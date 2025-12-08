いよいよ明日あさ7時配信！　「モンスターハンターショーケース」を人気配信者と一緒に楽しめるミラー配信チャンネルを公開！

「モンスターハンター」シリーズの最新情報をお届けする「モンスターハンターショーケース」を12月9日（火）あさ7:00より配信いたします。


こちらの番組を「モンスターハンター」好きな配信者さんのYouTubeチャンネルにて、ミラー配信していただきます！


さらに「Capcom Creators JP」メンバーの皆様によるミラー配信も！


お気に入りの配信者の方と「モンスターハンターショーケース」を楽しもう！


■「モンスターハンターショーケース」ミラー配信 YouTubeチャンネル(50音順・敬称略)







・チャンネル名：アキロゼCh。Vtuber/ホロライブ所属


https://www.youtube.com/@AkiRosenthal



・チャンネル名：あまみちゃんねる


https://www.youtube.com/@amami315



・チャンネル名：いぬねこ


https://www.youtube.com/@INUNEKOOO



・チャンネル名：Mハシ


https://www.youtube.com/@mhashi



・チャンネル名：ガンサーの抹茶


https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo



・チャンネル名：ごりらぱんてぃ


https://www.youtube.com/@gorillapanty



・チャンネル名：桜ころみん coromin Ch


https://www.youtube.com/@coromin



・チャンネル名：タカティン


https://www.youtube.com/@takatexin



・チャンネル名：たきえい


https://www.youtube.com/@Takiei



・チャンネル名：茶々茶(chachacha)


https://www.youtube.com/@%E8%8C%B6%E3%80%85%E8%8C%B6%E3%81%A7%E3%81%99



・チャンネル名：Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる


https://www.youtube.com/TOMARI_MARI



・チャンネル名：なべぞーチャンネル


https://www.youtube.com/@nabezounko



・チャンネル名：まーこ/Mahco.


https://www.youtube.com/@mahco2131



・チャンネル名：Magrona channel / まぐろなちゃんねる


https://www.youtube.com/@MAGRONA



・チャンネル名：皆で一緒にモンハンライフ


https://www.youtube.com/channel/UCawnXB18xMuQXc8b9PIwCPw



・チャンネル名：よしなま
https://www.youtube.com/@yoshinama0130



・チャンネル名：ララ9hJQr3//3o


https://www.youtube.com/@%E3%83%A9%E3%83%A99hJ



・チャンネル名：Ririka Ch. 一条莉々華 ‐ ReGLOSS


https://www.youtube.com/@IchijouRirika



※「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信の詳細はこちらをチェック！


https://www.monsterhunter.com/ja/20251208/showcase-mirror-20251209/



■「モンスターハンターショーケース」配信概要





・配信日時：2025年12月9日（火）あさ7:00～


https://youtu.be/p_KE_jlKdZ4?si=QQp3zzHr23H4j3GU



・「モンスターハンターショーケース」 特設サイト


https://www.monsterhunter.com/showcase/202512/ja-jp/



※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。




(C)CAPCOM