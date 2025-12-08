専門用語ゼロで行動経済学を実践化。「すぐに使えるビジネス教養　行動経済学」12/8新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『すぐに使えるビジネス教養 行動経済学』（竹林 正樹・監修）を2025年12月8日（月）より順次発売します。本書は、行動経済学を“知識”ではなく“自分の行動を変える道具”として使えるようになる一冊です。

■行動経済学の“本当の使い方”が、はじめて腑に落ちる一冊

「行動経済学の本を読んだのに、余計に混乱した」



そんな声に応えるために生まれたのが本書です。

行動経済学はやさしく見えて、実は奥に“経済学の前提”が潜むため、専門外の読者には噛み砕きにくい。

かといって、わかりやすさを優先しすぎると、マーケティングとの混同やナッジの誤用が起こる。

本書はこうした混乱をすべて解消するために、数式なし・専門用語なし・実践性にこだわって書かれています。



本書が目指すのは、読者が読み終わった瞬間に「行動経済学って面白い！」「これなら明日から使える！」と思えること。

専門家ではなく、“仕事と暮らしにすぐ役立つ教養”として行動経済学を学びたいすべての人へお届けします。

■仕事・職場・生活にすぐ効く「ナッジの大全」としても

本書の後半は、とりわけ行動経済学の“実践パート”。

◎ヘルメット着用を促すには？

◎リモート会議の同調圧力を減らすには？

◎重要な仕事を後回しにしないには？

◎スマホ依存をやめるには？

◎介護、病気、いじめ…どう向き合う？

など、働く人・生活者が直面するリアルな問題に対し、具体的なナッジを提示。



「いつ、どこで、どう仕掛ければ行動が変わるのか」が驚くほど明確になります。

■本書の構成

第1章 そもそも行動経済学って？

第2章 認知バイアスが解釈を歪め、意思決定に影響を与える

第3章 人間が非合理な行動をとるメカニズムを解明する「プロスペクト理論」

第4章 認知バイアスの特性に沿ったナッジを用いる

第5章 働く人たちのためのナッジ

第6章 心身の不調を克服するためのナッジ

■監修者プロフィール

竹林 正樹

青森県出身。青森大学客員教授。

立教大学経済学部、米国University of Phoenix大学大学院（Master of Business Administration）、青森県立保健大学大学院修了（博士（健康科学））。

行動経済学を用いて「頭ではわかっていても、健康行動できない人を動かすには？」をテーマにした研究を行い、年間10本ペースで論文執筆。

「ホンマでっか!?TV」（フジテレビ）をはじめ、各種メディアでナッジの魅力を発信。

代表作は『心のゾウを動かす方法』（扶桑社）、『ビジネスパーソンのための使える行動経済学』（大和書房）。

■書籍概要

書籍名 ： すぐに使えるビジネス教養 行動経済学

監修者 ： 竹林 正樹

ページ数： 160ページ

価格 ： 1,870円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2025年12月8日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-348-7

【書籍詳細】

