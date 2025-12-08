丹波篠山市発祥「丹波黒」の出荷が最盛期を迎えています！

丹波篠山市

兵庫県丹波篠山市では、お正月のおせち料理に使われる特産の黒大豆「丹波黒」の収穫・出荷がピークを迎えています。丹波篠山市が発祥「丹波黒」は、粒が大きく、煮ても皮が破れにくいことで知られており、全国に出荷されています。日本農業遺産にも認定された逸品を、この機会にぜひご賞味ください。

世界最大級の黒豆「丹波黒」

丹波篠山特有の寒暖差のある気候と粘土質の土壌で栽培される「丹波黒」は、世界一とも言われる粒の大きさをはじめ、ふっくら・もっちりした口当たりの良さが特徴で、およそ2,300戸の農家が生産しています。その歴史は江戸時代にまで遡り、幕府への献上品としても重宝されてきました。

12月に入り収穫・出荷作業の最盛期を迎え、十分に成熟して茶色くなった株を大型のはさみを使って刈り取る作業が市内各所で行われています。刈り取った黒大豆は、しばらく畑で乾燥させて、専用の機械で粒を取り出したあと選別して出荷されます。

今年は、夏場の猛暑と少雨の影響で生育に少し遅れがあったものの、ここ最近の冷え込みで熟成が進み、例年どおり甘みの強い、大粒の黒大豆が収穫され、正月のおせち料理に欠かせない食材として全国に出荷されます。

丹波篠山の黒大豆栽培

丹波篠山市は令和3年に「丹波篠山の黒大豆栽培～ムラが支える優良種子と家族農業～」として日本農業遺産の認定を受けています。丹波篠山の気候や土壌に適した伝統的な農法や在来種の中から優良な種子を選抜育種する方式は今も受け継がれています。一般的な黒大豆は開花から成熟するまで約70日かかるのに対し、丹波黒は約100日と長く、30日近くも多く養分を蓄積しながら成熟し、粒が大きく成長します。その分、栽培に多くの手間と時間が必要なことから「苦労豆」とも呼ばれています。また、熟成が始まる前の10月は黒枝豆として人気があります。

丹波篠山市で確立された大粒の黒大豆栽培技術と「丹波黒」は全国に普及し、その人気の高さから各地で栽培されています。「丹波黒」は品種の名前なので、丹波篠山市以外で作られても「丹波黒」と呼ばれることがありますが、丹波黒発祥の地であり、日本一の生産量を誇る兵庫県丹波篠山市の伝統的な栽培技術に裏打ちされた確かな味は格別です。ぜひお楽しみください。

黒豆奉納丹波篠山出立式を開催！

かつて丹波篠山で収穫された黒豆が、江戸幕府に献上されたという誇り高い史実があります。 この歴史 を後世に伝え、黒豆の奥深い魅力や自然豊かな丹波篠山市の恵みを多くの方に知っていただきたいという 思いから、今年も「黒豆奉納丹波篠山出立式」を開催します。 2年目となる今回は、伝統の再現に加え、地域の人々や観光客が一体となって黒豆文化を祝い、未来へとつなぐ場としてさらにパワーアップ。黒豆を通して、丹波篠山の風土・人・食の豊かさを感じていただけるひとときです。

- 開催日時 令和7年12月9日（火）10時30分~11時30分- 開催場所 篠山城跡 三の丸広場- 参加費用 無料- 駐車場 篠山城跡 三の丸西駐車場をご利用ください。

兵庫県丹波篠山市について

兵庫県の中東部の山々に囲まれたまち・丹波篠山市は、古来、西国から京都への交通の要として栄えてきました。町なみや山鉾が巡行する祭礼など、現在も京都文化の影響が随所に色濃く残っています。また、盆地特有の昼夜の寒暖差や、秋から冬にかけて発生する「丹波霧」など独特の気候風土が、全国的にも有名な「丹波黒」をはじめとした多くの農産物を育んでおり、四季の味覚を楽しむことができます。