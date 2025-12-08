“シルバー好きによる、シルバー好きのための”ジュエリーASAMIFUJIKAWA POP-UP STOREが表参道に3日間限定オープン
デザイナー・フジカワ アサミが手がける日本のジュエリーブランド〈ASAMIFUJIKAWA(https://www.instagram.com/asamifujikawa/)〉が、
2025年12月12日（金）～14日（日）の3日間限定で、表参道 GALLERY ESCAPERS にてPOP-UP STOREを開催いたします。
ブランドコンセプトは「ATTENTIVENESS TO SIMPLICITY（シンプルさへの丁寧なまなざし）」。
シルバーをメインにしたリングやピアスは、モードな空気を纏いながらも、
どこかアート性を感じさせる造形と、女性デザイナーならではの柔らかな曲線美が印象的。
しっとりと肌に沿う重量感のあるジュエリーが、唯一無二の存在感を放ちます。
今回のPOP-UPでは、〈Shell〉〈Knot〉〈Distortion〉などの代表作に加え、
最新作〈Sheet Music〉を含む、フルラインナップを展開。
ASAMIFUJIKAWAが描く、美しいシルバージュエリーの世界をご堪能ください。
Sheet Music
譜面に描かれる記号や符号から着想を得たコレクション。
イサーク・アルベニス《スペイン組曲 第1曲「グラナダ」》をイメージソースに、
音楽がもつ優しさと美しさをジュエリーで表現しています。
Shell
巻貝の形をモチーフに、さまざまな角度からその美を切り取ったコレクション。
ダブルフィンガーリングやアイコニックなピアスは、
ジュエリーを超えたアートピースのような存在感を放ちます。
Distortion
アンバランスなウエイトと計算された歪み。
古代文字のフォルムから着想を得たラインは、
シンプルでありながら抑揚のある美しいシルエットを描きます。
Knot
「Knot」とは結び目を意味し、絡み合うラインを造形に落とし込んだコレクション。
シルバーの滑らかな曲線が、構築的なフォルムと繊細なバランスを描き出し、
クラシックとモダンが共存する、アート性の高いデザインが魅力です。
■開催詳細
会期： 2025年12月12日（金）～14日（日）
会場： GALLERY ESCAPERS 東京都渋谷区神宮前5-3-3
営業時間：
12月12日（金）12:00-19:00
12月13日（土）11:00-18:00
12月14日（日）11:00-18:00
デザイナー在店予定：
12月12日（金）12:00-18:00
※一部アイテムは受注生産となります。納期などの詳細は店頭にてご案内いたします。
DESIGNER PROFILE
デザイナーのフジカワ アサミは、2009 年文化服装学院を卒業後、ロンドンに渡英し、ファッション、アートを勉強する。
2015 年に帰国後、フリーのジュエリーブランド・デザイナーとして活動し、
その後ジュエリーブランド「アサミフジカワ(ASAMIFUJIKAWA)」をスタート。
■本リリースに関する問い合わせ先
ショールーム セッション
03-5464-9975