トラックドライバー不足に悩む「自動車運送業界向け特定技能人材活用セミナー」開催

株式会社メイクワン行政書士法人 Royal Sphere 代表：山角 征和様

株式会社メイクワン（本社：愛知県豊田市）は、2025年12月5日（金）名古屋の吹上ホールにて、 自動車運送業界の企業様を対象とした「国内在住の特定技能人材導入に向けた三社連携提案セミナー」を開催いたしました。

単なるトラックドライバー人材のご紹介ではなく、免許取得、安全・事故防止教育まで一貫した

取り組みに対して、高い期待を感じられた一日になりました。

【当日のセミナーレポート】☆第一部

《他社にはまねできない日本国内からのご紹介方法》

講師：小出 貴義（株式会社メイクワン 専務取締役）

自社スタジオを活用した独自のSNS戦略で、国内在住外国人人材に特化した集客方法や

離職率を抑える手厚い定着支援体制の取り組みなどをお伝えしました。

☆第二部

《自社開発システム「eDriver」について》

講師：出口 皓士（株式会社エヌ・ピー・ロジ 取締役）

独自開発の安全教育プラットフォーム 「eDriver」を活用した外国人ドライバーへの 研修体制や、

実際の企業様での実用事例などご紹介いただき

ました。

株式会社エヌ・ピー・ロジ 取締役：出口 皓士様

《ドラレコ映像を用いた事故防止教育について》

講師：渡邉 貴幸（株式会社人と安全研究所 代表取締役）

株式会社人と安全研究所 代表取締役：渡邉 貴幸様

外国人材の免許所得方法やドラレコ映像を用いた安全教育の研修スタイルに加えて、

実際の海外現地視察に基づいた各国の実情や裏話など興味深いお話をいただきました。

☆第三部

《自動車運送業 特定技能外国人材活用について》

講師：山角 征和（行政書士法人 Royal Sphere 代表）

物流業界の直面する危機的状況に対して、特定技能外国人材の活用について詳しくご説明いただきました。特に受け入れ企業様側の条件や、付随業務の線引きなど、企業様の気になる点について解説いただき理解が深まりました。

今後の展開

物流業界の人材不足解消に

メイクワンでは引き続き、外国人材の採用・定着に関する勉強会や情報提供を行ってまいります。

自動車運送業分野の特定技能人材活用に向けて

企業様の課題に合わせたサポート体制を強化してまいります。

