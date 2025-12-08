12月21日（日）開催！鉄道のお仕事を体験「やってみよう！南福岡車両区お仕事体験」参加者募集中！！

九州旅客鉄道株式会社午前の部（小学生・中学生対象）午後の部（高校生以上対象）

JR九州では、2025年12月21日（日）に南福岡車両区にて鉄道の仕事を体験できるイベント「やってみよう！南福岡車両区お仕事体験」を開催します！

午前の部は「小学生・中学生対象」、午後の部は「高校生以上対象」とし、車両検査のお仕事を、南福岡車両区の社員がご案内します。

申込締切は12月14日（日）まで！皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

１．概要

（１）開催日：2025年12月21日（日）

（２）募集人員：午前の部 10組20名、午後の部 16名

（３）参加費用、参加対象：

★午前の部★

大人（18歳以上）：1,000円、小学生・中学生：7,000円

※お子さま連れ限定企画です。小学生から中学生のお子さま1名につき、大人1名でお申し込みください。

◎参加対象者◎

小学生から中学生のお子さまおよび保護者

※保護者なしでのご参加および小学生未満の幼児を連れてのご参加はできません。

※保護者は18歳以上とさせていただきます。

★午後の部★

高校生以上：7,000円

※体験をしない場合でも、中学生以下のお客さまはご参加いただけません。

※高校生以上のお客さまは、体験者1名のみで参加可能です。（ただし18歳未満のお客さまは親権者 の同意を得た上でお申し込みください。）

２．実施時間、受付時間

◎ 午前の部 10:00～12:00（受付時間 9:45～9:55）

◎ 午後の部 13:30～15:30（受付時間 13:15～13:25）

3．体験メニュー

４．開催場所

JR九州南福岡車両区

住所／〒812-0884 福岡県福岡市博多区寿町1丁目1番1号

アクセス／JR南福岡駅より徒歩10分

※駐車場はございませんので、自家用車でのお越しはご遠慮ください。

５．予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/100269

※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

６．お問合せ先

JR九州トラベルデスク

メール：hojin.reception-counter@jrkyushu.co.jp

営業時間：9:30～12:30、13:30～16:00 ※土日祝日休業

お客さまからのお問合せはメールでのみ承ります。