忙しい大人の暮らしを3ヶ月で“整う仕組み”に変える！お片付けから発展させたライフデザイン講座「KOKORO TOTONO 伴走型プログラム」12月13日提供開始
整理収納サポート・コンサル・家事代行・シッティング・インテリア提案など多角的に事業を展開する KOKORO TOTONO（東京都港区／代表：京橋沙知） は、SNSマーケティングの専門企業 株式会社BullValley（代表：青柳汰樹）、佐々木啓行氏が代表を務めるクリエイティブ支援企業・株式会社Respond（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：佐々木啓行、以下Respond）と共同で、忙しい大人の暮らし・心・働き方を“3ヶ月で整う仕組み”に変える伴走型ライフデザイン講座を12月13日より提供開始いたします。
■ 3ヶ月伴走型ライフデザイン講座について
本講座は、片づけ・思考整理・時間管理を統合した 日本初の横断型ライフデザイン設計プログラム であり、累計数百件の現場支援で構築したKOKORO TOTONOのメソッドに、受講者一人ひとりの暮らし・働き方・人生プランを3ヶ月でアップデートする伴走型サービスです。
講座内容
・今の暮らしを見える化するワークブック
・家の混沌を整える「7つのメソッド」
・心の余白を生む習慣化ステップ
・時間・家事・思考管理の実践
・（バリキャリ女性／パパ／プレママ／経営者 など）ペルソナ別カリキュラム
・3ヶ月の伴走型サポート
■ KOKORO TOTONOからのメッセージ
KOKORO TOTONOの講座は、 整理収納の確かな理論を土台にしながら、
「空間 → 時間 → 心」へと整いが広がっていく流れを大切にしています。
まずは、空間を整えて “モノと場所の関係” を見直すところからスタート。
暮らしが軽くなると、自然と時間のゆとりが生まれ、そのゆとりが、気持ちの落ち着きや 心の余裕につながっていきます。
講座では、
・理論：整理収納の本質と原則を理解し、課題を特定する
・実践：5つの鉄則と7ステップで、具体的に整える力を身につける
・習慣化：日々の暮らしに無理なく定着させ、続けられる形にする
という3段階で、暮らしが自然に整い続ける仕組みをつくっていきます。
このプロセスは、“知識を覚える講座”ではありません。
手を動かしながら、空間が変わる、時間が生まれる、心が軽くなる
変化を体験しながら、自分らしい暮らしの軸を取り戻していく講座です。
最終的にめざすのは、
・上質な空間：五感で心地よさを感じられる家
・時間的ゆとり：モノに追われない軽やかな毎日
・心の余裕：自分らしさと家族の笑顔が自然と増える暮らし
KOKORO TOTONOは、この“整う流れ”をつくるために、
あなたの暮らしに寄り添いながら、無理なく続く方法で伴走していきます。
■ 3社の知見を融合した“暮らし改革サービス”
今回の講座では、以下3社がそれぞれの強みを提供し、
これまでになかった横断型の暮らし改革サービスが誕生しました。
● KOKORO TOTONO
KOKORO TOTONO 京橋 沙知
KOKORO TOTONOは、整理収納・家事動線・思考整理・インテリア設計まで、
暮らし全体をデザインしてきました。
その中で多くのご自宅での現場支援から、「空間が変わると、時間が生まれ、心が軽くなる」という再現性の高いパターンを体系化し、
空間 → 時間 → 心が整っていく“３段階のライフデザイン理論”を確立しています。
KOKORO TOTONOは、ご自宅での“空間の変化”に深く関わる領域を担い、
講座全体の軸となるライフデザイン理論と実践メソッドを提供します。
● 株式会社BullValley
SNS戦略、セルフブランディング、行動デザインの最新知見を提供。
「日常の整え × 情報発信」を結ぶことで、
暮らしの質のみならずキャリア・収入面での好循環を設計。
● 株式会社Respond（佐々木啓行）
株式会社Respond（佐々木啓行）
Respondは、行政および産業支援機関から正式招致され、
公的な起業家支援プログラムにてSNS講演を行う正規登壇企業です。
SNS強化・個人ブランディング・情報発信力の講演を多数実施しています。
＜佐々木啓行氏の主な実績＞
・SNS総フォロワー200万人超
・モデル／DJ／SNSプロデューサー
・国内フォロワー増加率ランキング3位
・企業向けSNS研修・講演実績多数
Respondは、受講生が「価値を言語化し、自分らしい生き方を発信できる」ための
クリエイティブ制作・情報整理・SNS表現の専門サポートを担当します。
■ 開催概要
サービス名：3ヶ月伴走型ライフデザイン講座
提供開始：2025年12月13日
開催形式：オンライン（Webinar）
🗓 事前説明会の日程
・12/13（土）21:00～
・12/15（月）10:30～
※どちらか参加でOK
📩 申込み方法
Instagram DM または 公式LINE
※詳細は公式Instagramハイライト「セミナー」より
Instagram
https://www.instagram.com/kokorototono_tidyingup/
公式LINE
https://page.line.me/127ttiyl
こんな方におすすめ
・ 忙しくて片付けの時間が取れない
・ 片付けてもすぐ元に戻る
・ 仕事・育児・家事が重なり思考が散らかる
・ 職場・家・デスク周りが整わない
・ 家族が片付けず負担が一人に偏っている
参加者特典
・暮らしを見える化するワークシートPDF
・参加者限定の特別プラン先行案内
■ 公式サイト
https://kokorototono.com/(https://kokorototono.com/)