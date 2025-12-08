ドローン測量の“判断ポイント”が2時間でわかる！最新LiDAR「ZENMUSE L3」× Matrice 400 実演セミナー｜12月17日（水）大阪・枚方市

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、深空株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：LIU WENHUI）と共催で、2025年12月17日（水）13時より大阪府枚方市にて、産業用フラッグシップドローン「DJI MATRICE（マトリス） 400」と最新LiDARモジュール「DJI ZENMUSE（ゼンミューズ） L3」を中心とした測量向けドローン実演セミナー「DJI Matrice 400 & Zenmuse L3 測量用ドローン実演セミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、2025年11月4日にリリースされた最新レーザー測量モジュール「ZENMUSE L3」について、測量業務に特化した実機デモでご紹介します。空中写真測量やレーザー測量を安全かつ効率的に行うための機体構成や運用イメージを、実際の測量を模したデモフライトと取得データの確認を通じて体感いただけます。全会場とも定員制・事前申込（先着順）となりますので、参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。

測量事業者向けの実践型説明会

現在、Phantom 4 RTK などを活用して空中写真測量を行っており、最新機種への更新で業務効率化を図りたい方、今後レーザー測量を取り入れて業務拡大を検討されている方、ドローンによる測量導入をこれから検討される方まで、測量に携わる全ての事業者様を対象とした実践型の説明会です。当日は、産業機担当スタッフが個別相談の時間も設け、業務内容やご予算に応じた最適な機体・センサー選定をサポートします。

助成金・補助金を活用した導入を検討中の事業者様にとっても、機体選定のポイントと最新情報を同時に得られる貴重な機会です。ぜひこの機会にご参加ください。

現場目線で「使える測量ワークフロー」を解説

本セミナーでは、測量向けドローン導入時に多く寄せられる「どの機体・センサーを選べば良いか」「写真測量とレーザー測量をどう使い分けるか」といった疑問に対し、実機デモとデータ比較を通じて具体的な解決策をご提示します。

産業用フラッグシップ機「MATRICE 400」と新製品「ZENMUSE L3」の性能を紹介し、現行機からの更新や複数機種の組み合わせによる最適なシステム構成を、実務の流れに沿って解説します。取得データはその場でご覧いただき、写真測量とレーザー測量の違いや、作業時間・精度・現場条件に応じた機種選定の考え方をわかりやすくお伝えします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xxBmqnh2b1Q ]

比較・相談・体験で、導入の不安を2時間でスッキリ解消

製品スペックだけでは見えない「現場で使えるかどうか」を重視し、以下のポイントを中心に解説します。

［参加メリット］

・ 写真測量・レーザー測量の違いと使い分けを実データで理解

→ それぞれの長所・短所を踏まえた現場適用イメージがつかめる

・ 「MATRICE 400 × ZENMUSE L3」と「MATRICE 4E」の比較が一度にできる

→ 更新・追加導入時の機種選定に必要な判断材料をまとめて確認

・ 助成金・補助金を見据えた導入プランの相談が可能

→ 導入ステップや投資回収イメージまで、個別相談で整理できる

測量現場の課題を“見て・聞いて・体感”し、その場で解決の方向性を持ち帰っていただける構成です。

DJI Matrice 400 & Zenmuse L3 測量用ドローン実演セミナー 概要

開催日： 2025年12月17日（水）

時間 ： 13時00分～16時00分（受付：12時45分～）

会場 ： アールライフ グラウンド

〒573-0114 大阪府枚方市穂谷4578

参加費： 無料

定員 ： 先着10社 または20名（定員に達し次第締め切り）

対象者：

・空中写真測量やレーザー測量の導入・更新を検討している測量事業者様

・国土調査、林業、土木・建設、用地測量などに携わるご担当者様

・これまで Phantom 4 RTK などで測量を行っており、最新機種へのリプレースを検討中の方

・今後、写真測量だけでなくレーザー測量も取り入れ、業務拡大を図りたい方

・助成金・補助金を活用した産業用ドローン導入を検討している方

内容 ：

・ドローンで行う空中写真測量／レーザー測量の基礎解説

・産業用フラッグシップ機 Matrice 400 および測量向けラインナップの紹介

・Matrice 400 ＋ Zenmuse L3 を用いた実演飛行（天候により屋内デモに変更の場合あり）

・取得データの確認と、写真測量／レーザー測量の比較・活用事例紹介

・その他関連ソリューション・ソフトウェアの紹介

・関連助成金・補助金情報のご案内

※プログラム内容は天候・運営都合により一部変更となる場合があります。

［ メディア関係者の皆さまへ ］

当日は実機デモの撮影や、導入企業・講師へのインタビューが可能です。ご取材や記事化をご希望の方は、媒体名・撮影希望内容・インタビュー希望内容をお申し込みフォームまたはお問い合わせ窓口よりお知らせください。

▶お申し込みはこちら（参加無料・先着20名限定）

https://sekido-rc.com/?pid=189614829

※定員に達する前にお申し込みをお勧めします。最新測量機器の性能比較と導入相談を一度に行える、現場志向の実演セミナーです。業務導入を検討中の皆さまのご参加をお待ちしております。

実演・紹介対象製品ラインナップ

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度測量やインフラ点検、災害対応など幅広い業務を1台でこなす産業用フラッグシップ機。最大59分の飛行時間と最大6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3／L2／P1など多様なセンサーモジュールを搭載可能です。送電線レベルの障害物検知を可能にする統合回転式LiDARおよびミリ波レーダーにより、安全性と作業効率を両立します。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（新製品 ハイスペックLiDARモジュール）

高精度LiDARシステムを搭載し、反射率10％の対象物に対しても最大約950mの測距が可能な長距離LiDARモジュール。デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、データ取得時間の大幅な短縮と高密度・高精度な点群データ取得を実現します。実演会では、検証データも公開予定です。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

ドローンを使った効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、ドローンの業務活用や映像・点検・測量などの最新技術を実体験いただける無料セミナー・実演会を全国で開催しています。業務効率化・人手不足解消・助成金活用など、課題解決につながる最新情報をご提供しています。

今後の開催予定はこちらからご確認いただけます：

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。

