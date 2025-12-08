タイドラマ「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」テレビ初放送！ 主演William＆Estによるナビ番組も！1月4日（日）12時30分～ 一挙放送！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、来年1月4日（日）13:30から、タイドラマ『ThamePo -Heart That Skips a Beat-』全13話を、テレビ初一挙放送いたします。

人気T-POPグループ「LYKN（ライキャン）」のメンバーWilliamと、タイドラマ「Naughty BABE」に出演のEstが主演のGMMTVが贈る世界トレンドNo.1の話題作。芸能界を舞台にアイドルとカメラマンが恋のテンポを奏でる、ちょっぴり切なくてキュンと甘いラブストーリーです。

ドラマの放送を記念して、主演の二人がドラマの魅力をたっぷりお届けするナビ番組『「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」William＆Estが語るドラマの向こう側』も、同日12:30から独占放送が決定！主演の二人が聖地巡礼！？撮影当時のエピソードを語ります。ナビ番組の後、ドラマ全話一挙放送をお楽しみください。

◆放送情報

『「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」William＆Estが語るドラマの向こう側』

1/4（日）12:30～

https://www.nitteleplus.com/program/thamepo_sp/

ドラマ 『ThamePo -Heart That Skips a Beat-』 全13話

1/4（日）13:30～

https://www.nitteleplus.com/program/thamepo/(https://www.nitteleplus.com/program/thamepo/)

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

★スカパー！番組配信でも視聴可能・・・ スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。

※『「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」William＆Estが語るドラマの向こう側』のみ

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階