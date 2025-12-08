3Dコンテンツ制作の確認をWebで完結。チェックバックツール刷新で工数約80%削減

株式会社スタイルポート

株式会社スタイルポート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：間所 暁彦、以下、スタイルポート）は、当社が提供するVRコンテンツ制作フロー向けの「チェックバックツール（特許第7731569号）」を大幅アップデートしました。従来比で確認工数を約80%削減し、VRコンテンツ制作時の設計者などの確認時間を年間で約10,250時間削減する見込みです（当社調べ）。

■背景｜「確認」にかかる負担を、3D×Webで劇的に軽く

マンション販売で一般化したVRやパースなどの3Dコンテンツは、購入者の理解を深める一方、制作工程におけるデベロッパーや設計者などの確認業務負担が大きいという課題がありました。

スタイルポートは、独自のデジタルツイン技術により、Webブラウザ上で関係者が同じ3Dモデルを見ながらコメント記入・資料添付・履歴管理を行えるチェックバックツール（特許第7731569号）を開発し、確認業務の業務効率化を推進してきました。

■今回のアップデート｜より正確に、さらに使いやすく

今回の刷新では、3Dモデル上での直接コメント、資料添付、指示履歴の一元管理を強化しました。加えて、UI/操作性の改善およびAI搭載により、レビュー・修正の精度と効率を向上。これらのアップデートにより、確認工数を従来比で約80%削減（当社調べ）。デベロッパーや設計者などのROOV導入に伴う確認時間を、年間で約10,250時間削減する見込みです。※ROOV walk 年間500タイプ、ROOV.space 年間100プロジェクトの納品を想定

■活用の広がり｜設計段階や3D制作全般へ

チェックバックツールの活用は、3Dデータを起点としたマルチアセット展開（動画・パース等）により、制作全体の手戻りとコストを抑制し、プロジェクトの生産性向上にも寄与しています。また、建築プロジェクトそのものの検討・合意形成への活用も広がっています。

⚫︎3Dデータの「先行FIX」により、動画・パース等VR以外の他コンテンツ制作へ横展開し、全体の手戻りとコストを大幅削減

・ 公開事例（東急不動産株式会社様）：https://styleport.co.jp/roov/case/038/

⚫︎施工会社とのコミュニケーションハブとして機能し、3Dでの立体確認により判断を加速。デザイン改善や手戻り防止に寄与

・ 公開事例（小田急不動産株式会社様）：https://styleport.co.jp/roov/case/040/



設計・施工・不動産販売に関わる関係者の合意形成を、3D×Webの共通言語でつなぎ直す。チェックバックツールの進化は、建設・建築業界における「確認の標準化」への大きな一歩です。

＜会社概要＞

会社名：株式会社スタイルポート

設立：2017年10月

代表者名：代表取締役 間所暁彦

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道322号

事業内容：不動産マーケットにおけるITソリューションの開発および提供

URL：https://styleport.co.jp/

サービス情報： https://styleport.co.jp/roov/

