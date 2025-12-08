株式会社アシストエンジニア様 採用サイトを制作｜株式会社ITreat

株式会社ITreat

岐阜に本社を構えるアシストエンジニア様は、エンジニアの派遣サービス・受託開発・CAD教育ソリューションなどを展開する、技術力に優れたエンジニア集団です。

未経験からエンジニアを目指せる教育体制を備えた企業でありながら、その魅力が求職者に対して十分に伝わっていないという課題をお持ちでした。

そこで私たちは、採用ブランディングの一環としてブランドコンセプトを策定。

「新卒者の“はじめたい”」「未経験者の“変わりたい”」「経験者の“伸ばしたい”」という、求職者それぞれの想いに寄り添い、それを受け止め、成長を支援する会社であることを訴求しました。

テレビCMとの連動とユーザー導線設計

メインビジュアルには、テレビCMと同じイメージを採用。

CMを見た方が直感的にサイトへアクセスできるよう、メディア連動を意識した設計としました。

また、サイト構成面では「自分に向いている職種がわかる適職診断」を実装し、エンジニア未経験者でも安心して一歩を踏み出せるコンテンツを提供。

求人検索機能も強化し、希望する職種へスムーズにアクセスできる導線を整備しました。

採用ブランディングでお悩みの企業様へ

「自社の魅力がうまく伝わっていない」「採用サイトが応募につながらない」

そんな課題をお持ちの企業様に対し、私たちは“ブランドの核”から設計する採用サイト制作を行っています。

採用に課題を感じている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

制作概要

お客様：株式会社アシストエンジニア

リリース：2025年3月

サイト種別：採用サイト

URL：https://www.assist-saiyou.com/

株式会社ITreatについて

医療機関・一般企業を中心に、Webサイト制作・映像制作・マーケティング支援を行うクリエイティブカンパニーです。

クライアントの課題に寄り添い、ブランディングから制作・運用まで一貫したサポートを行っています。

所在地：岐阜県岐阜市長良福光2588 辻文ビル 3F

代表者：木村 健太

設立：2014年

事業内容：Webサイト制作・システム開発・動画制作・採用ブランディング支援 ほか

URL：https://itreat.co.jp/