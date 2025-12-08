特定技能「自社支援」完全理解セミナーを開催 【株式会社ジャパンキャリア】
■ 開催背景
特定技能制度は2019年の創設以降、在留者数が増加しており（最新の全国値は不明、2025/6末時点の在留者数は336,196人）、多くの企業で受入れ形態が多様化しています。一方で、自社支援を検討する企業からは次の課題が寄せられています。
支援義務の内容が複雑
日常運用でつまずくポイントが分かりづらい
委託 vs 自社の判断基準が不透明
国籍ごとの追加書類が整理しきれない
こうした実務上の「不明点」を解消するため、体系的に学べる機会を提供します。
■ セミナー内容
参加登録 :
https://t6wdc.share.hsforms.com/2WtLpYJWeReSD4b0KVYnINg
1. 特定技能制度の全体像
16分野の受入れ枠
在留資格「1号・2号」の違い
認定／変更／更新の申請種別
技能実習からの切替要件
2. 自社支援とは何か
支援委託との制度上の違い
企業が負う義務（定期面談、生活オリエン、住居確保支援 等）
国籍別の追加要件（例：ベトナム推薦者表 等）
3. 実務でつまずきやすいポイント
入社後のオリエン義務が必要なケース
更新時の書類判断
4. 委託 vs 自社のコスト比較
委託費用の一般的な相場：不明
自社支援に切り替えた場合の運用タスク
導入チェックリスト
5. 改正動向と今後の見通し
2027年施行予定の育成就労の概要
特定技能への転換数増加の影響（推定値）
■ 開催概要
開催日：12月18日
開催形式：オンライン（Zoomを予定）
参加費：無料
対象：特定技能外国人材を受け入れる企業、検討する企業
主催：株式会社ジャパンキャリア
■ 登壇者
吉田 杏佑（よしだ きょうすけ）
株式会社ジャパンキャリア 代表取締役
■ 会社概要
法人名：株式会社ジャパンキャリア
所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10-5 渋谷プレイス 3階
代表取締役：吉田 杏佑
事業内容：特定技能領域の採用・定着支援 / 特定技能支援SaaS「トクビザ」の開発、運営
公式サイト：https://japancareer.co/
■ お問い合わせ
株式会社ジャパンキャリア
メール：info@japancareer.co