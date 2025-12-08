株式会社アイエスピー

株式会社アイエスピー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：松村敏郎、以下「アイエスピー」）は、各種IDカードの画像から「氏名」、「番号」、「生年月日」、「住所」といった本人確認に必要な情報を抽出する解析システムにおいて、本人確認書類のICチップ読み出しのための解析ライブラリの提供を開始します。

2027年に予定される犯罪収益移転防止法の改正・施行により、従来券面の目視等で実施されていた本人確認書類の真贋判定が、ICチップ内部に搭載された情報の活用へ移行します 。この移行に向けて、アイエスピーでは、起動するだけで自動車運転免許証・マイナンバーカード・在留カードのカメラ撮影・券面読み取り・チップ読み出しを実施する解析ライブラリを提供します。券面をカメラで読み取った結果からアクセスキーを自動生成することで、券面情報を手入力することなくICチップの読み出しが可能となります。注※

特に本人確認書類としてニーズの高いマイナンバーカードでは、カメラ撮影画像から照合番号Bを自動生成することにより、オールインワンでスピーディなICチップ読み出しを行うことができます。

また、Android・iOS上でAI-OCRを利用し高精度に解析するライブラリの提供も開始します。

Android・iOS上で解析するAI-OCR版本人確認OCRでは、WebAPIへの接続なく解析が可能となるため、端末内で解析処理完結が求められるケースや、災害時の避難所での本人確認のように、ネット接続が難しい状況で本人確認が求められる場面において、非常に有用な手段となります。

カメラ利用も含めた解析のプロセスをライブラリの中で完結させるため、セキュリティ面での不安もなくご利用いただくことができます。

今後も、より早く、セキュアに、リーズナブルにご利用いただけるサービスをご提供してまいります。

注※ 運転免許証では暗証番号の入力が必要

■“本人確認OCR”システム概要

・スマートフォンのカメラで自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポートを撮影するだけで、必要項目を素早く文字化、リアルタイムでの認識が可能

・氏名、住所、生年月日、有効期間などの情報を一括テキスト化、カード上に記載のない郵便番号・住所の読みもライブラリから自動的に解析

■動作対象：

・Android版・iOS版

■ サポート画像サイズ

・写真：300万画素～

株式会社アイエスピー

代表：松村 敏郎

設立：1976 年12 月22 日

本社：〒220-6012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 12F

主要製品：レシデータ、レシピタ！、レシート解析OCR、精算レシートOCR、領収書解析OCR、免許証解析OCR、マイナンバーカード解析OCR、健康診断結果解析、保険証券解析 等