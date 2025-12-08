「米国AIムーンショットプロジェクトの衝撃」と題して、米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明氏によるセミナーを2026年1月16日(金)に開催!!
【2026年のメガトレンド】
米国AIムーンショットプロジェクトの衝撃
-水面下でAI巨大プロジェクトが進行中
-ギガワット・データセンタとGoogleの宇宙データセンタ構想
-Teslaは半導体製造からロボット開発まで垂直統合企業に転身
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26006
[講 師]
米国 VentureClef社 代表／アナリスト 宮本 和明 氏
[日 時]
２０２６年１月１６日（金） 午前９時３０分～１２時３０分
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
AI開発はシンギュラリティ圏内に足を踏み入れ、技術が幾何級数的に進化している。
OpenAIはAGI(人間の知能に匹敵するAI)をリリースする。トランプ大統領はAIイノベーションを後押しし、全米でギガワットクラスのAIデータセンタの建設ラッシュが始まった。Teslaは半導体製造に参入しAIプロセッサを自社生産し、これをロボットとクルマに搭載する。チップからAIまでコア技術を垂直統合する。トランプ政権は「国産AI」を開発し、これを同盟国に輸出し、世界市場を制覇するイニシアティブを起動した。
AIムーンショットプロジェクトが米国の産業と経済に計り知れない影響をもたらす。この余波は日本を含めグローバル社会に普及する。日本企業は米国のAIメガトレンドを理解し、この波に備えることが求められる。
＜１＞インテリジェンス
１．OpenAI：AGIをリリース
２．Google：AGIエージェント
３．Microsoft：スーパーインテリジェンス
＜２＞インフラストラクチャ
４．ギガワット・データセンタ
５．宇宙データセンタ構想
＜３＞ハードウェア
６．Tesla：半導体製造とロボット開発
７．シリコンバレー工業団地構想
＜４＞エコノミー
８．トランプ政権：“国産AI”計画
９．レガシープログラム・モダン化作戦
１０．質疑応答
