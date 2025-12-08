【東京都美術館】広報誌最新号（No.482）発行！巻頭インタビューにはLiLiCoさんが登場！「スウェーデンで育まれたアート体験が心を豊かに…」
「東京都美術館ニュース」No.482 pp.2-3
スウェーデン出身の映画コメンテーター、LiLiCoさん。多方面で活躍し、常にハッピーオーラで人々を魅了しています。アートは子どもの頃から身近にあり、喜びや刺激を与えてくれる存在だったとか。今回はその魅力についてうかがいました。
祖国スウェーデンには、美術館や博物館が数多くあり、小さな頃から頻繁に訪れていたそう。2026年1月27日に開幕する特別展「東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」については「スウェーデン国立美術館から名作の数々が来日のは貴重。国民的画家、カール・ラーションの作品をみられるのが楽しみ」と語ってくださいました。
LiLiCoさんへのインタビュー記事は「東京都美術館ニュース」No.482に掲載しています。
「東京都美術館ニュース」No.482は館内で配架しています。記事は東京都美術館ホームページでもご覧いただけます。
＊「東京都美術館ニュース」最新号およびバックナンバーはこちらから
https://www.tobikan.jp/archives/publication.html
＊特別展「東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」
[会期：2026年1月27日(火)～4月12日(日)]
お問い合わせはハローダイヤル（TEL：050-5541-8600）。
展覧会公式サイト https://www.swedishpainting2026.jp/
上野界隈の魅力を発信する“うえののう ときどき谷根千”では、老舗の刺繍加工専門店「マツヤ服飾刺繍」さんをご紹介。創業150年を迎えた総合刺繍メーカーで、近年では木に刺繍をする「木刺(きざし)」という技術を完成させました。伝統と技を守りつつ、たゆまぬ進化を続けている秘密に迫ります。
“公募団体・学校教育展”のページでは、公募団体に関わる作家を積極的に紹介する展覧会シリーズ、上野アーティストプロジェクトから「刺繍―針がすくいだす世界」をご紹介。本展は、東京都美術館ギャラリーA、Cを会場に2026年1月8日まで開催中です。
「東京都美術館ニュース」No.482 pp.10-11
＊上野アーティストプロジェクト2025「刺繍―針がすくいだす世界」
[会期：2025年11月18日(火)～2026年1月8日(木)]
https://www.tobikan.jp/2025_uenoartistproject/
■同時開催「刺繍がうまれるとき―東京都コレクションにみる日本近現代の糸と針と布による造形」
https://www.tobikan.jp/exhibition/2025_collection.html
