NOEZ FOXX × MURASH GAMING 合同オフラインイベント「#異端児の会合」開催決定！

NOEZ FOXX株式会社

本イベントは、加藤純一氏が率いる MURASH GAMING と、DJ? Foy が代表を務める NOEZ FOXX の両チームが一堂に会する、“ここでしか実現しない”スペシャルファンミーティングです。


両チームの垣根を超えたパフォーマンス、対抗企画、限定グッズ、交流イベントなど、多様なコンテンツをご用意しています。




■ イベント概要

イベント名：NOEZ FOXX × MURASH GAMING 合同ファンミーティング #異端児の会合



開催日：2025年12月15日（月）



会場：IKUSAアリーナ（東京都練馬区）



会場住所：〒179-0082 東京都練馬区錦２丁目１９－１


練馬トーホープラザビル 5階



開場／開演：13:00 開場 ／ 15:00 開演



主催：NOEZ FOXX×MURASH GAMING



出演：



NOEZFOXX VALORANT部門 選手陣



ムラッシュゲーミング VALORANT部門 選手陣



両チーム所属ストリーマー・クリエイター


■ チケット情報

販売受付期間：2025年12月1日（月）19:00 ～ 12月15日（月）14:59



販売URL： https://tiget.net/events/447662



発券方法：TIGET にて電子チケットのみ発券
※スマートフォンをお持ちでない場合、お申込み不可


■ イベント内容（予定）

NOEZ FOXX × MURASH GAMING チーム対抗ステージ企画



選手・ストリーマーとの交流コンテンツ



限定コラボグッズ販売



当日限定フォトスポット



スペシャルトークセッション ほか



ここでしか体験できない“異端児たちの一夜限りの会合”をお楽しみください。


■ 注意事項（抜粋）

● チケット・入場について


TIGET 会員登録が必要です（同行者含む）。


本名登録必須。本人確認を行う場合があります。


いかなる理由でもキャンセル・返金不可。


原則再入場不可。



● 出演者について


チーム再編期間中につき、出演者は 開催時点で所属しているメンバー が参加。


体調不良等で出演者が変更となる場合があります（返金不可）。



● 会場内での禁止事項


危険物・アルコール・蓋のない飲料の持ち込みは禁止。


全エリア禁煙。


大声でのコールや迷惑行為は禁止。



● 撮影・録音について


イベント中の撮影・録音・録画は禁止。


撮影可能シーンがある場合は当日アナウンス。



● ロッカー・荷物


会場内にロッカー・クロークなし。近隣の施設をご利用ください。



● グッズ販売


数量限定。売り切れ次第終了。


転売目的での購入は禁止。



● プレゼント


プレゼントBOXあり。生もの・金券類は不可。



● 二次創作について


ロゴ・イラストの無断使用は禁止。


非営利に限り二次創作可。



※詳細な注意事項は公式SNSおよび当日案内をご確認ください。



■ お問い合わせ先

主催：NOEZ FOXX
お問い合わせフォーム：
https://forms.gle/C5gFFArmbnkacmb37