“シルバー好きによる、シルバー好きのための”ジュエリーASAMIFUJIKAWA POP-UP STOREが表参道に3日間限定オープン

有限会社SESSION

デザイナー・フジカワ アサミが手がける日本のジュエリーブランド〈ASAMIFUJIKAWA(https://www.instagram.com/asamifujikawa/)〉が、

2025年12月12日（金）～14日（日）の3日間限定で、表参道 GALLERY ESCAPERS にてPOP-UP STOREを開催いたします。

ブランドコンセプトは「ATTENTIVENESS TO SIMPLICITY（シンプルさへの丁寧なまなざし）」。

シルバーをメインにしたリングやピアスは、モードな空気を纏いながらも、

どこかアート性を感じさせる造形と、女性デザイナーならではの柔らかな曲線美が印象的。

しっとりと肌に沿う重量感のあるジュエリーが、唯一無二の存在感を放ちます。

今回のPOP-UPでは、〈Shell〉〈Knot〉〈Distortion〉などの代表作に加え、

最新作〈Sheet Music〉を含む、フルラインナップを展開。

ASAMIFUJIKAWAが描く、美しいシルバージュエリーの世界をご堪能ください。

Sheet Music

譜面に描かれる記号や符号から着想を得たコレクション。

イサーク・アルベニス《スペイン組曲 第1曲「グラナダ」》をイメージソースに、

音楽がもつ優しさと美しさをジュエリーで表現しています。

Shell

巻貝の形をモチーフに、さまざまな角度からその美を切り取ったコレクション。

ダブルフィンガーリングやアイコニックなピアスは、

ジュエリーを超えたアートピースのような存在感を放ちます。

Distortion

アンバランスなウエイトと計算された歪み。

古代文字のフォルムから着想を得たラインは、

シンプルでありながら抑揚のある美しいシルエットを描きます。

Knot

「Knot」とは結び目を意味し、絡み合うラインを造形に落とし込んだコレクション。

シルバーの滑らかな曲線が、構築的なフォルムと繊細なバランスを描き出し、

クラシックとモダンが共存する、アート性の高いデザインが魅力です。

■開催詳細

会期： 2025年12月12日（金）～14日（日）

会場： GALLERY ESCAPERS 東京都渋谷区神宮前5-3-3

営業時間：

12月12日（金）12:00-19:00

12月13日（土）11:00-18:00

12月14日（日）11:00-18:00

デザイナー在店予定：

12月12日（金）12:00-18:00

※一部アイテムは受注生産となります。納期などの詳細は店頭にてご案内いたします。

DESIGNER PROFILE

デザイナーのフジカワ アサミは、2009 年文化服装学院を卒業後、ロンドンに渡英し、ファッション、アートを勉強する。

2015 年に帰国後、フリーのジュエリーブランド・デザイナーとして活動し、

その後ジュエリーブランド「アサミフジカワ(ASAMIFUJIKAWA)」をスタート。

■本リリースに関する問い合わせ先

ショールーム セッション

03-5464-9975