NOEZ FOXX × MURASH GAMING 合同オフラインイベント「#異端児の会合」開催決定！
本イベントは、加藤純一氏が率いる MURASH GAMING と、DJ? Foy が代表を務める NOEZ FOXX の両チームが一堂に会する、“ここでしか実現しない”スペシャルファンミーティングです。
両チームの垣根を超えたパフォーマンス、対抗企画、限定グッズ、交流イベントなど、多様なコンテンツをご用意しています。
■ イベント概要
イベント名：NOEZ FOXX × MURASH GAMING 合同ファンミーティング #異端児の会合
開催日：2025年12月15日（月）
会場：IKUSAアリーナ（東京都練馬区）
会場住所：〒179-0082 東京都練馬区錦２丁目１９－１
練馬トーホープラザビル 5階
開場／開演：13:00 開場 ／ 15:00 開演
主催：NOEZ FOXX×MURASH GAMING
出演：
NOEZFOXX VALORANT部門 選手陣
ムラッシュゲーミング VALORANT部門 選手陣
両チーム所属ストリーマー・クリエイター
■ チケット情報
販売受付期間：2025年12月1日（月）19:00 ～ 12月15日（月）14:59
販売URL： https://tiget.net/events/447662
発券方法：TIGET にて電子チケットのみ発券
※スマートフォンをお持ちでない場合、お申込み不可
■ イベント内容（予定）
NOEZ FOXX × MURASH GAMING チーム対抗ステージ企画
選手・ストリーマーとの交流コンテンツ
限定コラボグッズ販売
当日限定フォトスポット
スペシャルトークセッション ほか
ここでしか体験できない“異端児たちの一夜限りの会合”をお楽しみください。
■ 注意事項（抜粋）
● チケット・入場について
TIGET 会員登録が必要です（同行者含む）。
本名登録必須。本人確認を行う場合があります。
いかなる理由でもキャンセル・返金不可。
原則再入場不可。
● 出演者について
チーム再編期間中につき、出演者は 開催時点で所属しているメンバー が参加。
体調不良等で出演者が変更となる場合があります（返金不可）。
● 会場内での禁止事項
危険物・アルコール・蓋のない飲料の持ち込みは禁止。
全エリア禁煙。
大声でのコールや迷惑行為は禁止。
● 撮影・録音について
イベント中の撮影・録音・録画は禁止。
撮影可能シーンがある場合は当日アナウンス。
● ロッカー・荷物
会場内にロッカー・クロークなし。近隣の施設をご利用ください。
● グッズ販売
数量限定。売り切れ次第終了。
転売目的での購入は禁止。
● プレゼント
プレゼントBOXあり。生もの・金券類は不可。
● 二次創作について
ロゴ・イラストの無断使用は禁止。
非営利に限り二次創作可。
※詳細な注意事項は公式SNSおよび当日案内をご確認ください。
■ お問い合わせ先
主催：NOEZ FOXX
お問い合わせフォーム：
https://forms.gle/C5gFFArmbnkacmb37