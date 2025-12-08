夢のコラボが実現！ギンビス×チロルチョコ♪「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」

チロルチョコ株式会社

チロルチョコ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長・松尾裕二）は株式会社ギンビス監修

によるコラボ商品「チロルチョコ＜アスパラガスビスケット＞」を12月15日（月）より全国のセブン‐イレブンで順次発売します。

■商品の特長

長年愛されてきたロングセラーのスティック型ビスケット「アスパラガスビスケット」とチロルチョコがコラボ！相互コラボで「しみチョコミニアスパラガスきなこもち風」を株式会社ギンビスからも発売♪ロングセラー商品同士の夢のコラボです。

■カリっと食感と優しい甘み♪

焼き菓子風味生地に黒ごまとミニアスパラガスビスケット粉砕品を

組み合わせました。カリっと食感と優しい甘みが口いっぱいに広がります。

■遊び心あふれるパッケージ♪

ミニアスパラガスビスケットの長年愛されるパッケージをデザインに採用♪

個包装を開くとランダムでミニアスパラくんが登場♪遊び心あふれるパッケージに仕上げました。

■発売日

12月15日（月）より

全国のセブン‐イレブンで順次発売

■価格

１個 43円（税込参考価格）より

※個包装デザインはランダム封入です。

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

■相互コラボ商品をギンビスから発売！

■商品名

しみチョコミニアスパラガスきなこもち風25g

■発売日：2025年12月15日(月)

全国のセブン‐イレブンで順次発売。

チロルチョコ「きなこもち」とミニアスパラガ

スビスケットがコラボ！きなこもちの特長である、香ばしさとミニアスパラガスビスケットのカリっと感がベストマッチ！パッケージにはチロルチョコ公式キャラクターのもちくんも登場♪

■「アスパラガスビスケット」とは？

長年愛されてきたロングセラーのスティック型ビスケット。カリッとした食感と、黒ごまの風味、軽い塩味がベストマッチ！おやつにはもちろん、スナック感覚でお酒のおつまみとしても楽しめます。

■株式会社ギンビスについて

【会社概要】

株式会社ギンビス

- 代表者 ：代表取締役社長 宮本 周治

- 設立 ：1930年(昭和5年)5月5日

- 事業内容：ビスケット、クッキー、クラッカー、チョコレート類、スナック等の製造・販売、海外事業展開、ライセンス事業展開

- URL ：http://ginbis.co.jp(http://ginbis.co.jp)

- PR ：「お菓子に夢を！」を合言葉に、世界中で愛される商品を日々作っています。

ギンビスは、創業以来一貫して「焼き菓子」にこだわり続けてきました。ビスケットやノンフライスナックを昔ながらの職人が長い歴史の中で培ってきた匠の技で実現し、絶妙な火加減で焼き上げる技術を磨いてきました。ギンビスの取り組みは単に技術だけではありません。「お菓子に夢を！」の理念のもと、おいしく、楽しく食べていただけるよう形状にもこだわっています。アスパラガス・たべっ子どうぶつ・しみチョココーンなど、いずれもこだわり抜いた形状で、お客さまが手に取りやすく、また目でも楽しんでいただけるように工夫を行っています。

■チロルチョコ株式会社について

1903年に福岡県田川市で創業した松尾製菓から、商品企画・販売部門を分離して2004年に東京で設立された会社です。「あなたを笑顔にする」をミッションにたのしいお菓子の企画・販売を行っています。チロルチョコは「こどもたちに当時高級だったチョコレートを10円で届けたい」という想いから生まれました。定番の人気商品だけでなく、多彩なコラボ商品や季節限定商品、チャレンジングな新フレーバーなどを発売しており、累計フレーバー数は600種類以上にも上ります。

公式オンラインショップ：https://shop.tirol-choco.com/

公式HP ：https://www.tirol-choco.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/tirolchoco_official/

公式X ： https://twitter.com/TIROL_jp

公式LINE ：https://page.line.me/763quavr?openQrModal=true

公式TiKTok ：https://www.tiktok.com/@tirolchoco_official