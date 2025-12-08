開運招福を願う達磨や水引、来年の干支“午”の精巧なチョコレート細工を販売【ザ・プリンス パークタワー東京】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

チョコレート「強運」

ザ・プリンス パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園4‐8‐1 総支配人：神田泰寿）は、芝大神宮が発表した2026年の強運色を取り入れたチョコレートやカクテルを2026年1月31日（土）まで販売いたします。

関東のお伊勢さまと称される芝大神宮が発表する2026年の“強運色”を取り入れた縁起物の達磨や水引のチョコレートと、色鮮やかな強運カラーのカクテルをご用意。

強運カクテル2種

また、来年の干支“午”や鏡餅をモチーフにし、パティシエが丁寧に手掛けたチョコレート細工は開運を願う年末のプレゼントとしてもおすすめです。

左より、チョコレート細工「仔午」、「鏡餅」、「午」

ホテルと芝大神宮が立地する芝公園エリアでは、地域活性を目的としたさまざまな取り組みを展開しております。なかでも、芝大神宮が毎年発表する強運カラーや縁起食材を使った特別メニューを楽しめる「開運フェア」は、ホテルでも好評の恒例フェアであり、2026年も新年早々の開催が決定しています。

2026年強運カラー

ザ・プリンス パークタワー東京×芝大神宮「強運色」 概要

【期間】2025年12月6日（土）～2026年1月31日（土）

【Web】https://www.princehotels.co.jp/parktower/restaurant/kaiun20251206

【お問合せ】レストラン予約TEL：03-5400-1170（10:00A.M.～6:00P.M.）



◆THE SHOP at the Park（1F）

強運カラー6色の達磨と水引を模ったチョコレートの詰め合わせ。達磨は、男性の強運カラー、水引には女性の強運カラーを用い、それぞれ異なる味わいをお楽しみいただけます。また、お子さまにぴったりの可愛らしい仔午、躍動感を表現した午など本物と見間違えるようなチョコレート細工もご用意いたしました。

メニュー・料金：・チョコレート「強運」（6個入り） \3,000

＜達磨＞群青：ピーカンココア 若竹：パールクラッカン 橙：ピーカンキャラメル

＜水引＞桃：ボンボンスイート 藤：ボンボンホワイト 若竹：ボンボンミルク

・チョコレート細工「仔午」 \3,000 ・チョコレート細工「鏡餅」 \8,000

・チョコレート細工「午」 \28,000

※チョコレート細工は、7日前までのご予約制

時間： 10:00A.M.～7:00P.M.



◆メインバー もくれん（B1）

強運色を使ったカクテルを2種類ご用意。「グロッシーピンク」は、藤色をすみれのリキュール、桃色をグレナデンで表現しました。レモンジュースで割ったさっぱりとした味わいと甘さを兼ね添え、すみれの匂いが香る女性らしいカクテルです。

ブルーキュラソーとグレナデンを合わせて群青色をイメージした「ウルトラマリン」は、辛口のジンをベースに、クランベリージュースで爽やかな味わいに仕上げました。

メニュー・料金: 強運カクテル「グロッシーピンク」、「ウルトラマリン」 各\2,200

時間: 5:00P.M.～10:30P.M.（ドリンクL.O.10:00P.M.） ※日・月・火曜日は定休日

※上記内容はリリース時点（12月8日）の情報であり変更になる場合がございます。

※料金には消費税が含まれております。別途サービス料を加算させていただきます。（テイクアウト商品を除く）※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。※写真はイメージです。