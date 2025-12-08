いよいよ明日あさ7時配信！ 「モンスターハンターショーケース」を人気配信者と一緒に楽しめるミラー配信チャンネルを公開！
「モンスターハンター」シリーズの最新情報をお届けする「モンスターハンターショーケース」を12月9日（火）あさ7:00より配信いたします。
こちらの番組を「モンスターハンター」好きな配信者さんのYouTubeチャンネルにて、ミラー配信していただきます！
さらに「Capcom Creators JP」メンバーの皆様によるミラー配信も！
お気に入りの配信者の方と「モンスターハンターショーケース」を楽しもう！
■「モンスターハンターショーケース」ミラー配信 YouTubeチャンネル(50音順・敬称略)
・チャンネル名：アキロゼCh。Vtuber/ホロライブ所属
https://www.youtube.com/@AkiRosenthal
・チャンネル名：あまみちゃんねる
https://www.youtube.com/@amami315
・チャンネル名：いぬねこ
https://www.youtube.com/@INUNEKOOO
・チャンネル名：Mハシ
https://www.youtube.com/@mhashi
・チャンネル名：ガンサーの抹茶
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
・チャンネル名：ごりらぱんてぃ
https://www.youtube.com/@gorillapanty
・チャンネル名：桜ころみん coromin Ch
https://www.youtube.com/@coromin
・チャンネル名：タカティン
https://www.youtube.com/@takatexin
・チャンネル名：たきえい
https://www.youtube.com/@Takiei
・チャンネル名：茶々茶(chachacha)
https://www.youtube.com/@%E8%8C%B6%E3%80%85%E8%8C%B6%E3%81%A7%E3%81%99
・チャンネル名：Tomari Mari channel / 兎鞠まりちゃんねる
https://www.youtube.com/TOMARI_MARI
・チャンネル名：なべぞーチャンネル
https://www.youtube.com/@nabezounko
・チャンネル名：まーこ/Mahco.
https://www.youtube.com/@mahco2131
・チャンネル名：Magrona channel / まぐろなちゃんねる
https://www.youtube.com/@MAGRONA
・チャンネル名：皆で一緒にモンハンライフ
https://www.youtube.com/channel/UCawnXB18xMuQXc8b9PIwCPw
・チャンネル名：よしなま
https://www.youtube.com/@yoshinama0130
・チャンネル名：ララ9hJQr3//3o
https://www.youtube.com/@%E3%83%A9%E3%83%A99hJ
・チャンネル名：Ririka Ch. 一条莉々華 ‐ ReGLOSS
https://www.youtube.com/@IchijouRirika
※「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信の詳細はこちらをチェック！
https://www.monsterhunter.com/ja/20251208/showcase-mirror-20251209/
■「モンスターハンターショーケース」配信概要
・配信日時：2025年12月9日（火）あさ7:00～
https://youtu.be/p_KE_jlKdZ4?si=QQp3zzHr23H4j3GU
・「モンスターハンターショーケース」 特設サイト
https://www.monsterhunter.com/showcase/202512/ja-jp/
※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。
