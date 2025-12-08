特定技能「自社支援」完全理解セミナーを開催　【株式会社ジャパンキャリア】

株式会社ジャパンキャリア

■ 開催背景

特定技能制度は2019年の創設以降、在留者数が増加しており（最新の全国値は不明、2025/6末時点の在留者数は336,196人）、多くの企業で受入れ形態が多様化しています。一方で、自社支援を検討する企業からは次の課題が寄せられています。

支援義務の内容が複雑

日常運用でつまずくポイントが分かりづらい

委託 vs 自社の判断基準が不透明

国籍ごとの追加書類が整理しきれない

こうした実務上の「不明点」を解消するため、体系的に学べる機会を提供します。

■ セミナー内容

参加登録 :https://t6wdc.share.hsforms.com/2WtLpYJWeReSD4b0KVYnINg

1. 特定技能制度の全体像

16分野の受入れ枠

在留資格「1号・2号」の違い

認定／変更／更新の申請種別

技能実習からの切替要件



2. 自社支援とは何か

支援委託との制度上の違い

企業が負う義務（定期面談、生活オリエン、住居確保支援 等）

国籍別の追加要件（例：ベトナム推薦者表 等）



3. 実務でつまずきやすいポイント

入社後のオリエン義務が必要なケース

更新時の書類判断



4. 委託 vs 自社のコスト比較

委託費用の一般的な相場：不明

自社支援に切り替えた場合の運用タスク

導入チェックリスト



5. 改正動向と今後の見通し

2027年施行予定の育成就労の概要

特定技能への転換数増加の影響（推定値）



■ 開催概要

開催日：12月18日

開催形式：オンライン（Zoomを予定）

参加費：無料

対象：特定技能外国人材を受け入れる企業、検討する企業

主催：株式会社ジャパンキャリア



■ 登壇者

吉田 杏佑（よしだ きょうすけ）

株式会社ジャパンキャリア 代表取締役



■ 会社概要

法人名：株式会社ジャパンキャリア

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10-5 渋谷プレイス 3階

代表取締役：吉田 杏佑

事業内容：特定技能領域の採用・定着支援 / 特定技能支援SaaS「トクビザ」の開発、運営

公式サイト：https://japancareer.co/



■ お問い合わせ

株式会社ジャパンキャリア

メール：info@japancareer.co



