アスタミューゼ、未来予測と事業創造を担う人材を育成する「事業創造人材育成」を2026年4月より提供開始

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井 歩）は、このたび、これまで売上100億円以上を超える新規事業創出に携わってきた知見を体系的にメニュー化し、新たな時代を生き抜くために未来を見据えて独自視点で発想できる人材研修「事業創造人材育成プログラム」を、2026年4月より提供開始することをお知らせします。

■サービス提供の背景と概要-独自の視点で事業を創造する人材の必要性-

グローバル競争の激化や技術革新の加速により、社会の変化のスピードは高まり、従来型のビジネスモデルは通用しにくい時代を迎えています。さらに、生成AIの普及は多くの企業にパラダイムシフト的な変化を求めています。

こうした不確実性が増す未来において、未来を予測し、独自の視点から事業を創造できる人材の育成は喫緊の課題となっています。

■新規事業創造の3つの誤解

新規事業を巡っては、以下の3つの誤解が多く見受けられます。

誤解１.：社会課題解決へのアイデアがあれば成功する

多くの新事業をうたったイベントでは社会課題を自社のユニークな方法で解決できるかという提案、すなわち独自のビジネスモデルを中心とした事業内容が高く評価され、推奨されています。しかし、社会課題の解決や発想だけでは事業は創れません。如何に事業を実現する力が不可欠なのです。

誤解２.：「0 → 1」は難しい

実は、「1を作り出すこと」はそこまで困難ではありません。しかし、本当に難しいのは、「1を10に、10を100へと成長させていくこと」です。

誤解３.：事業に差をつけるのは困難

多くは差別化を求めながらも、現実には、誰もが当たり前と考えるやり方で事業を構想しようとしている点にあります。人とは違った発想とは何かが大切です。

■アスタミューゼの事業創造人材育成プログラムとは？

これらの誤解が解消されない結果、「失敗に終わる事業」の山が積み上がってしまいます。新規事業を成功に導くには、以下の3点が重要な解決策となります。

- 「未来予測と独自の視点による事業構想」：未来を予測して起こりうる社会課題を設定し、独自の視点で事業を構想すること。- 「成長シナリオの明確化」：「0 → 1」に留まるのではなく、「1 → 100」へと成長させるシナリオを映像（ムービー）のように具体的に描くこと。- 「人を動かすリーダーシップ」：多くの人が困難と考える事業を、社内外の関係者を説得し構築できるリーダーシップと説得力。

アスタミューゼが提供する「事業創造人材育成プログラム」は、世界潮流を理解し、事業の本質を見極める独自の視点を養成することを目指し開発されました。グローバル社会を冷静に見極める独自の視点を持ち、目先の利益ではなく中長期で事業を成長させる方法を学び、そして社内外のステークホルダーを説得して経営・事業戦略を構築し、事業を推進するリーダーとしてのあり方を実践的に学べる内容となっております。

■本プログラムの特長

本プログラムは「成功する事業構想とは何か」「事業を立ち上げるために、いかに社内外のステークホルダーを説得して巻き込み、利益を創出していくのか」を実践的に習得できるよう構成されており、新規事業を成功させるための知識を体系的に学びながら、企業の持続的な成長に寄与する人材育成を目指します。

特長１.：事業構想の基礎知識から事業戦略の組み立て方、リーダーシップまで新規事業創造に必要な知見を体系化

単なる新規事業に関する知識だけでなく、自らの視点の確立や事業構想の考え方、さらには新規事業の障壁となりがちな経営陣との交渉術等を学び、組織を動かし社会変革をもたらすリーダーの育成 を目指します。また、新規事業創造を成功させるために重要な「3つの理念」と「3つの誤解」を具体的な事例を用いながら紐解き、成功する事業構想や失敗する事業の共通点を実践形式で学びます。

