ファミリーテック株式会社、元オリックス「松林 明」を顧問に迎え、事業成長を加速

ファミリーテック株式会社

家族向けFintechアプリ「ファミリーバンク」（https://familybank.life/）を提供するファミリーテック株式会社（本社：東京、代表取締役CEO/CTO 中村貴一）は、オリックスグループにてデジタル新規事業、オンライン証券の立ち上げ、スタートアップ投資を牽引してきた松林 明（まつばやし・あきら）氏を顧問に迎えました。

松林氏の就任により、事業戦略の高度化、協業推進、ファイナンス戦略の強化を加速してまいります。

松林 明 氏の主な経歴

プロフィール

- オリックス銀行：デジタル新規事業部 担当部長として事業開発を統括- オリックスキャピタル：スタートアップ投資チーム リーダー- オリックス証券株式会社：社長室、オンライン証券事業の立ち上げ・マーケティング責任者

金融機関での法人営業を経て、ネット証券立ち上げやデジタル新規事業のリード、スタートアップ投資・支援に従事。

これまで多くのIPOを実現し、上場企業幹部300名超とのネットワークを構築。

DX・新規事業開発・資本政策を中心に、企業成長を支える支援実績を有する。

顧問就任の背景と今後

昨今、共働き世帯の増加やキャッシュレス化を背景に、家族間の「お金管理」と「情報管理」の需要が拡大しています。

ファミリーテック社は、お金やメール、カレンダーなどを総合的に管理できるアプリ「ファミリーバンク」を提供してきており、今後、更なる成長に向け、事業戦略や資本政策の強化を行っていきます。

松林氏は、オリックスグループでの新規事業創出、VC投資、スタートアップ支援、大企業との共創などにおいて豊富な実績を持ち、当社の成長フェーズに最適な知見を有しています。これらの経験を取り入れ、事業戦略の高度化とパートナーシップ拡大を推進していきます。

ファミリーテック株式会社の目指す世界

ファミリーテック株式会社は、「家族の暮らしを、アップデートする。」をコンセプトに、家族の管理にかかる手間や時間を減らし、家族や個人の時間を豊かにすることを目指しています。私たちは、多種多様な家族のライフスタイルを、より自由に、より家族と個人の好きが増える暮らしへとアップデートしていきたいと考えています。

会社名：ファミリーテック株式会社

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18F

代表者：代表取締役 中村 貴一

主要事業：家族向けスーパーアプリ「ファミリーバンク」の提供

URL：https://familytech.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先：https://familytech.co.jp/#contact