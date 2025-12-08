行列の生ソフトクリームmilkkissのクリスマスシリーズ第2弾が本日12月8日から舞浜イクスピアリにてスタート

株式会社milkkiss

舞浜イクスピアリで開催中のポップアップストアは、大変有難いことにウィンターシーズンにも関わらず、前回のゴールデンウィーク期間同様、多数のお客様にご来店頂き、月間2万本を上回るペースで販売しております。

第1弾のクリスマス限定商品の苺サンタは、販売期間終了前に完売し、第2弾の2種のトナカイを本日12月8日より販売開始致します。

トロける自家製生キャラメルか、フランス産ストロベリーかで選べるトナカイのコラボ！

milkkissソフトクリーム(税込580円)

【数量限定】ホリデーシーズン第二弾！

milkkiss一番人気の自家製生キャラメルが塩キャラメルとなり、ホリデーの訪れを告げる。

見た目もトキメク数量限定のひと品。

第二弾のテーマは、トナカイを象徴とする冬にふさわしい生キャラメルソフトクリームとフランス産ストロベリーです。

鍋で丁寧に焦がした塩キャラメルの香ばしさで、濃厚なミルクソフトを閉じ込めた贅沢な逸品です。

またもう一方で、クリスマスを象徴する真っ赤なフランス産のストロベリーもお選び頂けます。

添加物は一切使用していない苺本来の風味や香り・色合いもお楽しみ頂けます。

milkkiss初の数量限定商品は、原材料にコストをかけ、ソフトクリーム好きの方に価格が少々高くても、本当に美味しいソフトクリームを食べて欲しいという思いが詰まっています。

2種のトナカイ以外にも第2弾限定商品として、キャラメルマキアート・白桃・アプリコットの3種類が加わりました。

絶えず変化し続けるmilkkissの"今"しか味わえないソフトクリームです。

是非この機会にご賞味ください。

12月8日~12月12日限定のメニュー表

有難いことに沢山の方へご来店頂き連日混雑しておりますが、今現在15時までの時間帯が比較的スムーズに購入頂けます。

並ぶのが苦手な方は早目の時間帯かオススメとなります。

冬限定レシピで年間を通して、1番濃厚な生ソフトクリームを最高の鮮度でご用意し、皆様のご来店を心よりお待ちしております。