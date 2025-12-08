「2026年、BtoBマーケティング大予測～生成AIで変わる検索・広告・営業・Web・体験。顧客接点とオペレーションの未来を読む12の予測～」にWACULが登壇

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、12/16（火）開催されるセミナー【2026年、BtoBマーケティング大予測～生成AIで変わる検索・広告・営業・Web・体験。顧客接点とオペレーションの未来を読む12の予測～(https://majisemi.com/e/c/maco-20251216/M2F)】に登壇いたします。

⬛️本セミナー「2026年、BtoBマーケティング大予測～生成AIで変わる検索・広告・営業・Web・体験。顧客接点とオペレーションの未来を読む12の予測～」について

生成AIの普及により、BtoB領域の情報収集・比較検討・意思決定プロセスは大きな転換点を迎えています。検索の使われ方や広告の最適化軸、Webサイトの役割、営業・インサイドセールスのオペレーションなど、あらゆる顧客接点が再定義されつつあります。ユーザーがAIアシスタントを活用する機会が急速に増える中、従来のマーケティング施策や営業プロセスはこれまでとは異なるアプローチが求められています。

本セミナーでは、こうした環境変化を踏まえ、「2026年に何が起きるのか」「企業はどの領域に備えるべきか」「生成AIをどのように取り入れれば、顧客接点とオペレーションを強化できるのか」といったポイントを、検索・広告・営業・Web・体験設計の専門家が総合的に解説。

また、生成AI時代に押さえるべき“12の主要テーマ”を提示し、各領域で想定される変化と企業が取るべき実践的なアクションを紹介します。環境変化に受動的に対応するのではなく、自社の強みを生かして「2026年の勝ち筋」を描くためのヒントをお届けします。

⬛️カンファレンス概要

▼このような方におすすめ- リード獲得やナーチャリングなど、日々のマーケティング施策を担うご担当者- リード獲得から商談化・受注までのプロセスを最適化したい営業・インサイドセールスの方- 全社の売上向上や来期の戦略立案を担うマーケティング責任者・経営企画・事業推進の方

⬛️当社登壇者プロフィール

株式会社WACUL SEOグループ 部長 佐藤 健

1987年生まれ。美容室専売品の専門商社で営業として4年間従事。その後、株式会社ベーシックに転職し、WEBマーケティングメディア「ferret」や複数メディアの営業責任者を歴任。2019年に株式会社WACUL入社。営業部門でクライアントの課題解決に向き合ったのちに、前職の経験を活かしてSEOのコンサルタントへ。現在はToBからToCの幅広い業種に対して年間2,300本以上のSEOコンテンツを提供している「AIアナリストSEO」サービスのグループ責任者を担当。

■当社の強みについて

当社の強みはデータとナレッジに基づき、戦略立案と実行実装の両輪をご支援できる点です。

当社の「AIアナリスト」は、これまで40,000サイトに導入され、12,000以上の施策実装と成果測定を行うなど、豊富なデータを保有しており、それらから生み出されたナレッジをもとに、クライアントの皆様に合わせて、効果的な施策の洗い出しから優先度整理、そしてその実行まで、無駄のないマーケティングDXの実現を支援します。

Webマーケティングに課題をお持ちで、より良いWebサイトをお望みのお客様はぜひお気軽に当社までご相談いただければ幸いです。

■WACULについて

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる



・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

