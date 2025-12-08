世界No. 1バリスタ監修｜競技で活躍する本格派を目指したハイエンドドリップケトルに待望のオールブラックカラー “LUX600 Soulages Black” 発売

株式会社EPEIOS JAPAN

株式会社EPEIOS JAPAN (所在地:東京都中央区、代表者:駒崎竹彦)は、高品質で機能性の高く、心も豊かになるような製品を提案するライフソリューションブランド “EPEIOS｜エペイオス”より、 ドリップケトル “LUX600 Soulages Black（スーラージュブラック）” を2025年12月8日(月)より発売。EPEIOS公式サイトやAmazon、楽天市場などの公式ストアより順次販売を開始し、以降順次全国の販売店で展開いたします。

ドリップケトル｜LUX600 Soulages Black

商品詳細 ：https://epeios.jp/products/lux600

希望小売価格 ：オープン価格／市場想定価格 24,200円（税込）

発売日 ：2025年12月8日（月）

各公式販売サイト ：

- 楽天市場 https://item.rakuten.co.jp/mpowjapan/cp005apjp1/

- Amazon.co.jp https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVFC77JL

＊Amazonでのご注文は12月中旬より順次お届け予定となります。

"LUX600"はEPEIOSのケトルシリーズの中でも上位のラグジュアリーモデルに位置し、世界一のバリスタ井崎英典氏(*1)とともに開発したドリップケトル。バリスタの頂点に輝き、世界の第一線で活躍している井崎英典氏の知見を存分に活用し、競技・大会のようなシビアなシチュエーションでも活躍する本格的なコーヒードリップ用のケトルとして生まれた"LUX600"に、ユーザーの皆さまからのリクエストが非常に多かったブラック仕様のモデルが登場します。

"LUX600"シリーズ共通となる、ハンドドリップ時に手首への負担軽減や注湯のコントロールがしやすいよう容量600mlの設計。コーヒーの仕上がりに直結する湯温を0.5度単位で調整可能なダイアル機構、最大1時間の保温機能、カウントアップタイマー機能などを拘りのハンドドリップに必要な機能を網羅した電源ベースや、細やかで快適なドリップを可能にしたGoose Neck形状のノズル、好みやスタイルに合わせて取替可能なハンドルグリップ(ラバー/メタル)など本格的なハンドドリップ向けの仕様に仕上げられたコーヒー特化型ケトル"LUX600"。

今回の“LUX600 Soulages Black（スーラージュブラック）”は 「黒と光の画家」として知られる巨匠ピエール・スーラージュ氏の作品にインスパイアされたカラーバリエーション。

既存の“LUX600 Dali White”と同様に3重のミラーポリッシュ、UV保護クリア塗装、下地塗装、トップコートと高級車のような処理を施すことで独特の深みと艶感のあるブラックに。スーラージュ氏の作品の如く、黒の奥に潜む“光”の存在を表現できるようなブラックを目指して幾度となく調整を重ねました。本カラーもケトル本体からブランドロゴを廃し、ミニマルなデザインを追求しております。

本格仕様の"LUX600 Soulages Black"で、一層豊かなコーヒータイムをお楽しみください。

【 LUX600 Soulages Black 主な製品特徴 】

・"LUXシリーズ"初となるオールブラックの無地仕様を採用

・手首への負担軽減や注湯のコントロールがしやすいハンドドリップ特化設計の容量600ml

・ハンドドリップ時の湯量やドリップ先をコントロールしやすい Goose Neck ノズル

・ハンドルグリップを好みやスタイルに合わせて付け替え可能(ラバー/メタル)

・温度にシビアなコーヒードリップの高い要求にも応えられる0.5℃単位の温度調整(38℃～100℃)

・ドリップ時間の把握に便利なカウントアップタイマー(最長10分)

・最大1時間の保温機能

・海外ユーザーにも便利な℃/℉切替

【既存カラーバリエーション】

Dali White（ダリホワイト）

LUX600はオールホワイトの“ダリホワイト”のほか、ケトル内水分の温度変化によって鮮やかなカラー変化が起きる“ビブラントジャングル”、“ファンタジースポット”をラインナップ。

【製品仕様】

Vibrant Jungle（ビブラントジャングル）Fantasy Spots（ファンタジースポット）

電源 ：100V-120V~ 50/60Hz

消費電力 ：1040W-1500W

容量 ：約 600ml

温度設定範囲 ：38℃~100℃ / 0.5℃単位での調整対応

本体重量 ：約 0.98kg (電源ベース含む)

本体サイズ ：約 幅30.5cm×奥行き13.7cm×高さ16.1cm (本体のみ)/

約 幅30.5cm×奥行き20cm×高さ18.9cm(電源ベース含む)

主な材質 ：ケトル本体/ステンレス

電源コード長さ：約 1m

パッケージ内容：本体、電源ベース、交換用ハンドルパーツ、レンチ、取扱説明書

*1：井崎英典バリスタ。2014年ワールド・バリスタ・チャンピオンシップにてアジア人初の優勝。

【井崎英典 第15代ワールドバリスタチャンピオン】

2014年のワールド‧バリスタ‧チャンピオンシップにてアジア人初の世界チャンピオンとなり、コーヒーコンサルタントとして独立。ヨーロッパやアジアを中心に大規模F&Bブランドに特化したサービスを提供。コーヒー業界のアイコンとしてラグジュアリーブランドからライフスタイルブランドまで幅広くコラボレーションを展開。テレビなどメディア出演多数。関連書籍は累計15万部突破。

【EPEIOSについて】 心も豊かになる製品を

SCA Experience Lounge in Thailand Coffee Festival (Photo By Thailand Coffee Festival 2025)

EPEIOSのものづくりは、製品を通して喜びや愉しさと言った、こころ満たされるライフスタイル提案を心がけています。多様なモノが溢れる時代だからこそ、製品の本質を見極め、シンプルかつ一歩進んだものづくりをすることで、心地よいと感じていただきたい。そうした想いが込められています。

その本質を追求したものづくりはおかげさまで日本市場から海を超えて認められ、EPEIOSのドリップケトルは国際的なコーヒーイベントにて世界的なバリスタの皆さまにお使い頂くなど活躍の幅を世界へと広げ、多くの皆さまの心豊かなライフスタイルを叶えております。

【会社概要】

会社名：株式会社EPEIOS JAPAN

所在地：〒103-0004東京都中央区東日本橋3-4-18東日本橋EXビル6階

電話番号：03-6810-8780

オフィシャルブランドサイト：https://epeios.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社EPEIOS JAPAN 広報担当宛

メールアドレス：press @ epeios.co.jp