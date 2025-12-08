由緒あるお寺で“世界に一つだけのお守り”を。12月8日より、オリジナルのお守りづくり体験を開始【一畑山薬師寺 名古屋別院】

薬師寺

一畑山薬師寺は、12月8日(月)より名古屋別院にて、どなたでもご参加いただける「お守りづくり体験」を正式に開始しました。袋の柄、紐の色、願い事を書く紙のデザインを自由に選び、自分だけの願いを込めた“世界に一つだけのお守り”を作る体験型イベントです。参加費は1000円～。

体験の特徴

デザインを自由に選べる

“お守り袋”、“組み紐”、願い事を書く“願い紙”のデザインや色を自由に選べます。組み合わせの総数は2,000種類以上。誰とも被らない、自分だけのお守りを作ることができます。

どなたでも簡単に作れる

作り方は簡単。マニュアルに沿って簡単に作成することができるので、子供から大人まで、どなたでもご参加いただけます。

厳かな空間で願いと向き合う時間に

お寺という特別な空間で作ることで、自分の願いと向き合う時間が生まれます。また最後に香炉の煙にお守りをくぐらせ、お参りすることで、お守りに強い願いを込めることができます。

制作の流れ

1.受付

事前のご予約は必要ございません。受付時間(9:00～15:30)に「お守りづくり」ご希望の旨を受付にお声掛けください。

2.お好きなデザイン・色を選ぶ

お守り袋と組み紐、そして願い事を書く願い紙を選びます。じっくり時間をかけて、見た目や手触りなどを確認して、それぞれ好みのものをお選びください。

3.願い事を書く

願い紙に願いを書きます。書き方に決まりはありません。自由に自分の願いを書きます。

4.お守りづくり

マニュアルに沿ってお守りを作ります。作成する中でわからないことがありましたら、受付にお気軽にお声掛けください。

5.仕上げの祈念

最後に香炉の煙にお守りをくぐらせて願いを込めてお参りします。所作や流れなどご説明しますので、お守りが完成したら、受付にお声掛けください。

詳細

企画の背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71311/table/10_1_19719c5d80110933c6fe4b71f8faccd0.jpg?v=202512081256 ]

名古屋別院 鈴木虎信禅師

「お守りづくり体験は、体験を通してお寺をもっと身近に感じてもらいたいという思いから生まれました。お年寄りの方はもちろん、ご家族連れの方やお寺に行く機会がなかった若い方もお気軽にご参加ください。そして、自分だけのお守りと共にお寺に愛着を持っていただき、悩みや困難にぶつかった時に自分を見つめ直す身近な場所にしていただければと思っております」

一畑山薬師寺について

一畑山薬師寺（所在地：愛知県岡崎市藤川町）は、臨済宗妙心寺派に属する寺院で、厄除け・車のお祓い・病気平癒などのご祈祷で広く知られています。御本尊には「一畑薬師瑠璃光如来」をお祀りし、古くから地域の人々に親しまれてきました。また、発祥の地として名古屋市千種区春岡には「名古屋別院」を構えています。

お薬師様の御教えを実践する寺として、被災地支援や地域支援の特産品配布などの社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。これからも「千年先も、皆様が安心して幸せに過ごせる」ように願い、信仰と地域への貢献に努めてまいります。

一畑山薬師寺

【岡崎本堂】

住所：愛知県岡崎市藤川町王子ヶ入12-44

電話番号：0564-48-7111

【名古屋別院】

住所：愛知県名古屋市千種区春岡1-30-9

電話番号：052-761-2105

関連URL

一畑山薬師寺公式Webサイト

https://ichihatasan.or.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/ichihatasan_yakushiji/