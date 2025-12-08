GMO TECH、成果報酬型広告サービス「GMO SmaAD」にアドフラウド検知システムを導入

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）は、自社が提供する成果報酬型広告サービス「GMO SmaAD」のCPE広告（※1）配信において、株式会社Spider Labs（CEO：大月 聡子 以下、Spider Labs）の広告不正対策ツール「Spider AF アドフラウド対策」を導入しました。アプリ向けCPE広告に特化したアドフラウド（※2）検知システムの開発・実装は、Spider Labsとして初の試みとなり、2025年12月8日（月）より運用を開始いたします。

GMO TECHでは本取り組みを通じ、広告主・媒体主に安心してご利用いただける、より健全かつ透明性の高い広告配信環境の構築を目指してまいります。

（※1）ユーザーに対して報酬を付与し、集客を図る広告手法です。ユーザーはアプリのダウンロードやイベントクリア等の条件を達成すると、報酬を得ることができます。

（※2）不正な手段によって広告の閲覧数やクリック数を水増しして、広告報酬を得る不正行為のことです。

【背景】

不正に広告報酬を得るアドフラウドの手口は年々巧妙化しており、Spider Labsの調査によると、国内における2024年の推定被害額は1,510億1,610万円にも及びます（※3）。アドフラウド対策が不十分な場合、過剰な広告費の支払いやブランドイメージの毀損、適切なマーケティング施策が困難になるなど、広告主は多岐にわたるリスクに晒されます。

この問題に対し、GMO TECHでは、成果報酬型広告サービス「GMO SmaAD」のCPE広告において、「Spider AF アドフラウド対策」による不正検知を導入いたしました。

（※3）アドフラウド調査レポート｜2025年通年版

https://jp.spideraf.com/adfraud-report-whitepaper-2025

【「Spider AFアドフラウド対策」によるアドフラウド対策の詳細】

■不正なユーザーのアクションを検知

botなどによる不正なユーザーのアクション(アプリのインストール等)を検知し、過剰な報酬の発生を防ぎます。正しいイベント数を計測できることで、広告のCVR（※4）を正確に計測することが可能になります。

（※4）「Conversion Rate」の略で、広告の効果指標でその広告で求める成果への到達率のことです。

■ユーザーの不正な報酬獲得を媒体へ通知

CPE広告の場合、ユーザーは条件を満たすことでゲームアイテムやポイントなどの報酬を得ることができます。これらの報酬が不正に入手されるのを防ぎ、広告効果を最大限に引き上げます。

■不適切なサイトへの掲載防止

不適切なサイトへの広告掲載を防止することで、ブランドイメージを損なうことなく、適切な広告運営を実現します。

【今後について】

GMO TECHは、「GMO SmaAD」を通じて、広告効果の最大化と不正の防止を実現し、高品質な広告を提供しております。

今後もSpider Labsと連携し、不正検知システムの精度向上に取り組み、アドフラウド対策機能の強化によって、より安心・安全な広告配信環境の実現を目指してまいります。

【「GMO SmaAD」について】（URL：https://smaad.net/(https://smaad.net/)）

「GMO SmaAD」は、スマートフォンアプリ向けの成果報酬型広告（アフィリエイト広告）配信サービスであり、業界最大級のメディアネットワークを保有しています。アプリインストールのみならず、その後のエンゲージメントを成果地点とし、広告主様のKPIに応じたコンサルティングを強化しております。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示対策を行う「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、検索結果での上位表示を支援するサービスです。自然検索での検索順位向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの集客力を向上。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントのニーズに応じた最適なプロモーション戦略を提供いたします。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性の向上をサポートする新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

以上

