使った「軽井沢フレンチ」を愛犬同伴で楽しめることも、この施設ならではの贅沢。
水辺の静けさと軽井沢らしい涼やかな空気に包まれながら、 愛犬と過ごす上質なひととき をお過ごし
いただけます。
■掲載施設・コラボレーションパートナー募集のご案内
「休日いぬ部」では、愛犬と快適に過ごせるペットフレンドリーな宿
泊施設、またはコラボレーションをご検討いただけるペットブランド様を募集しています。
ご希望の方は、下記のURLからお問い合わせください。
https://kyuzitsu-inubu.com/contact-facility/
■「休日いぬ部」とは
「休日いぬ部」は、「愛犬との休日を豊かに楽しく」をコンセプトに、ペットと泊まれる宿や観光スポット情報を発信するペット旅行専門メディアです。ペット同伴OKの施設のみを掲載しており、エリアごとの特集から施設タイプごとの特集、現地取材記事など、ペット旅行に役立つ情報を発信しております。通常の旅行サイトでは難しい「同伴できる犬種・頭数」や「施設の特徴」など、飼い主目線の情報提供でユーザーから高い支持を得ています。
「休日いぬ部」：https://kyuzitsu-inubu.com/
■株式会社イオレについて
会社名：株式会社イオレ
本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル4F
代表者：代表取締役社長 瀧野 諭吾
設立：2001年4月25日
資本金：11億1,839万円 ※2025年9月30日時点
従業員数：101名 ※2025年9月30日時点
上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）
事業内容：
・PC・スマートフォン向け各種サービスの運営
（「らくらく連絡網＋(プラス）」）
・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供
・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供
・インターネット広告事業 ・セールスプロモーション事業
・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）
・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営
・旅行事業
・AIデータセンター事業
・暗号資産事業
URL：https://www.eole.co.jp/