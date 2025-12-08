【光を味わう薔薇の菓子】即完売 NOT WAGASHI が贈る、正倉院宝物菓子『クリスタルバターサンド《薔薇文様酪菓》』2アイテムを発売

ナショナルデパート株式会社

ナショナルデパート株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：秀島康右）は、和菓子ではないブランド「Not Wagashi」から、『クリスタルバターサンド《薔薇文様酪菓》』を12月20日に東京工場にて発売いたします。ECサイトは本日より予約受付開始。

光を纏う薔薇の文様の空想正倉院宝物菓子

新シリーズ『クリスタルバターサンド《薔薇文様》』は、和菓子と美術工芸品の手法と様式美を合体させ、「空想正倉院宝物菓子」のコンセプトを極限まで高めました。

「光を味わう」というをコンセプトとした造形様式と、優美な薔薇の文様を統合。透明感のある琥珀羹（水晶）の中に、深く煮込んだキャラメルと、濃厚なバター練り物を封じ込めた水晶酪菓（すいしょうらくか）です。

キャラメルと柔らかな求肥（ぎゅうひ）入りバターサンド薔薇文様 輪華 水晶酪菓（ばらもんよう りんか すいしょうらくか）

【求肥入り・輪華の形】

華やかな輪華（りんか）のような水晶酪菓です。輪郭に無数の宝玉をあしらい、トップにはハーレクイン・パターン（菱文）に七輪のバラのレリーフを刻んだ工芸菓子。餅（求肥）を封じ込めることで、《秘宝》にはない、もちもちとした新しい食感のオリジナリティーを生み出しました。

薔薇文様 宝鏡 水晶酪菓（ばらもんよう ほうきょう すいしょうらくか）

【求肥なし・宝鏡の形】

優美なオーバル形状は、輪郭に無数の宝玉をあしらい、トップにはハーレクイン・パターン（菱文）にバラのレリーフを刻み、古代の宝鏡を思わせます。透明な水晶（琥珀羹）の中に、深い苦みのキャラメルバター練り物を封じ込めた一品です。

鑑賞する工芸菓子「NOT WAGASHI」の精神

『NOT WAGASHI』は、「和菓子ではない」という精神を掲げ、現代のデザインと美術工芸品の格調を融合させた新ブランド。菓子の世界に新しい波をつくり出します。

前作《秘宝》で示した工芸品の美に、「求肥（ぎゅうひ）」という新しい食感のオリジナリティーを加え、菓子を「鑑賞する工芸菓子」へと昇華させる、新工芸菓子《クリスタルバターサンド 薔薇文様》シリーズで、和菓子ではない世界をさらに広げます。

【商品情報】

ブランド名：NOT WAGASHI

商品展開：クリスタルバターサンド《水晶酪菓》

発売日：2025年12月20日

販売場所：東京工場：東京都目黒区八雲2-6-11

サイズ：輪華・求肥入りφ40mm、宝鏡・求肥無し40×30mm

販売価格： 輪華・求肥入り 450円、宝鏡・求肥無し 420円（税込）

保存方法：店頭は要冷蔵、ECは要冷凍（-18℃以下）

内容量：1個入（個別包装）

賞味期限：店頭は2日間、ECは14日間

ECの発送方法：冷凍便

販売サイト：https://depa.stores.jp/



ナショナルデパート東京工場

販売所：東京都目黒区八雲2-6-11

営業：不定休（12:00～17:00）

お問い合わせ：03-6421-1861

※営業時間・在庫については要電話確認

ナショナルデパート株式会社

本社：岡山県岡山市北区天神町9-2