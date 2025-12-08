【BLUEISH Agents】HITLの大幅強化とメモリ機能を提供開始。AI運用の壁「再現性の低さ・品質の不安定」を根本解消へ

株式会社BLUEISH

株式会社BLUEISH（東京都港区、代表取締役 為藤アキラ）は、法人向けAIエージェントプラットフォーム『BLUEISH Agents』において、HITL（Human-in-the-Loop）機能の強化とメモリ機能の正式提供を開始しました。

近年、多くの企業でAI活用が進む一方、「同じ依頼でも結果が安定しない」「判断基準の引き継ぎができない」など、AI運用の品質課題は依然として大きな壁になっています。

今回のアップデートにより、AIエージェントが“前回の判断”や“人による評価”“業務の例外処理”などを継続的に学習できるようになり、業務品質の再現性と一貫性を大幅に高めることが可能になります。

■提供開始の背景

多くの企業でAIの試験導入が進む一方、現場では次のような課題が頻発しています。

- 同じ依頼でもアウトプットの精度にばらつきが出る- 判断基準をAIに引き継げない、または引き継がれない- プロンプトを改善しても再現性が低い- 担当者ごとに判断が異なり、改善ループが回らない

BLUEISHは、この課題の原因を「AIが前回の判断を覚えていないこと」「人による評価がデータとして蓄積されていないこと」という2点に整理しました。

これらの構造的な課題を解消するために、HITLの強化とメモリ機能の提供の正式提供に至りました。

■ アップデート１.：HITL（Human-in-the-Loop）の大幅強化

HITLとは、AIの判断や処理プロセスの中に意図的に人間の介在を組み込み、人のフィードバックをもとにAIが継続的に学習・進化していく仕組みです。

今回のアップデートでは、AIと人間が役割を分担しながら協働することで、より正確で柔軟な意思決定プロセスを実現します。

例えば、担当者が行ったチェック内容や判断理由をAIが記録・学習することで、次回以降の対応にその知見が自動的に反映され、業務全体の精度と効率を高めます。

＜ポイント＞

・担当者ごとの判断基準・評価理由をデータとして蓄積

・チェック結果がAIの次回判断に反映され、改善サイクルが自動化

・個人差が出やすい業務の判断品質を安定化

・担当者の異動や退職による“判断品質のリセット”を防止

■ アップデート２.：メモリ機能

AIエージェントが、業務の背景や例外処理、担当者の“癖”まで理解した上で動けるようになります。

操作画面のイメージ

＜ポイント＞

・過去の判断履歴、提案内容、例外処理、担当者の“癖”まで継続学習

・プロンプト依存の運用から脱却し、文脈理解に基づく判断が可能

・これまで属人化していた業務を、「AIが再現できる」状態へ移行

・組織として“学習するAI運用体制”を構築

■ユースケース

営業

経理

カスタマーサポート

人事・採用

■AIを”雇用”する為のデータ基盤「BLUEISH Agents」

- 過去の商談内容や提案の履歴を踏まえた資料生成- 担当者の判断基準を引き継ぎ、商談の質を均一化- 過去のチェック結果や例外処理を学習し、自動化を促進- 担当者ごとの判断のばらつきを解消- トーン・方針・判断基準を蓄積し、返信品質を安定化- HITLにより改善ループが自動で回る体制を構築- 面接基準や選考理由の“癖・暗黙知”もAIが継承- 書類選考の再現性が向上

『BLUEISH Agents』は、企業がAIエージェントを“雇用・育成・評価・改善”できる、法人向けのAI雇用データ基盤です。

営業・経理・人事・カスタマーサポート・バックオフィスなど、多様な業務に特化したAIエージェントを、”組織に配属”する形で活用できます。

BLUEISHのVisionである「人は創造に、AIエージェントは実務に。」を実現するため、企業が「Agent Native」な組織へ進化することを支援します。

サービスサイト URL :https://service.blueish-agents.com/『BLUEISH Agents』に関する詳細・申し込みはこちら

■株式会社BLUEISHについて

BLUEISHは2018年創業。システム開発とDX支援で培った知見を基盤に、法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」を展開しています。企業がAIエージェントを雇用・管理し、営業・経理・CSなどの実務を担わせることで、人は創造に専念でき、効率化と新規事業創出を実現。企業を人とAIが共創する「Agent Native」な姿へアップデートします。

【会社概要】

企業名：株式会社BLUEISH

代表者：代表取締役 為藤 アキラ

所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル9F

設立：2018年2月9日

資本金：1億6012万円

従業員数：50名（2025年9月現在）/その他、フリーランス等、外部ビジネスパートナーも多数在籍

事業内容：

・法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」の提供・支援

・生成AIリスキリング・コンサルティングの提供

・AI技術を活用したサービスの開発・提供

主要取引先（五十音順）：

・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

・株式会社NTT Digital

・株式会社サイバーエージェント

・株式会社JALインフォテック

・株式会社ディ・ポップスグループ

・株式会社フジミック 株式会社星野リゾート

・株式会社Relic 辻・本郷 税理士法人

・ディップ株式会社

・パーソルキャリア株式会社

・HEROZ株式会社

・ライオン株式会社 他

会社HP： https://www.blueish.co.jp/

BLUEISH Agents サービスサイト：https://service.blueish-agents.com/

お問合せ：https://www.blueish.co.jp/contact

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BLUEISH

TEL：03-6869-0101

Email：pr@blueish.co.jp

https://www.blueish.co.jp/contact