特長２.：400社以上の新規事業創出を支援したアスタミューゼによる、実践的プログラム

アスタミューゼは、データに基づきながら既存の延長線上に留まらない未来予測の手法を提案しております。世界中の無形資産・イノベーション情報を統合した世界最大級のデータベースを保有し、未来像の可視化を行っているアスタミューゼだからこそ実現可能な未来推定のノウハウを、新規事業担当者育成のプログラムへと構築しました。さらに、お客様のご希望に応じて、AIの効果的活用により新規事業を成功に導くカリキュラム等のご相談も承ります。

特長３.：実践的な講師陣による最新情報にもとづいた実用的なプログラム

アスタミューゼ株式会社 代表取締役社長である永井 歩、『2080年への未来地図』（技術評論社）の著者であるエグゼクティブ・チーフ・サイエンティスト川口 伸明をはじめ、いくつもの新規事業創造をリードしてきた各業界の専門家・ゲスト講師陣によるプログラムを提供いたします。

■プログラム説明会

本プログラムにご興味をお持ちいただけた方に向けて、説明会を開催します。カリキュラムの全体像や詳細な学習内容、導入効果について詳しくご説明します。

また、本研修の核となる「独自視点の養成」といったコンセプトについても解説し、受講によって貴社の社員がどのように変革し、事業創造に貢献できるようになるか、具体的なイメージをお持ちいただける内容となっております。ぜひお気軽にご参加ください。

なお、本説明会ではプログラムの全体像と導入効果を中心にご紹介いたします。貴社固有の課題や詳細な料金体系等のご相談につきましては、説明会後に改めて個別にお打ち合わせを承ります。

【こんな方におすすめ】

- 自社の次世代リーダー育成・新規事業担当者育成を検討中の人事・研修担当者- 新規事業の立ち上げや組織変革をミッションとする経営者・事業責任者 ・新規事業担当者- 本プログラムの具体的なカリキュラムや導入フローを知りたい方

【開催概要】

- 開催日時：2025年12月19日(金)12:00～12:30- 開催形式：Zoom- 参加費 ：無料- 対象者 ：人事担当者、経営者・役員・事業責任者、新規事業・経営企画担当者など、本プログラムにご興味をお持ちいただいた方でしたらどなたでもご参加いただけます。※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。- 定員 ：500名- お申し込みページ：https://www.astamuse.co.jp/event/33996/

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

■研修プログラム概要例

新規事業創造の基本概念と考え方- 世界を俯瞰的に捉える- こと作りの誤解と成功するイノベーションの本質- 新たな事業を構想するための基礎知識、心構えと考え方 etc...AIと未来を考える- AIの本質とAIが変える未来- AIの活用の基礎- AIと情報を生かした未来予測 etc...新たな経営・事業戦略- 目に見えない資産（情報・知的資産・信用・人材）を生かす最先端の経営- グローバル展開のためのパートナー戦略等- 数字の意味・財務諸表の基礎 etc...リーダーとしてのあり方- なぜ事業に失敗してしまうのか- リーダーの本質・成功する事業- 戦略のための大切な5つの視点 etc...

学習期間：6ヵ月コースと3ヵ月コースの2種をご用意しております。

言語：日本語

備考：※本プログラムは、貴社組織の持続的な成長と抜本的な変革に貢献する事業創造人材を育成することを目的としており、企業・部門単位での複数名のご導入を前提としております。

その他、詳細は下記よりお気軽にお問い合わせください。

■アスタミューゼ株式会社について

未来創造・社会課題解決に繋がる新規事業・イノベーションの創出・投資を理念として、20年で国内大手企業だけでも400社以上を支援。インパクトのある事業や売上100億円以上の規模の新規事業等を多数創出。戦略支援・ノウハウ提供だけではなく、世界最大級の技術/無形資産、成長市場/社会課題/バリューチェーンに関連するデータ基盤を構築し、各領域/技術毎の専門家が在籍する事で、公開情報のみの生成AIやブレストでは生み出せないアイデアやインサイトを導出するアルゴリズム、AIエージェントも提供。また、新規事業・イノベーション支援だけではなく、官公庁、事業会社、投資家/VCに対し、未来推定、M&A支援、技術/非財務評価等の実績も多数。

https://www.astamuse.co.jp/