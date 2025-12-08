【紀ノ国屋】冬のご褒美スイーツ。とろける甘さに満たされる「キャラメルスイーツ」が新登場！
紀ノ国屋より、キャラメルの芳醇な香りと味わいを楽しめる「キャラメルスイーツ」が新登場。
まろやかな塩味が甘さを引き立てる「塩キャラメルプリン」、軽やかなホイップとほろ苦いキャラメルが絶妙に重なる「贅沢なキャラメルとホイップのクッキーシュークリーム」、そしてふんわり生地に自家製キャラメルクリームを包んだ「紀ノ国屋のキャラメルクリームパン」。
甘く香ばしいキャラメルの風味が広がる、心ほどける贅沢なひとときをお楽しみください。
キャラメルスイーツのご紹介
塩キャラメルプリン
1個 \345（税込）
まるみのあるやさしい塩味が特長のクリスマス島の塩を合わせることで、キャラメルの甘みがぐっと引き立つ、冬ならではの贅沢プリンです。濃厚でなめらかな口どけの生地に、ほろ苦いキャラメルソースがとろりと広がり、ひと口ごとに深いコクと上品な余韻をお楽しみいただけます。自分へのご褒美にも、ちょっとした手土産にもぴったりの一品です。
販売期間（予定）:～1/31まで
贅沢なキャラメルとホイップのクッキーシュークリーム
1個 \324（税込）
※地域・店舗によって価格が異る場合がございます。
香ばしく焼き上げたシュー生地に、濃厚なキャラメルクリームと軽やかなホイップクリームを重ねた、贅沢な2層仕立てのクッキーシュークリームです。ほろ苦さの中にコク深い甘みが広がるキャラメルと、ふんわりとしたホイップの相性は抜群。ティータイムはもちろん、食後のデザートにもぴったりの一品です。
販売期間（予定）:～3/31まで
紀ノ国屋のキャラメルクリームパン
1個 \313（税込）
ふんわりとやわらかな生地で自家製のキャラメルカスタードクリームをたっぷりと包み、丁寧に焼き上げました。コクのある甘さとほんのりとしたほろ苦さが絶妙に重なり、キャラメルの豊かな風味が口いっぱいに広がります。生地のやさしい香りと相まって、ひと口ごとに幸せを感じられるちょっと贅沢なクリームパンです。
販売期間（予定）:～1/31まで
